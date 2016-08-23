Суздаль, Владимирская область, 23 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Когда вам хочется отдохнуть от проблем и успокоить сердце красотой, отправляйтесь путешествовать по Золотому кольцу России. Недавно наша компания отправилась в Суздаль, где проводился международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России», и можно было увидеть работы мастеров со всего света.

Алиса Агранат ИА REGNUM Цареконстантиновская и Скорбященская церкви

Выехать из подмосковного города Дзержинского в 4.30 утра, чтобы оказаться в Суздале в 10, это, как выяснилось, большая удача. Пробки в Балашихе, где строится новый участок дороги, ничто, по сравнению с пробками в Лакинске, где вовсю ведутся ремонтные работы. Даже ночью, когда легковушек уже нет, зато идут большегрузы на Москву, в пробке можно провести 2−3 часа.

Окончание ремонта в Лакинске — почти несбыточная мечта для местных жителей и тех, кто путешествует на своем автомобиле по трассе М7. По крайней мере, обратный путь у нас занял 7,5 часов чистого времени.

Алиса Агранат ИА REGNUM Дорога

Во всем остальном путешествия от Суздаля, где я оказалась впервые в жизни, просто чудесное. Город обновляется не только в историческом центре, но и на окраинах. Дороги в нем хорошие, такси — дешевое, заведения общепита: чистые и не очень дорогие.

Однако первый же человек, недовольный суздальскими порядками, оказался таксистом. «Вам нравится Суздаль? Да здесь же ничего нет: ни работы, ни зарплаты, учиться негде, даже кинотеатра для детей, и то — нету!» — возмущался он.

Ответить человеку, что в Суздале есть действующая и очень посещаемая взрослыми и детьми библиотека с вай-фаем, а также множество музеев и выставочных залов было невежливо. Кинотеатра там, действительно нет. А вуз — один-единственный: филиал Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Ни одного технического, юридического или медицинского вуза в городе нет.

Алиса Агранат ИА REGNUM Деревянные наличники

Отличает Суздаль от множества других городов, где мне довелось бывать в путешествиях и командировках, настоящий культ деревянных наличников и других видов надомной резьбы. Хотите выбрать, какие вам нужны наличники? Просто поблуждайте по улицам города с фотоаппаратом.

Алиса Агранат ИА REGNUM Отдохнуть душой

Вариантов столько, что за одну-две фотосессии не охватишь. Резьба по дереву в городе, где большая часть домов — частные деревянные, рассчитанные на одну-две семьи, является настоящим культом.

Алиса Агранат ИА REGNUM Резные наличники города Суздаля

Вообще же Суздаль отличается какой-то северной неторопливостью и отсутствием суеты во всех своих действиях. По городу снуют туристы с фотокамерами, но никто из местных жителей никуда не бежит. Люди здесь — бойкие, но очень вежливые, река Каменка — приток Нерли — также нетороплива, но очень красива, особенно в момент, когда зацветают лилии.

Алиса Агранат ИА REGNUM Церковь зачатия Анны

Алиса Агранат ИА REGNUM Небо над Суздалем вид с внутренней стороны стен Спасо-Евфимиева монастыря

Если б целью моей не было посещение выставок, лекций и мастер-классов лоскутного фестиваля, стоило бы приехать сюда с мольбертом и красками и писать Спасо-Ефимьевский монастырь, Кремль, а также многочисленные Суздальские церкви и берег речки Каменки. Пусть это делали сотни других художников до нас, но ведь у каждого — свой ракурс. Город Суздаль построен на хорошем месте, недаром там так много храмов, которые радуют сердце и взоры и в проливной дождь.

Алиса Агранат ИА REGNUM Дождь в Суздале

Алиса Агранат ИА REGNUM Покровский монастырь Суздаль ул. Покровская, 76

Даже организаторы лоскутного фестиваля «Душа России» в Суздале главной темой выбрал любовь. Эта тема отражалась и в работах мастеров лоскутного шитья, и в аппликациях, и в кукольных композициях, и в концерте певицы и дизайнера народных костюмов Елены Лопатухиной.

Алиса Агранат ИА REGNUM Лоскутное панно «Цветок» Автор Любовь Лежанина

Экспозиция конкурсных и внеконкурсных работ участников фестиваля проходила в церкви Параскевы Пятницы, в торговых рядах, в доме культуры, в Кремле, и в здании центральной районной библиотеки. Коллекция «История рукоделия в предметах» дизайнера Виктории Тучинской — в отеле «Театральный».

Алиса Агранат ИА REGNUM Коллекция «История рукоделия в предметах» дизайнера Виктории Тучинской – в отеле «Театральный»

Алиса Агранат ИА REGNUM Коллекция «История рукоделия в предметах» дизайнера Виктории Тучинской – в отеле «Театральный»

Алиса Агранат ИА REGNUM Коллекция «История рукоделия в предметах» дизайнера Виктории Тучинской – в отеле «Театральный»

В библиотеке, которая очень напоминала мне оживленные библиотеки моего уже далекого детства, проходила выставка кукол в номинациях «Городская модница», «Ангел», мишки, зайки, рыбки и птички, там же проводились мастер-классы по куклам-скруткам и шитьевым куклам. В библиотеке проводилась также выставка «Молы Кунов», где были представлены уникальные лоскутные работы индейцев Куна (Панама).

Алиса Агранат ИА REGNUM Куклы на стенах городской библиотеки. Номинация «Городская модница»

Алиса Агранат ИА REGNUM Куклы на стенах городской библиотеки. Номинация «Городская модница»

Алиса Агранат ИА REGNUM Куклы на стенах городской библиотеки. Номинация «Городская модница»

Кстати, только в дни выставки можно было наблюдать участниц мастер-классов, доделывающих наряды своим куклам на территории Спасо-Ефимьевского монастыря — на фоне лоскутных одеял, развешанных на его стенах.

Алиса Агранат ИА REGNUM На стенах Спасо-Евфимиева монастыря. развешаны работы победителей лоскутного фестиваля прошлых лет

В церкви Параскевы-Пятницы можно было увидеть работы русских и японских мастериц. Мне особенно запомнилось панно Нелли Казимировны проекта «Сделано мужчинами», а также лоскутные картины Галлы Гротто — французской художницы российского происхождения.

Алиса Агранат ИА REGNUM Работа Нелли Казимировны Савельевой из Торжка – «Свет и Тень». В церкви Параскевы Пятницы

Алиса Агранат ИА REGNUM Лоскутное панно «Овощи» Автор Любовь Лежанина

Алиса Агранат ИА REGNUM Работы Галла Гротто (Франция)

Алиса Агранат ИА REGNUM Работы Галла Гротто (Франция)

Алиса Агранат ИА REGNUM Работы конкурсантов в церкви Параскевы Пятницы

Также были выставлены лоскутные одела участников конкурса «Мужской квилт», собравшего мастеров — от 12 до 70 лет, среди которых зрители должны были выбрать лучшего. И по стилю, и по духу мужской квилт действительно отличается от женского.

Алиса Агранат ИА REGNUM Работа участника проекта «Сделано мужчинами»

Алиса Агранат ИА REGNUM Участник проекта «Сделано мужчинами» Петр Зырянов

Во дворце культуры, расположенном напротив здания городской администрации, можно было полюбоваться работами мексиканских квилтеров — также необычных по цвету и исполнению работ для лоскутников из России и Европы, работами Беллы Байковой, которые были интересны светоотражающей техникой и очень кинематографичными эпизодами из человеческой жизни, составлявшими одно панно «Театр», совершенно по-другому тот же метод смотрелся в работе «Вавилонская башня». Весьма самобытна была персональная выставка Ирины Ткачевой из Ярославля.

Алиса Агранат ИА REGNUM Работа Беллы Байковой

Алиса Агранат ИА REGNUM

Алиса Агранат ИА REGNUM Фрагмент работы Беллы Байковой «Театр»

Алиса Агранат ИА REGNUM Фрагмент работы Беллы Байковой «Театр»

Работы финалистов демонстрировались на выставке в Торговых рядах. Ну, и одним из открытий лично для меня стали сказочные работы художницы из Читы Натальи Вихровой, а также — панно мастера Любови Лежаниной — мастера из Перми, читавшую нам лекции по стежке в ГТК «Суздаль». Я знаю, как ревностно относятся лоскутницы к своим работам, а тут именитый мастер разрешил слушательницам не просто посмотреть их, но и пощупать своими руками.

Алиса Агранат ИА REGNUM Лоскутное панно «Собака на фоне дров» Автор Любовь Лежанина

Любовь Лежанина раньше работала нейрохирургом, а параллельно вела бесплатную школу стежки для всех желающих. Работы ее, например, собака на фоне дров, столь реалистичны, что даже не верится, что они сделаны из лоскутов, пусть и с применением аппликации и техники специальной росписи. В общем, рассказывать об этих чудесных панно можно много, но лучше посмотреть фотогалерею.

Алиса Агранат ИА REGNUM Закат в Боголюбово

Ну, а наша компания отправилась из Суздаля в храм Покрова на Нерли, который находится в 1,5 км от Боголюбово. Подход к нему теперь очень удобен: от железнодорожной станции идет чистая грунтовая дорога, справа и слева от которой высажены лиственные деревья. Заблудиться невозможно даже в темноте, но фотографировать лучше все же до заката.

Алиса Агранат ИА REGNUM Работа Натальи Вихровой (Чита)

Алиса Агранат ИА REGNUM Фрагмент работы Натальи Вихровой

Алиса Агранат ИА REGNUM Фрагмент работы Натальи Вихровой

Алиса Агранат ИА REGNUM Лоскутное панно