Россия. Суздаль. Жемчуг рядом
Суздаль, Владимирская область, 23 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Когда вам хочется отдохнуть от проблем и успокоить сердце красотой, отправляйтесь путешествовать по Золотому кольцу России. Недавно наша компания отправилась в Суздаль, где проводился международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России», и можно было увидеть работы мастеров со всего света.
Выехать из подмосковного города Дзержинского в 4.30 утра, чтобы оказаться в Суздале в 10, это, как выяснилось, большая удача. Пробки в Балашихе, где строится новый участок дороги, ничто, по сравнению с пробками в Лакинске, где вовсю ведутся ремонтные работы. Даже ночью, когда легковушек уже нет, зато идут большегрузы на Москву, в пробке можно провести 2−3 часа.
Окончание ремонта в Лакинске — почти несбыточная мечта для местных жителей и тех, кто путешествует на своем автомобиле по трассе М7. По крайней мере, обратный путь у нас занял 7,5 часов чистого времени.
Во всем остальном путешествия от Суздаля, где я оказалась впервые в жизни, просто чудесное. Город обновляется не только в историческом центре, но и на окраинах. Дороги в нем хорошие, такси — дешевое, заведения общепита: чистые и не очень дорогие.
Однако первый же человек, недовольный суздальскими порядками, оказался таксистом. «Вам нравится Суздаль? Да здесь же ничего нет: ни работы, ни зарплаты, учиться негде, даже кинотеатра для детей, и то — нету!» — возмущался он.
Ответить человеку, что в Суздале есть действующая и очень посещаемая взрослыми и детьми библиотека с вай-фаем, а также множество музеев и выставочных залов было невежливо. Кинотеатра там, действительно нет. А вуз — один-единственный: филиал Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Ни одного технического, юридического или медицинского вуза в городе нет.
Отличает Суздаль от множества других городов, где мне довелось бывать в путешествиях и командировках, настоящий культ деревянных наличников и других видов надомной резьбы. Хотите выбрать, какие вам нужны наличники? Просто поблуждайте по улицам города с фотоаппаратом.
Вариантов столько, что за одну-две фотосессии не охватишь. Резьба по дереву в городе, где большая часть домов — частные деревянные, рассчитанные на одну-две семьи, является настоящим культом.
Вообще же Суздаль отличается какой-то северной неторопливостью и отсутствием суеты во всех своих действиях. По городу снуют туристы с фотокамерами, но никто из местных жителей никуда не бежит. Люди здесь — бойкие, но очень вежливые, река Каменка — приток Нерли — также нетороплива, но очень красива, особенно в момент, когда зацветают лилии.
Если б целью моей не было посещение выставок, лекций и мастер-классов лоскутного фестиваля, стоило бы приехать сюда с мольбертом и красками и писать Спасо-Ефимьевский монастырь, Кремль, а также многочисленные Суздальские церкви и берег речки Каменки. Пусть это делали сотни других художников до нас, но ведь у каждого — свой ракурс. Город Суздаль построен на хорошем месте, недаром там так много храмов, которые радуют сердце и взоры и в проливной дождь.
Даже организаторы лоскутного фестиваля «Душа России» в Суздале главной темой выбрал любовь. Эта тема отражалась и в работах мастеров лоскутного шитья, и в аппликациях, и в кукольных композициях, и в концерте певицы и дизайнера народных костюмов Елены Лопатухиной.
Экспозиция конкурсных и внеконкурсных работ участников фестиваля проходила в церкви Параскевы Пятницы, в торговых рядах, в доме культуры, в Кремле, и в здании центральной районной библиотеки. Коллекция «История рукоделия в предметах» дизайнера Виктории Тучинской — в отеле «Театральный».
В библиотеке, которая очень напоминала мне оживленные библиотеки моего уже далекого детства, проходила выставка кукол в номинациях «Городская модница», «Ангел», мишки, зайки, рыбки и птички, там же проводились мастер-классы по куклам-скруткам и шитьевым куклам. В библиотеке проводилась также выставка «Молы Кунов», где были представлены уникальные лоскутные работы индейцев Куна (Панама).
Кстати, только в дни выставки можно было наблюдать участниц мастер-классов, доделывающих наряды своим куклам на территории Спасо-Ефимьевского монастыря — на фоне лоскутных одеял, развешанных на его стенах.
В церкви Параскевы-Пятницы можно было увидеть работы русских и японских мастериц. Мне особенно запомнилось панно Нелли Казимировны проекта «Сделано мужчинами», а также лоскутные картины Галлы Гротто — французской художницы российского происхождения.
Также были выставлены лоскутные одела участников конкурса «Мужской квилт», собравшего мастеров — от 12 до 70 лет, среди которых зрители должны были выбрать лучшего. И по стилю, и по духу мужской квилт действительно отличается от женского.
Во дворце культуры, расположенном напротив здания городской администрации, можно было полюбоваться работами мексиканских квилтеров — также необычных по цвету и исполнению работ для лоскутников из России и Европы, работами Беллы Байковой, которые были интересны светоотражающей техникой и очень кинематографичными эпизодами из человеческой жизни, составлявшими одно панно «Театр», совершенно по-другому тот же метод смотрелся в работе «Вавилонская башня». Весьма самобытна была персональная выставка Ирины Ткачевой из Ярославля.
Работы финалистов демонстрировались на выставке в Торговых рядах. Ну, и одним из открытий лично для меня стали сказочные работы художницы из Читы Натальи Вихровой, а также — панно мастера Любови Лежаниной — мастера из Перми, читавшую нам лекции по стежке в ГТК «Суздаль». Я знаю, как ревностно относятся лоскутницы к своим работам, а тут именитый мастер разрешил слушательницам не просто посмотреть их, но и пощупать своими руками.
Любовь Лежанина раньше работала нейрохирургом, а параллельно вела бесплатную школу стежки для всех желающих. Работы ее, например, собака на фоне дров, столь реалистичны, что даже не верится, что они сделаны из лоскутов, пусть и с применением аппликации и техники специальной росписи. В общем, рассказывать об этих чудесных панно можно много, но лучше посмотреть фотогалерею.
Ну, а наша компания отправилась из Суздаля в храм Покрова на Нерли, который находится в 1,5 км от Боголюбово. Подход к нему теперь очень удобен: от железнодорожной станции идет чистая грунтовая дорога, справа и слева от которой высажены лиственные деревья. Заблудиться невозможно даже в темноте, но фотографировать лучше все же до заката.