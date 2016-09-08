



Филипп де Шампань. Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье. 1633-1640

Кардинал Ришельё — один из самых хитроумных, дальновидных и удачливых политиков Франции, увековеченный в сотнях книг и остросюжетных фильмов. С каждым новым сюжетом «мифологическая» личность кардинала все дальше от оригинала.

Детство: мальчик, рожденный побеждать.

Будущий кардинал дю Ришельё (Armand-Jean Du Plessis, Duc De Richelieu) появился на свет в Париже 9 сентября 1585 г, в семье судебного чиновника Франсуа дю Плесси де Ришелье, приближённого короля Генриха III, а после его гибели — Генриха IV.

Франсуа Клуэ. Генрих III

Франсуа дю Плесси принадлежал к аристократическому роду Пуату, упоминания о котором встречаются еще в 15 веке. Мать будущего кардинала — Сюзанна де ла Порт — дочь блестящего адвоката Парижского парламента, получившего дворянство по выслуге лет.

Арман-Жан дю Плесси был самым младшим — пятым ребенком в семье, и родился столь слабым и болезненным, что крестили его только через полгода — 5 мая 1586 года в приходе Св. Евстахия в Париже. Крестными отцами болезненного малыша были два маршала — Арман де Гонто-Бирон и Жан д’Омон, а крестной матерью — бабушка по отцу — Франсуаза де Ришельё, урождённая Рошешуар.

Филипп де Шампань. Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье. 1633-1640

Крещение маршальским составом было весьма символичным, так как семья запланировала для Армана обязанности по продолжению рода и военную карьеру, как у отца. Франсуа дю Плесси занимал должность прево — королевского чиновника, обладавшего в подведомственном ему административно-судебном округе судебной, фискальной и военной властью.

Франсуа дю Плесси сумел оказать неоценимые услуги и Генриху III — еще в бытность его королем Польским — Генрихом Анжуйским, а позже и Генриху IV. В 1585 году Франсуа дю Плесси был награжден орденом Святого Духа. Однако на материальное положение семьи Франсуа дю Плесси это не повлияло. Замок Вервольер, где он рос, разрушался, большая часть имущества была в залоге.

9 июля 1590 Франсуа дю Плесси де Ришельё скоропостижно скончался от лихорадки, оставив своей семье карточные долги и неоплаченные счета у лучших портных, мебельщиков и других дорогих мастеров, где он и его семья делали заказы. А цепь от ордена пришлось заложить для организации похорон. С замком тоже вскоре распрощались.

Кардинал Арман Жан дю Плесси Ришелье

Стоит отметить, что семья Франсуа дю Плесси де Ришельё долгое время жила не по средствам, так как глава семейства стремился во всем соответствовать облику высшего сословия — 17 самых обеспеченных французских семей. Вероятно, он надеялся на жалованье…

После смерти Франсуа Генрих Четвертый дважды выделяет семье приближенного солидные суммы денег. Он же ходатайствует о том, чтобы в 1594 году девятилетний Арман де Ришельё поступил в престижнейший Наваррский колледж в Париже, где и начал готовиться к военной карьере.

Наваррский коллеж. 1440

В колледже юных аристократов учили испанскому, итальянскому, философии, логике, латыни и другим предметам, необходимым для превосходно образованного светского человека.

Затем Ришельё поступает в Академию верховой езды мессира Антуана де Плювинеля де ля Бома, где обучается также фехтованию и владению другим оружием, математике, геометрии, танцам, изучает мировую литературу.

Юность: из военных в епископы

Ришельё мечтал достичь высот на военном поприще и не помышлял о духовной карьере. И хотя маршалом он так не стал, именно его таланту французская армия обязана несколькими крупными победами в Тридцатилетней войне, а также выходом в лидеры в Европе в её финале. Именно стратегия Ришельё позволила взять осадой прекрасно укрепленную крепость Ла-Рошель (1627 — октябрь 1628 года).

Анри Мотте.Кардинал Ришелье на осаде Ла-Рошели. 1881

Напомним, что крепость гугенотов, которую невозможно было взять штурмом, кардинал решил взять измором. Так как провиантом Ла-Рошель обеспечивали с воды англичане, то Ришельё, по примеру Александра Македонского при осаде Тира, приказал возвести рядом с ней дамбу, которая блокировала бы действия английского флота. Полгода было потрачено на строительство дамбы, а через несколько месяцев крепость пала.

Но до времени «военного кардинала» было еще далеко.

Арман вел вольную жизнь, ухаживал за дамами полусвета, заводил интриги, пользовался успехом, и даже, как утверждают источники, сумел подхватить некое венерическое заболевание.

Возможно, Ришельё и стал бы великим полководцем. Однако обстоятельства сложились иначе. Его брат Альфонс решает уйти в монастырь, отказавшись от должности епископа в Люсоне (в 30 км к северу от Ла-Рошели). Эта должность была единственным источником дохода семьи Ришельё после смерти отца. Она передавалась от отца к старшему сыну по наследству.

Кардинал Арман Жан дю Плесси Ришелье

Пришлось младшему Ришелье бросить подготовку к военной карьере и поступить в Сорбонну, где он столь же добросовестно изучал теологию, готовясь стать епископом Люсона. Позже он защитил диссертацию и стал доктором богословия.

Однако у должности епископа был возрастной ценз — 27 лет, а Арману Ришельё было всего 22. И в этот раз ему помог Генрих Наваррский, попросив за сына честного чиновника у Папы Римского Павла V.

Арман Ришельё на встрече с папой свой возраст несколько преувеличил, воспользовавшись метрикой старшего брата, произнес приличествующую ситуации речь, а после принятия сана — 17 апреля 1607 года, покаялся в этом, но был милостиво прощен.

Цитата из м/с «Д`Артаньян и три мушкетера». реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Игра кардинала

Источники цитируют слова папы: «Этот человек рожден, чтобы обманывать! Так пусть он направит свои таланты на пользу церкви!». Итак, Арман-Жан дю Плесси стал епископом Люсонским и отправился в свое аббатство.

Он прибыл в Люсон зимой и застал там разруху: результат многочисленных религиозных войн. Дом епископа был беден и плохо приспособлен для жизни, даже затопить там печь оказалось проблемой. Она немилосердно дымила и не давала тепла. Ни сада, ни парка для прогулок рядом не было.

Здание кафедрального собора также находилось в ужасном состоянии, однако Ришелье умудрился так перестроить экономику округа, что даже выделил треть суммы на реставрацию собора. Да и дом привел в относительный порядок, хотя и воспринимал его… как тюрьму.

Шарлm Эдуар Дело. Ришелье и его кошки

Люсонская Епархия состояла из 420 церковных приходов, 48 приорств (настоятельских церквей), 13 аббатств (монастырей), 7 капитулов (коллегий священников, состоящих при епископе), 357 часовен и 10 богаделен.

Она приносила семейству Ришелье 15 тысяч ливров в год, что было не так уж много. Однако должность давала Ришелье возможность появиться при королевском дворе. Красноречивый и хитроумный епископ завоевал расположение Генриха IV.

Франс Младший Пурбус. Генрих IV

В 1610 году фанатиком-католиком Равайльяком был убит Генрих IV. Король Франции Людовик Тринадцатый еще слишком юн, чтобы править страной. А потому «у руля» встала его мать — Мария Медичи и ее фаворит — итальянец Кончино Кончини.

С помощью влиятельного монаха-капуцина отца Жозефа (Франсуа дю Трамбле), которого историки позже назовут «серым кардиналом», Ришелье знакомится с регентшей — Марией Медичи и ее фаворитом Кончино Кончини. Он быстро завоевывает их доверие и становится министром в кабинете Медичи.

Мария Медичи — королева-мать

Кончини ведет себя недальновидно: он унижает юного короля — от природы стеснительного и неразговорчивого, постоянно подчеркивая свою власть над ним. При этом методы управления страной насквозь коррумпированного кабинета королевы-матери экономически провальные, поборы высокие. Военные в борьбе за расширение территорий постоянно терпят крах. И все вышеперечисленное вызывает лишь народные бунты.

Ришелье время от времени берет на себя роль посредника, стараясь погасить недовольство народных масс. Благодаря красноречию и дипломатическим способностям его в 1614 году избирают в совещательный орган — Генеральные Штаты — представителем от духовенства Пуату. Он проявляет себя весьма изобретательным защитником интересов духовенства, способного погасить конфликты между всеми тремя сословиями.

Однако, став заметной фигурой в Генеральных штатах, он приобретает множество врагов из числа придворных, считающих его провинциальным выскочкой и старающихся всеми способами отдалить его от королевской семьи.

Через два года 16-летний Людовик отдает приказ убить ненавистного фаворита матери. Есть также версия, что Кончини приговорили враги правления Марии Медичи, желающие посадить Людовика на трон. Ришелье, узнав от своего информатора о готовящемся убийстве, даже не пытается предупредить Кончини.

Кардинал на приеме во дворце

24 апреля 1617 года покушение на фаворита королевы-матери увенчалось успехом, Ришельё мчится ко двору, дабы поздравить короля, получившего, наконец, реальную власть. Но Людовик видеть не желает мать и ее приближенных. Он отправляет Марию Медичи в ссылку в замок Блуа, а Ришелье — в Люсон, а затем — в Авиньон (папскую провинцию).

В Блуа Мария Медичи ведет активную светскую жизнь, устраивает пышные балы и приемы. Ришельё приезжает к ней, но сбегает от «неконструктивного» и разорительного веселья, которое не может принести ему настоящую власть.

Два года он усиленно изучает богословие, пишет несколько теологических трактатов на французском которые можно было, скорее, назвать политико-экономическими инструкциями по выходу из кризиса.

При этом Ришельё пребывает в депрессии, которой также способствует гибель на дуэли в 1619 году его старшего брата Генриха (Анри). Ценой неимоверных усилий он в 1622 году выкупает родовое поместье Пуату близ Луары, которое, став кардиналом, начиная с 1625 года, перестраивает в роскошный замок. А вокруг него возводит идеальный город Ришелье, дома в котором, кстати, похожие один на другой, дарует высокопоставленным вельможам, освобождая их от налогов.

В городе Ришельё возводятся также самые современные очистные сооружения, появившиеся в Париже лишь через 20 лет. Но город находится далеко от Парижа, где его обитателям полагается быть по должностным обязанностям.

Наконец, Мария Медичи сбегает из Блуа — по веревочной лестнице через окно, скрывается и начинает плести заговор против старшего сына. Ришельё и его советник отец Жозеф понимают, что настал момент, когда нужно вести переговоры о воссоединении семьи и становится посредником между королевой-матерью и Людовиком Тринадцатым. Примирение готовилась больше года.

Отец Жозеф

13 августа 1620 года Мария Медичи и Людовик Тринадцатый подписывают мировое соглашение, обязательным условием которого становится возврат епископа Ришелье ко двору, а также содействие в получении им звания кардинала.

В это время Ришельё, разочаровавшийся в недальновидной, но властной Марии Медичи, «ставит» на более высокого покровителя — короля. Он сближается с Людовиком Тринадцатым, вселяет в него уверенность в том, что он способен стать великим монархом, который объединит Францию, раздираемую религиозными войнами и феодальными распрями. Ришельё считает, что страна будет сильней, если станет «абсолютной» монархией.

Людовик ХIII и Ришелье

Он плетет интриги, Марию Медичи фактически отстраняют от власти. В это время Генриха женят на испанской инфанте Анне Австрийской, а Ришельё становится духовником юной супруги.

Ходят слухи, что он был влюблен в красавицу Анну и добивался ее взаимности. Однако историки считают, что главной целью Ришельё-политика было снижение влияния королевы-испанки и ее родственников на Людовика.

Людовик XIII

Красный кардинал — лучший среди военных

В 1622 Ришельё, по протекции Людовика Тринадцатого (по другим данным — Марии Медичи) объявляется Папой Римским кардиналом Франции и постепенно сосредотачивает в своих руках всю власть.

В том же 1622 году Ришельё становится провизором Сорбонны, а в 1624 ее объединяют с Парижским университетом. Ришелье решает, что зданию требуется кардинальная перестройка и заказывает у архитектора Жака Лемерсье проект нового здания. Кстати, именно в Сорбонне находится могила Ришельё.

Ко времени перестройки университета у кардинала был уже богатый опыт по строительству замков и дворцов. Со времен выхода королевы из опалы он скупал недвижимость и под контролем доверенных лиц строил новые замки и дворцы. Любимым его архитектором был Жак Лемерсье, которого назначили главным архитектором Франции.

Франция того времени — самая густонаселенная страна Европы, которой постоянно требуется расширение территории. 13 августа 1624 года Ришельё становится первым министром Франции, которым и остается до самой смерти.

Программа у него простая, но выигрышная: борьба с коррупцией (и системой покупки государственных должностей) во власти и укрепление экономики страны, дабы сделать ее лидером среди европейских стран. В то же время его называют самым воюющим кардиналом Франции, дав прозвище «красный кардинал». Его правая рука и советник — по-прежнему отец Жозеф — «серый кардинал».

Жан-Леон Жером. Серое преподобие

В это время у Ришельё уже очень много врагов. Самый опасный — Мария Медичи, которую Ришельё полностью оттеснил от власти, а младший брат короля Гастон — любимец Марии Медичи, которого она хочет сделать королем. После одной из неудачных попыток заговора против короля, Гастон выдал всех своих союзников кардиналу. Наименее именитые были казнены. Мария Медичи еще долго плела интриги против Ришельё, пока не была навсегда изгнана из страны.

Анна Австрийская, ненавидела Ришелье из-за того, что он старался ослабить позиции ее венецианских и испанских родственников, а затем раскрыл перед королем ее роман с герцогом Бэкингемом, после чего отношения королевских особ сильно испортились.

Михиль ван Миревельт. Джордж Вильерс 1 герцог Бекингем. 1625-26

Надо сказать, что роман был пуританским и даже весьма платоническим, но последствия — трагическими. Супруги так и не смогли примириться окончательно, хотя Ришельё приложил к этому массу сил. Первенца королевы — будущего короля Людовика ХIV называли то сыном Ришельё, то отпрыском Бэкингема. Однако установить истину так и не представилось возможным.

Став первым министром Франции, Ришельё решает разобраться с аристократами, регулярно устраивавшими во Франции бунты. Он считает, что те должны погибать за монарха на полях сражений и в 1626 году … запрещает дуэли, вводя за них смертную казнь. Надо сказать, что напрасная гибель дворян при Генрихе IV приняла болезненные для общества формы, а посему «поножовщину», как ее называл кардинал, надо было прекратить.

Питер Пауль Рубенс. Людовик XIII

Ришельё с благословения короля, принялся подавлять феодальные бунты, придав публичной казни герцога Анри де Монмаранси — молодого и талантливого аристократа старинного рода, известного почти семь веков. Хотя на бунт против Ришелье герцога подговорила жена — близкая подруга Марии Медичи, прощения ему не могут добиться самые влиятельные аристократы страны.

После победы над англичанами и гугенотами при осаде крепости Ла-Рошель Ришельё лишает гугенотов привилегий, полученных при Генрихе Четвертом, который принял католичество только для того, чтобы попасть на французский престол.

Что касается Ришелье, то для него гугеноты и католики — одна общность — народ Франции, обязанный служить престолу. «У меня нет иных врагов, кроме врагов государства!» — заявляет кардинал уже на смертном ложе. Многие были удивлены мягкости наказаний гугенотам, после того, как королевские войска вошли в Ла-Рошель. Некоторые из них и вовсе были прощены.

Меняется и политика Франции в отношении бывших союзников — испанцев и итальянцев. Ришельё борется с испанскими и австрийскими Габсбургами. В войне с Испанией (1635—1659 гг.) ему удалось вернуть в состав Франции Эльзас, Лотарингию и Руссильон.

Также Ришельё вводит высокие налоги, которые идут на содержание армии и возведение фортификационных сооружений. Это снова вызывает недовольство населения, но кардинал уверен в своей правоте. Он считает такие налоги вкладом народа в расширение жизненного пространства. А пока идут войны, экономическое положение в стране становится все хуже.

Анна Австрийская с детьми, молящаяся Св. Троице со Св. Бенедиктом и Св. Схоластикой, 1640-е

Ришельё славился не только, как военачальник, но и как покровитель искусств и коллекционер. Идеальный город Ришельё был оставлен его обитателями вскоре после смерти Ришельё. Но при жизни тот старался создать новые поселения не только во Франции, но и на территории нынешней Канады. Он собрал поселенцев, не имеющих во Франции ни работы, ни денег, и отправил их в Акадию. В мае 1604 года группа из 80 колонистов прибыла на остров Сент-Круа и основало поселение — название Порт-Рояль (сегодня это Новая Шотландия). Однако из-за суровых климатических условий две трети поселенцев погибли.

Кардинал Ришельё умер от плеврита в декабре 1642 года в Париже 57 лет от роду, сделав своим преемником Джулио Мазарини.