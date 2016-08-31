



Персонажи телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Степашка, Филя и Хрюша

1 сентября 1964 года на голубые экраны СССР вышла передача «Спокойной ночи, малыши!», успешно пережившая времена застоя, перестройку, лихие 90-е и серию экономических кризисов двухтысячных. Передача трижды получила премию Тэффи и готовится попасть в книгу рекордов Гиннеса, как долгожительница.

Песочный человечек — прародитель Фили и Степашки

Передача «Спокойной ночи, малыши!» зародилась в ноябре 1963 года. Идея создать свою передачу для дошкольников появилась после того, как главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Фёдорова съездила в ГДР и увидела там мультсериал о песочном человечке, похожем на гномика.

Мультсериал «Unzer Sandmannchen» («Наш Песочный человечек», автор идеи — сценарист Герхард Берендт), демонстрировался в детской передаче. Популярный кукольный герой помогал детям засыпать, присыпая самых непослушных специальным «сонным порошком».

Цитата из м/с «Песочный человечек». Автор идеи: Герхард Берендт. 1959. ГДР Популярный герой немецкого мультсериала вдохновил главного редактора программ для детей и юношества Валентину Фёдорову на создание телепередачи для самых маленьких

Человечек, позаимствованный из западноевропейского фольклора, был похож на гномика и обладал волшебным летучим чемоданом, которым был наполнен всякими очень полезными во всех критических ситуациях предметами. Кукла, изображавшая человечка, была одной из самых популярных в детских магазинах.

Песочный человечек умел управлять автомобилем, паровозом и самолетом. Но главное, в чем он преуспел — это остроумие, смелость и изобретательность, с которыми Unzer Sandmannchen выходил из самых неразрешимых ситуаций. В конце каждой серии он желал детишкам спокойной ночи, а на следующий день попадал в новые веселые и невероятные приключения.

Мультсериал «Наш Песочный человечек» появился на свет 22 ноября 1959 года в черно-белом варианте, а в 1963-м стал цветным. Сейчас бы мультфильм могли и запретить за применение подозрительного «сонного порошка», но в шестидесятые годы ХХ века фантазия у цензоров, да и у маленьких зрителей, была не столь изощренной в плане «криминальной» фармакологии.

«Песочный человечек» на стене в детском саду. ГДР. 1986

После объединения Западной и Восточной Германии популярнейший сериал про Песочного человечка, который ассоциировался с образом ГДР и считался чуть ли не одним из его символов, решили закрыть. Начались массовые демонстрации протеста, в которых участвовали поклонники Песочного Человечка от мала до велика.

Мультсериал оставили на объединенном немецком телевидении. И по сию пору там существует сайт, посвященный забавному гномику, по имени Sandmannchen.

Говорят, что Песочный человечек в формате объединенной Германии напрочь утратил «зубы», то есть социально-сатирическую составляющую образа, предназначенную взрослому зрителю. Перипетии сюжета ушли в формат чисто «малышовых проблем». «Убить не убили, но обезвредили», — сокрушались поклонники.

Кстати, на телевидении ФРГ тоже выходил мультфильм про Песочного человечка, но он значительно уступал по популярности своему «старшему брату», и в эфир вышел несколько позже гэдээровской версии.

О создателях и вдохновителях

Итак, главный редактор программ для детей и юношества Валентина Фёдорова решила, что и нашим детям необходимы веселые и находчивые герои, которые будут жить их интересами. К тому же в СССР должна быть передача, которая позволит родителям «морально» подготовить детишек ко сну, не хуже немецкой. В ноябре 1963 года авторы начали придумывать концепцию и главных героев передачи.

Бюджет пилотной передачи, как и множества последующих, был минимальным — 150 рублей. Позже передача сумела победить финансовые сложности, и гонорары стали вполне приличными.

Заставка передачи «Спокойной ночи, малыши!» в 1964 — 1971 гг

Изначально авторы решили, что передача будет состоять из картинок с закадровым текстом, черно-белой заставки с часиками, время на которых автор заставки, художник Ирина Власова перерисовывала в соответствии с временем выхода программы, перед каждым эфиром. Возможности записи передач тогда еще отсутствовали, поэтому «Ну, погоди!» 5 раз в неделю демонстрировали в прямом эфире.

Затем колыбельную «Спят усталые игрушки!» исполняла Валентина Толкунова

Музыку к знаменитой колыбельной «Спят усталые игрушки!» написал композитор Аркадий Островский, слова — поэтесса Зоя Петрова, а исполняли колыбельную знаменитые актеры: сначала — Олег Анофриев, затем — Валентина Толкунова.

Сценаристы, художники-мультипликаторы, режиссер, актеры, озвучивавшие персонажей, делили между собой смехотворный гонорар и работали практически как альтруисты. Художники должны были нарисовать к каждой передаче не менее 12 картинок. Состав художников и режиссеров-мультипликаторов был поистине звездным.

Вячеслав Котеночкин — режиссер-мультипликатор и художник-мультипликатор («Ну, погоди!», «Попался, который кусался!»);

— режиссер-мультипликатор и художник-мультипликатор («Ну, погоди!», «Попался, который кусался!»); Вадим Курчевский — оформлял спектакли в кукольных театрах, иллюстрировал книги для детей, режиссер знаменитого мультфильма о любви крокодила-поэта и белой коровы «Мой зеленый крокодил» (1966 г.));

оформлял спектакли в кукольных театрах, иллюстрировал книги для детей, режиссер знаменитого мультфильма о любви крокодила-поэта и белой коровы «Мой зеленый крокодил» (1966 г.)); Николай Серебряков — режиссер-постановщик и художник-постановщик кукольных, а затем рисованных мультфильмов «Я жду птенца», «Честное крокодильское», «Сказка о живом времени» и многих других):

— режиссер-постановщик и художник-постановщик кукольных, а затем рисованных мультфильмов «Я жду птенца», «Честное крокодильское», «Сказка о живом времени» и многих других): Лев Мильгин — художник-постановщик, сведения о фильмографии которого весьма разноречивы.

— художник-постановщик, сведения о фильмографии которого весьма разноречивы. один из создателей «Ну, погоди!», «Великолепного Гоши» и «Возвращения блудного попугая» художник и режиссер-постановщик анимационных фильмов Александр Курляндский ;

; создатель знаменитых мультфильмов Чебурашка и Кродил Гена», «Трое из Простоквашино» Эдуард Успенский ;

; знаменитый автор стихов для детей «Шагают великаны», «Речной трамвай», «Голубой метеорит», «Если не веришь», «Я сам», «Моя песенка», «Кто придумал алфавит» и более 30 пьес, среди которых — «Емелино счастье» и «Две Бабы-Яги» Роман Сеф .

Степашка появился в «Спокойной ночи, малыши!» в 1970 году

Как гадали по героям «Спокойной ночи, малыши!»

В детстве, едва заслышав мелодию заставки «Спят усталые игрушки, книжки спят!», я, как и многие дошкольники времен «конца застоя», стремглав неслась к телевизору. Начинались «Спокойной ночи, малыши!» — чудесная передача, в эфире которой я впервые увидела мультфильмы «Варежка», «Кржемелик и Вахмурка», «Златовласка» и «Ну, погоди!»

«Спокойной ночи, малыши!» любили и в 60-е, и в 90-е дети разных национальностей, говорящие на всех языках бывшего СССР. Как реагировали на передачу дети в Казахстане и как в Санкт-Петербурге, ИА REGNUM рассказала драматург Жанар Кусаинова — автор многочисленных пьес для детей и книги «Мой папа курит только Беломор».

Old-spb.ru Драматург Жанар Кусаинова

Жанар Кусаинова: Передачу «Спокойной ночи малыши!» люблю и я, и моя дочь. В детстве меня очень напрягало, когда мультик делили по частям и показывали не весь сразу. Когда обещали показать продолжение в следующий раз, было жуткое разочарование. А самым любимым моментом было, когда смотрели все вместе. Взрослые обсуждали: похудела ли тетя Таня, или просто у нее слишком обтягивающая кофта. Тетю Таню любили, конечно, больше всех. У нее был добрый голос, трогательное лицо, милая прическа. Все обращали внимание на нее, на ее одежду, на декорации в передаче. Помню, увидели в студии шкафчик, захотели такой же. Из кукол-ведущих больше всего запомнился Филя и Хрюша, который у моей дочки Гули тоже — любимая игрушка.

Наталья Державина озвучивала Хрюшу более трех десятилетий 1971 — 2002 гг.

ИА REGNUM : Говорят, что Хрюшу один из редакторов пытался снять с эфира за то, что он не умел моргать.

— Надо же! Однажды, когда Гуле было 4 года, Хрюша потерялся. Дело было зимой. Я искала его по всем детским площадкам, думала, что пропал окончательно. А Гулька все время плакала и скучала по нему. Думала, что он мерзнет и болеет. Я пыталась купить такого же, но не могла, мой Хрюша был старенькой, подаренной моими друзьями игрушкой, из которой выросли дети моих друзей. И никакие новые игрушки не могли его заменить. И все-таки мне удалось найти Хрюшу. Малика — дочь дворничихи Гульназ — пришла на площадку с нашей игрушкой. Я думала, что за Хрюшу будет драка. Но Малика сказала, что пожалела потерянного поросенка и не хотела, чтобы он мучился один. Более того, девочки искренне поверили, что настоящий Хрюша — у них, а тот, который в телевизоре — двойник! Наш не может говорить, потому что двойник его заколдовал. Он заговорит, только нужно очень долго его убаюкивать и согревать синим свитером, который пришлось связать для него. По-моему, они до сих пор этого ждут. Заколдованный Хрюша переходит из рук в руки, ночует то у Гули, то у Малики. Гулька ждет, когда подрастет еще одна девочка из нашего двора — Таисия, чтобы ей передать Хрюшу.

Официальным днем рождения Хрюши считается 10 февраля 1971 года

ИА REGNUM : Про Хрюшу и Степашку ходили анекдоты…

— А у нас в школе было гадание по «спокойкам». Смотреть передачу надо было на ночь перед уроками. Если появился Степашка, то ответишь на пятерку. А если Филя — на четверку. А если Хрюша, то не сдашь. Потому что Хрюша — всегда непослушный. А еще там была Каркуша — это на троечку. У меня такое гадание всегда сбывалось.

Актриса Галина Марченко — «мама» самой известной в России вороны

ИА REGNUM : Передачу показывали без перевода?

— Да. Помню, там показывали мультфильм «Просто так», про букет, который переходит из рук в руки. Там очень прикольная мелодия и сюжет — простой, понятный без слов. Я запомнила его сразу, когда начала смотреть программу. Сначала я и мой брат не знали русский язык, мы начали его изучать после шести лет, чтобы приготовиться к школе. И честно говоря, я не понимала толком, о чем говорят куклы. Но этот мультик, понятный без слов, меня сразил. А еще один был про страуса и орла: как они бежали за вкусным. И про крокодила, который превратился в листок. Я выучила русский, благодаря этой программе. Спасибо ей большое!

Сценарист Ася Гусева: «Дети не принимают вранья!»

Сценарист Ася Гусева много лет придумывала сюжеты для «Спокойной ночи, малыши!». У ее сюжетов были очень строгие судьи — дети, которые появились на свет, пока мама писала сценарии для «Спокушек!» О том, как быть сценаристом передачи, критиками которой будут самые дорогие зрители на свете, Ася Гусева рассказала ИА REGNUM.

Ася Гусева: Я начала работать для этой передачи в 1992 году. Делала сюжеты для «Спокойной ночи, малыши!» и в девяностые, и в 2000-х, вплоть до 2010 года. Но, разумеется, я писала их не для каждой передачи. Это не было моей постоянной работой. Но я делала очень много сюжетов для них. Это было очень познавательно.

Съемки передачи «Спокойной ночи, малыши!»

ИА REGNUM : В «Спокойной ночи» было трудно работать?

— И в девяностые годы, и в 2000-е там были прекрасные редактора. Их отличало очень здравое отношение к сюжету, к авторам, к зрителям, к детям.

Они всегда давали хронометраж: на сколько минут нужна подводка. Мы обсуждали с ними темы. Ведь передача идет уже очень давно, многие темы повторяются. Надо подать их по-другому или придумать что-то новое. Мы, как правило, исследовали с героями области человеческой жизни. Например, решали, как делать табуретку — простое жизненно важное занятие. Мы писали про Эдуарда Успенского, Андрея Усачева. Были передачи про профессии. Ты входишь в формат, начинаешь жить в нем. История — короткая, надо уложить в нее целую картину, сделать это ненавязчиво, с юмором.

Любимый фокусник советских детей Амаяк Акопян был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!» в 1996-2001 гг

ИА REGNUM : Говорят, современные персонажи «Спокушек» стали более прагматичными, и сюжеты изменились. Например, Хрюша в передаче с Юрием Никулиным хотел стать клоуном, а в 90-е — бизнесменом.

— По-моему, сюжеты со временем совершенно не изменились, потому что сохранилось то, за что мы эту передачу и любим. Это — очень доброе, дружеское отношение к детям на равных, познавательность и никакого сюсюканья!

ИА REGNUM : «Спокойной ночи!» собираются внести в книгу рекордов Гиннеса как старожила. Говорят, что кукол-героев периодически снимали с эфира, но сама передача жила незыблемо.

— В 90-х был период, когда чуть не закрыли эту программу. По крайней мере, тучи над ней нависли серьезные. Как раз тогда появилась передача «Праздник каждый день». В 90-е вообще была сумятица и очень тяжелое время, совершенно отличное от того романтического ореола, которым пытаются их окружить. Для передачи это было трудно. Однако они сделали все, чтобы продержаться. Они выжили, и они — молодцы! Потому что они делают базовые, фундаментальные вещи.

ИА REGNUM : Что Вы имеете в виду?

— Рассказывают детям интересное и доброе. Не сюсюкают с ними, относятся как к взрослым, и в этом нет фальши.

ИА REGNUM : Я слышала прямо противоположное мнение.

— Не могу согласиться! Например, когда передачу вела Аня Михалкова, мне очень нравилось! У нее была очень хорошая интонация, которая вызывала доверие.

Анна Михалкова пришла в передачу «Спокойной ночи, малыши!» в 2002 году

ИА REGNUM : И у ваших детей?

— Мои собственные дети очень любят эту передачу. Они смотрели и гордились тем, что я пишу для «Спокойной ночи, малыши!» Круче меня был разве что… Господь Бог.

ИА REGNUM : Какое ощущение от собственной работы, когда ваши малыши не пропускают ни одного вашего сюжета?

— Очень прикольное. Это — мгновенная реакция. Ты понимаешь, что хорошо, что плохо, и что еще надо сделать. Я считаю, что у всех должна быть ответственность за то, что делаешь, а когда делаешь это для детей — особенная. Дети вообще не принимают вранья: если ты о чем-то пишешь, а сам этого не делаешь, они почувствуют это мгновенно.

Алиса Агранат Сценарист Ася Гусева (слева) преподает в Московской школе кино

ИА REGNUM : Кто бы подумал, что у детей такая прекрасная интуиция…

— Чем младше дети, тем лучше они чувствуют. Совсем маленького ребенка вообще невозможно обманывать! Вот поэтому в знаменитой передаче с Юрием Никулиным вообще все было прекрасно.

Юрий Никулин с котом и Филей

ИА REGNUM : Кстати, в передаче о Никулине и клоунах и Старом Цирке не было в конце мультфильма. Зато она до сих пор бьет рекорды по просмотрам в Ю-Тубе.

— Когда появляется такой человек, как Никулин, к нему мгновенно прилипают дети. Именно потому, что он — искренний. А когда появляется такой, скажем, занудный моралист, на него никто смотреть не будет.

Валентина Леонтьева вела «Спокойной ночи, малыши!» вместе с Владимиром Ухиным

ИА REGNUM : Говорят, что в «Спокойной ночи, малыши!» всегда была очень жесткая вычитка. Никакой импровизации, все по сценарию! Даже новые куклы подчинялись правилам.

— Вычитка всегда была жесткая. И сейчас, и в 90-е. Что касается кукол: в моем детстве все любовались на Хрюшу, Филю и Степашку, сделанных в стиле знаменитого художника Владимира Сутеева. Они были очень обаятельные и похожи на детей. Я думаю, Сутеев их сам не делал, но то, что общий стиль был навеян его рисунками — совершенно очевидно. Потому что Сутеев был гений: он изобрел стиль.

Владимир Ухин (дядя Володя) с Хрюшей, Степашкой и Каркушей

ИА REGNUM : Ну, да. Достаточно вспомнить «Муху-цокотуху» «Кто сказал «МЯУ»?» «Про Бегемота, который боялся прививок», «Мы ищем Кляксу», «Петя и Красная Шапочка», «Котенок по имени Гав»…

— И как раз, когда делали кукол для «Спокойной ночи», он и его любимая жена Татьяна были невероятно популярны: все лучшие мультфильмы — их рук дело. Ничего лучше, чем Сутеев, не было тогда. Образцов, естественно, это понимал и знал. Позже манеру Сутеева переняли в Америке. Если внимательно всмотреться в стилистику Диснея, можно понять, как менялась их манера и провести параллели.

ИА REGNUM : Обязательно займусь исследованием параллелей с работами Сутеева по годам. А как же с новыми куклами? Они далеко не все унаследовали наивность и детское добродушие.

— Помню, в 2005-м или 2006 году в передачу решили ввести новую куклу — Бибигона.

ИА REGNUM : Вроде бы, кукла символизировала новый канал для детей — «Бибигон». Эдакий продакт-плейсмент ВГТРК.

— Наверное… Так вот — сама кукла была очень страшная и дико скрипела челюстью, потому звук записывали по-другому, чем у остальных кукол. Но надо было делать про него сюжеты — какой он хороший, какой необычный — с другой планеты. И все хотят с ним дружить. И вот он говорит, скрипит, хотя этого не слышно, а дети мои признаются, что тоже не хотели бы с ним дружить.

Любимые персонажи отдыхают после работы

ИА REGNUM : К сожалению, об авторах кукол ничего не известно. Только то, что делали их в мастерских театра им. Образцова. С трудом выяснили даже то, что автором персонажей (не кукол!) Фили, Хрюши и Степашки был редактор «Спокушек» Владимир Шинкарев. Любили, конечно, не всех кукол.

— У меня есть подруга — мастер по куклам — Аня Елисеева. Она много лет работала в московском театре кукол «Жар-Птица». Она уверяет, что очень сложно сделать такую куклу, чтобы ее полюбили. Помню, дети смотрели какой-то спектакль. Все куклы были страшные, страшного главного героя окружали его еще более страшные куклы-враги — настоящие монстры. Мой сынок Ванечка посмотрел на все это и сказал: «Сейчас придет его мама и спасет его! А если не спасет, то мы пойдем отсюда!» И вскоре мы, действительно, встали и ушли.

Об авторах кукол-ведущих, которых озвучивали известные актеры Театра Сатиры и Образцова, известно мало. Говорят, что Хрюшу как персонажа придумала Валентина Леонтьева (тетя Валя).

Актриса Наталья Голубенцева — «голос» Степашки уже несколько десятков лет

Старожилы передачи: Филя (род.в 1969, озвучивает актер Григорий Толчинский), Хрюша (1970), Степашка (10 февраля 1971 года), до которого Главным Зайцем был Тепа, Каркуша появилась в 1979 году. Мишутка — в 1992 и эпизодически появлялся на экранах до 2002 года.

Мишутку снимали с эфира, когда президентом стал Михаил Горбачев. Степашку, когда премьером назначили Сергея Степашина, которого и в школе так дразнили из-за фамилии. После отставки Сергея Вадимовича в одном из интервью «МК» его спросили, как он относится к Степашке: «Вы про «Спокойной ночи, малыши!», что ли? Степашка — вполне приличный герой. Бывает хуже»…