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Период отпусков и богатые урожаи овощей и фруктов — это не только витамины и отдых, но и риск заболеть гепатитом, у которого отмечается сезонный всплеск. О коварном характере заболевания ИА REGNUM рассказывает врач-инфекционист, член молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы Илья Акинфиев.

Неизлечимость гепатита — миф

Овощи с грядок, фрукты из собственного сада, дыни из Средней Азии — сезон витаминов открыт. Многие считают, что в их «экологически чистых» садах никакой инфекции быть не может. Так ли это?

ИА REGNUM: Можно ли подхватить один из гепатитов в собственном саду?

Вероятность заражения от овощей и фруктов со своего огорода равна нулю, ведь выращивая их для себя, хозяин не будет использовать человеческие фекалии, — рассказывает Илья Акинфиев. — А вот при употреблении немытых покупных овощей и фруктов с рынков очень высока вероятность заразиться. Особенно хотелось бы отметить жуткий ритуал по надрезанию арбуза продавцом. Ведь даже если нож чистый, сам арбуз никто не мыл.

ИА REGNUM: А если человек ест яйца от собственных кур, у которых скорлупа была испачкана куриными фекалиями и не до конца отмыта.

Тогда вас ждет сальмонеллез…

ИА REGNUM:То есть, сейчас мы говорим о путях передачи гепатита.

Именно! Существует три пути передачи — это водный, пищевой и бытовой…

ИА REGNUM:О гепатите сложено много мифов. Какие из них самые вредные?

Миф №1: о неизлечимости парентеральных гепатитов (В и С). Гепатиты отлично сейчас лечат, очень достойные результаты, вирус исчезает и не обнаруживается при повторных анализах, то есть медицина развивается, а миф, что гепатит — это навсегда, еще прочно сидит в головах людей.

Миф №2: всё зло — от гепатита! Если он разрушает печень, что уж теперь соблюдать рекомендации врача? Вирусы гепатита при хроническом течении могут вызывать воспаление и фиброз ткани (разрастание соединительной ткани в печени без изменения ее структуры. При этом клетки печени не восстанавливаются — прим. Ред.), но зачастую весь вред вируса — это замедление восстановления печеночной ткани.

Поэтому нельзя употреблять токсические для печени препараты в больших дозах, либо в малых, но длительно, печень просто не восстановится и перейдет в следующую фазу фиброза. Напротив, человек, длительно соблюдающий все рекомендации врача, даже при наличии вируса будет иметь хорошие показатели на ультразвуковом исследовании.

Миф №3, а, может, просто заблуждение. Гепатит — это что-то вирусное, связанное с асоциальным образом жизни. Но гепатит — лишь медицинский термин означающий воспаление печени. Оно может быть как острым, при внезапном начале, так и хроническим, при течении патологического процесса более 6 месяцев.

ИА REGNUM: По каким причинам такое воспаление может происходить?

Во-первых, конечно, вирусная этиология. Различают вирусы гепатитов А, В, С, D, Е, Sen, TTV, но кроме специфических вирусов гепатит могут вызвать герпесвирусы, а именно цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр.

Во-вторых, токсическое поражение печени. Оно вызывается употреблением алкоголя, приемом лекарственных препаратов, либо отравлением ядами. Даже неправильно подобранное спортивное питание (белковые коктейли) так же вызывает гепатит. И тут уж процесс должен быть максимально согласован с диетологами. Да и употреблять его надо умеренно, придерживаясь принципа «золотой середины».

В-третьих, аутоиммунная этиология — это когда иммунитет организма ошибочно признает ткань печени чужеродной, и начинает с ней бороться. Но такие случаи — редки. А всё остальное — стереотипы. Ведь в группе риска каждый не иммунизированный человек.

Гепатит А: пожелтел и полегчало

Раньше гепатит, А был очень распространен, в основном им болели дети. Причем легко, но болезнь всегда сопровождалась желтухой, — рассказывает Илья Акинфиев. Да, его и называли «желтухой», потом болезнью Боткина. А недавно стали именовать гепатитом А. Гораздо раньше — «катаральный» гепатит, потому что начинается он, зачастую, с симптомов, похожих на простуду. Вот люди и думали, что такая же слизь забивает желчные протоки.

ИА REGNUM: А теперь гепатит, А — редкость?

Так как гигиена — на высоком уровне, а лица из группы риска вакцинированы, гепатит, А встречается редко, и чаще — завозной. Привозят его туристы из Индии, Турции, Египта. Чтобы заразиться нужно, чтобы фекалии больного человека попали в воду, а она уже попала в организм человека.

ИА REGNUM: В Индию и другие «экзотические страны» раньше запрещали ехать не вакцинированным гражданам. Был целый список заболеваний, от которых надо прививаться. Теперь правила упростились? Или список остался тот же?

Разумеется, списки сохранились — для каждой страны — свой: кто прививается от желтой лихорадки, кто — от брюшного тифа, но их выполняют те, кто едет в командировку. А мы говорим о турпоездках.

ИА REGNUM: То есть, уже и йогой в Индии позаниматься нельзя? Вместо просветления получишь гепатит?

Есть простые правила, как можно поехать в Индию и не заболеть гепатитом А: Заранее вакцинироваться: две вакцины и защита на 25 лет вам гарантирована. Пить бутилированную воду; ею же мыть фрукты и чистить зубы.

Помните, что лёд — это тоже вода, поэтому добавляем его только в алкогольные напитки, а соки охлаждаем, путём помещения их в холодильник.

30 секунд в микроволновой печи, и заряженный продукт безопасен!

ИА REGNUM: То есть, гепатит, А — везде?

Почему же? Его нет в грудном молоке. И матери, если она вдруг заболела, разрешают продолжить кормление.

ИА REGNUM: Что делать, если им заболел человек, который живет с вами в одной квартире?

Вакцинироватьсяи мыть руки ‑ и перед едой, и после общения с больным. Ведь непроизвольно своего лица и губ человек касается больше 20 раз в день, и даже не помнит это.

ИА REGNUM: Про гепатит, А говорят «пожелтел и полегчало». Почему так происходит именно при этом гепатите?

У этого процесса — сложная иммунология. Но объяснить этот феномен можно так: когда при гепатите, А человек желтеет, вируса уже нет. Организм его уже поборол. Хотя выздоровление идет довольно долго — от одного до нескольких месяцев.

ИА REGNUM: Расскажите самый экзотический случай заражения гепатитом, А в вашей практике.

Представьте себе: летом к нам в отделение поступают с разницей в несколько дней 6 человек с желтухой, отдыхавшие в одном и том же отеле в Турции. Но что интересно: улетели здоровыми. И ещё в Москве неделю были здоровы: с лёгкой симптоматикой простуды. У всех было лёгкое течение болезни, и гепатит, А быстро отступил. Через две недели всех выписали. После этого к нам госпитализировали молодого человека с той же желтухой. По эпидемическому анамнезу он никуда не выезжал, но общался с одним из тех туристов в то время, когда ещё его друг не «пожелтел». По оценке половой ориентации, вариант фекально-орального контакта был исключен. Однако после расспроса мы выявили интересный факт: друзья ели салат из одной посуды одновременно! Салат, кстати, крабовый… Для того, чтобы узнать можно ли так заразиться, я пошёл на кафедру. Ответ был таков: если салат был настолько вкусный, что в него даже капала слюна, то — вполне возможно. Значит, салат был — очень вкусный! При условии, что оба мыли руки перед едой.

ИА REGNUM: Еда из одной тарелки — это не такая уж экзотика. Многие ходят на бизнес-ланч, заказывают разные блюда, потом пробуют друг у друга. Грозит ли им такая же опасность?

Вы поймите, что в данной истории друзья питались салатом, когда был конец инкубационного периода, и количества вирусов было достаточно, чтобы попасть на слизистую его друга. То есть, в еду должно было попасть достаточное количество слюны. Другое дело, когда фекалии попадают в воду…

ИА REGNUM: Пишут, что «лица с алкогольной зависимостью очень быстро умирают от гепатита А». Почему такой, казалось бы, «безобидный» гепатит так влияет на печень?

Идет иммунологический патогенез. Организм начинает атаковать клетки, пораженные алкоголем. Если у здорового человека поразить 20% клеток, то он не заметит, а если у алкоголиков поражено уже 40, а к ним добавиться — 60%, то это уже очень опасно.

ИА REGNUM: Если это так опасно, то им лучше вообще не ехать в Индию и Турцию? Или прививка их спасет?

Просто надо вакцинироваться, причем дважды. Первый раз приобретается иммунитет на год, второй — через год — защита на 25 лет!

Коварный австралийский антиген

ИА REGNUM: У гепатита, А и Е один и тот же путь передачи — водный. Чем отличаются эти заболевания?

Они максимально схожи. Всё у них — общее: и длительность инкубационного процесса, и клиника, и лечение, и прогноз. Но у вирусного гепатита Е есть одна страшная особенность — высокая летальность у беременных. Летальность при заражении беременной гепатитом Е — почти 100%. И до сих пор ничего поделать не могут! Обычный человек болеет им крайне легко, а беременные погибают. Были даже проведены исследовательские работы, изучавшие случаи, когда после заболевания гепатитом Е беременным в целях сохранения их жизни сразу же делали аборт. Но, к сожалению, статистика показала, что смертность осталась на прежнем уровне. Патогенез данной особенности ещё не известен, хотя есть предложение, что это связано с особым гормональным статусом у беременных.

ИА REGNUM: Беременным тоже лучше не ездить в экзотические страны? А в России мест, эндемичных гепатиту, нет? И как им лучше от него уберечься?

Работают общие правила: пить бутилированную воду, ею же умываться и чистить зубы. Тем не менее, беременным лучше этих мест избегать. В России гепатита Е много в Астрахани, а в мире — в жарких странах Азии.

Кстати, открыл гепатит Е наш соотечественник — М.С. Балаян, нашёл вирус в фекалиях больных из Индии, и после опыта самозаражения полностью описал эту болезнь.

ИА REGNUM: Во времена оны, когда речь шла о гепатите, проверяли на «австралийский антиген». Расскажите о нем…

Однажды, в 1964 году, работая с сыворотками крови в лаборатории в Нью-Йорке, американский учёный Барух Самюэль Блумберг обнаружил реакцию при «смешивании» крови американца с кровью коренного австралийского жителя, в которой впоследствии был обнаружен антиген вируса гепатита В. Затем были долгие годы изучения. Этот антиген был обнаружен у больных гепатитом В по всему миру. Но в истории он так и остался «австралийским антигеном». Даже сейчас иногда в стационарах можно найти старые бланки анализов на определение «австралийского антигена».

ИА REGNUM: Что обозначает формула HBsAg?

HBsAg — «рубашка» вируса, без которой он не сможет существовать! Но именно на этот антиген наше тело вырабатывает антитела, которые нейтрализуют сам вирус гепатита. Именно он является главным скрининговым маркером вирусного гепатита В.

ИА REGNUM: Кроме специфических вирусов гепатит могут вызвать герпесвирусы. Расскажите о них.

Действительно, помимо известных и малоизвестных вирусов гепатита, есть и те, для которых не совсем характерно данное заболевание. Гепатитвызывают также и герпесвирусы, а именно — ЦМВ (цитомегаловирус). Он поражает печень только у ослабленных лиц, не хронизируется, но лечится длительно. Вирус Эпштейна-Барр вызывает гепатит у подростков при первичном инфицировании этим вирусом, когда происходит заболевание так называемым инфекционным мононуклеозом. Это — классическая трилогия клиники заболевания: гепатит, ангина, гепатоспленомегалия.

ИА REGNUM: Расскажите о гепатите B.

Вирусный гепатит В передаётся через кровь, а также половым путём. Но если быть точнее, то передаётся он крайне легко и многими путями. Инфицирующая доза настолько мала, что капля крови, необходимая для заражения, не визуализируется глазом. Он содержится в крови, сперме, влагалищной секреции, и проникает через слизистые, либо — напрямую в кровь. Инкубационный период — до полугода.

ИА REGNUM: Когда он наиболее опасен?

При отсутствии вакцинации, так как заразиться им можно везде:

на работе;

при оказании медицинской помощи;

в салоне красоты, при маникюрных и педикюрных манипуляциях;

в стоматологическом кресле — при лечении зубов;

при занятии контактными видами спорта;

при использовании общих маникюрных ножниц, бритвы или зубной щетки с инфицированным лицом;

при полигамных отношениях;

при любви к татуировкам и пирсингу;

Ну и конечно, самое бесспорное и наиболее лёгкое, это — инъекционные наркотики, либо игла наркомана, оставленная в детской песочнице, либо на лавочке во дворе.

ИА REGNUM: Как протекает гепатит В?!

Он имеет два варианта течения: острый и хронический. При остром гепатите в течение 3 месяцев происходит выздоровление, и человек приобретает пожизненный иммунитет. А при хроническом: при отсутствии лечения и наблюдения у инфекциониста, пациент получает высокий риск быстрого развития фиброза печени, со всеми осложнениями этого состояния. Вывод: каждый человек должен быть вакцинирован против гепатита В.

Особенности национальной вакцинации

ИА REGNUM: Казалось бы, в детстве большинство из нас вакцинированы против гепатита В. О чем же постоянно твердят врачи?

Вакцина против гепатита В защищает 10 лет, поэтому к 18 годам детская вакцинация уже перестает действовать, — рассказывает Илья Акинфиев, ‑ и вакцинироваться необходимо заново. В государственной поликлинике по месту прикрепления это можно сделать совершенно бесплатно всем лицам до 55 лет. Ведь риск заражения — велик, а защита при вакцинации высока.

ИА REGNUM: Где можно вакцинироваться от гепатита А? И для кого это — бесплатно?

Есть вакцины, которые входят в «Национальный календарь прививок» и для всех бесплатны. От гепатита, А же бесплатно вакцинируются все, кто связан с водой по работе. Это — воспитатели и младшие воспитатели детских садов, все «пищевики», водопроводчики, сотрудники Мосводоканала. Если люди, не относящиеся к этим категориям, просто захотели сделать прививку от гепатита А, тогда это — платно. В частности, в Москве в Центральном округе (ЦАО) — есть городская поликлиника №5, филиал №2, которая вакцинирует таких людей: например, выезжающих в отпуск или других, которые хотят сделать прививку. Взрослыелюди, которые заботятся о своем здоровье, должны пройти обследование печени. В том числе, на гепатит.

ИА REGNUM: Какие показатели при этом обследовании — самые важные?

Их всего 7: общий белок; общий билирубин; общий холестерин; АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ. А также два маркера вирусного гепатита: anti-HCV, HBsAg, УЗИ гепатобилиарной системы. Это — биохимические показатели крови, по которым врач будет оценивать работу печени, воспаление и проблемы с желчным пузырем. Если результаты на гепатит положительны, то необходимо будет обратиться в районную поликлинику — к терапевту. Но обратите внимание: анализ — не диагноз, его устанавливает врач!

ИА REGNUM: А где эти анализы можно сдать? И для кого они будут платными?

В районной поликлинике. Если диагноз «гепатит» установлен, то они делаются бесплатно — по показаниям. Если же состоянием печени интересуются в целях профилактики, то он будет платным. Профилактика — не показания.

ИА REGNUM: Какие малоизвестные виды гепатита еще могут обнаружить?

Хотелось бы рассказать про интересный, но немного «неправильный» вирус гепатита D (дельта). Он передаётся через кровь, но имеет один нюанс… Вирус дефектный, и у него нет оболочки. Потому он ищет собрата: вирус гепатита В, который, попадая в организм делает в несколько раз больше оболочек, чем ему надо самому (HBsAg). А бывают случаи, когда самого вируса В уже нет, а в организме HBsAg предостаточно, и их использует вирус гепатита D.

ИА REGNUM: Какого исхода от этого «сюрприза» можно ожидать?

Для оценки прогноза хотелось бы уточнить, что существует суперинфекция (когда в организм попадает сразу два вируса) и «коинфекция» (когда больной вирусным гепатитом В заражается вирусом D).

Так вот, в первом случае большой процент тяжелого течения, с относительно благоприятным прогнозом (излечение, либо хронизация), а во втором случае — большой процент летальных исходов. Без вируса гепатита В, не будет вируса гепатита D, который из-за несамостоятельности называют D-агент. Надёжной защитой от D вируса является своевременная вакцинация против вирусного гепатита В.