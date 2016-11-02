



Forum.vgd.ru Кремлевская звезда. Никольская башня. 1937

Пентаграмма или свастика?

2 ноября 1937 года в Москве на Красной площади при большом скоплении народа и офицеров спецслужб и при полном отсутствии подъемных кранов на пять башен Кремля были установлены рубиновые звезды.

На Водовзводной башне Кремля звезду водрузили впервые, а на Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой рубиновые звезды сменили звезды из самоцветов, установленные в 1935 году. Увы, самоцветные звезды нам уже вблизи не увидать. Хотя одна из них — со Спасской башни — находится на вершине шпиля башни Речного вокзала в Москве. Остальные были разобраны и отправлены в государственную казну.

Тем не менее на башнях Кремля мы, наши родители, а для юного поколения — даже дедушки и бабушки привыкли видеть светящиеся рубиновые звезды. Правда, о технической части этого вопроса задумывались мало. Между тем при их возведении на башни Кремля использовались и законы аэродинамики, и сопромат, и оригинальные находки конструкторской мысли.

Красная площадь, 1935

До 1935 года (!) на башнях Кремля все еще красовались двуглавые орлы, олицетворявшие когда-то мощь российского самодержавия. За время Первой мировой войны и последовавших за ней революции и гражданской войны об их реставрации и ремонте никто не заботился.

С орлами — символами «проклятого прошлого» — бороться пытались повсеместно, и торжественно рушили их всюду, где могли достать. Некоторые орлы, венчающие здания государственного значения, были целиком из металла, другие имели деревянное туловище и металлические лапы и крылья, покрытые позолотой. Орлов регулярно меняли, так как они подвергались активному и немилосердному воздействию сурового российского климата и многочисленных атмосферных катаклизмов.

Орлы

Куда девали позолоту с орлов, «сверженных» с других башен, — вопрос сложный. Доподлинно известна лишь судьба последних двуглавых «символов царизма» — с четырех башен московского Кремля. Их сняли перед установкой на них звезд из самоцветов в 1935 году, выставили на всеобщее обозрение в ЦПКиО им. Горького, а затем освободили от позолоты и сдали ее в казну. Вопрос о замене орлов символами советской России при жизни В.И. Ленина так и не был решен, однако неоднократно поднимался.

В 1930 году художника-искусствоведа Игоря Грабаря попросили сделать экспертизу ценности установленных на кремлевских башнях орлов. Грабарь заверил, что орлы никакой художественной или исторической ценности не представляют. Следовательно, их можно было демонтировать.

Монтаж звезды

С выбором символики для молодого советского государства дело тоже обстояло не так просто. Двуглавый орел был геральдическим и солярным символом, олицетворявшим единство духовной и светской власти. Интересно, что одновременно орел использовался у многих религий для обозначения Всевышнего. Орел считался птицей бога грозы Ашшура у ассирийцев, Зевса — у греков, Юпитера — у римлян, Всевышнего — у иудеев, какое-то время он был символом Иерусалима, а также главного солярного божества — Сварога — у славян. Затем как символ «горнего мира» — представлял епископскую власть.

На нынешней Красной площади двуглавых орлов довольно много: и на шатрах исторического музея, и на воротах, и в Александровском саду. Мне кажется, что они находятся в логическом равновесии с рубиновыми звездами, которые, в отличие от дореволюционных орлов, венчавших башни Кремля, таки представляют и историческую, и художественную ценность, и являются уникальными инженерно-техническими сооружениями — стойкими, стабильно работающими осветительными приборами.

Звезда

Что касается пятиконечной звезды, то и тут замешана мистика: от расположения рожек у пентаграммы совершенно по-разному читался ее смысл. Так, пентаграмма двумя рожками вверх была символом хаоса, в каждом углу которого нашла укрытие одна из стихий, участвовавших в сотворении мира. Пентаграмма рисовалась также внутри магического круга для облегчения контакта с потусторонним миром. Если же вверх был устремлен только один рог, звезда обозначала Мессию, и в то же время — идеальное «золотое сечение», то есть, пропорции, которые воспринимаются человеческим глазом, как идеальные.

Во времена Римской империи звезда обозначала переход от язычества к христианству как к истинной вере. Кроме того, она воспринималась как графическое изображение лилии, из которой появился на свет бог войны Марс. Пифагор считал ее идеальной формой, впрочем, как и Микеланджело, и другие художники Возрождения. Пентаграмма также символизировала богиню Гигиею, отвечающую за физическое здоровье.

В России звезда появилась благодаря Николаю Первому, которому понравились звезды на эполетах у французов, появившиеся после Великой Французской революции. По этой причине в 1827 году он ввел кованые звезды на эполетах офицерского состава российской армии, а в 1857 — погоны для армии. Ни о каких сатанинских символах самодержец и не помышлял. После революции погоны отменили, но на нарукавных повязках красных командиров звезды остались. Затем они перекочевали на головные уборы военнослужащих. Пять концов звезды обозначали единство мирового пролетариата пяти континентов.

Монтаж

Утверждение звезды как символа Советской России — практически единоличная заслуга Льва Троцкого, очень увлекавшегося мистикой. Что он вкладывал в этот символ, кроме официального значения, неизвестно. Но символ прижился и не только в Красной армии, но и на башнях московского Кремля.

Есть мнение, что в процессе выбора символики рассматривался и традиционный славянский коловрат, и даже нечто, напоминающее свастику, но выбрали все-таки звезду.

Рельеф, IX — XI века, Солин, южные славяне

Звезды как инженерная стратегия

Когда пытаешься сфотографировать кремлевские звезды, зачастую сталкиваешься с совершенно неожиданным эффектом: они все куда-то повернуты. Причем, логику этого «поворота» понять невозможно, если не знать некоторых важных технических подробностей их установки.

Но в любом случае приходится ловить момент, когда звезда развернется «лицом» к объективу, или же пытаться снять звезду с разных точек на местности так, чтобы она оказалась в фас. Оба варианта охоты могут занять продолжительное время, и лучше идти на съемки подготовленным и тепло одетым и с зонтом, особенно в плохую погоду.

Мне, например, «повезло»: ледяной северный ветер то и дело сменялся не менее промозглым северо-западным. Если вспомнить, что водружение рубиновых звезд на вершины башен велось в не менее суровую осень, то невольно начинаешь сочувствовать инженерам и рабочим, которым пришлось выполнять эту очень ответственную и опасную задачу на большой высоте и при сильном ветре. Тем более что заканчивался тяжелейший в российской истории 1937 год. Правда, первый опыт установки — 24 октября 1935 года — у них уже был.

Звезда Спасской башни в 1935—1937

Думать о том, как водрузить звезды на свои места, и какими они должны быть, чтобы выдержать сильные, а порой ураганные ветра, ученые начали еще в 1935 году.

Парусность у кремлевских звезд, достаточно внушительных по размеру и тяжелых по весу, была весьма высокая. Было понятно, что закреплять звезды статично невозможно, их обязательно снесет. Следовательно, закрепление должно быть динамичным, как у флюгера. Однако с такой высоты сносит и флюгера, которые показывают направление ветра.

К счастью, в это время уже были известны законы аэродинамики и летали первые самолеты. Как известно, самолеты взлетают против ветра, чтобы набрать нужную скорость. Значит, для того, чтобы звезда, подобно самолету, скорость не набирала, а наоборот, держалась на своем месте, надо, чтобы она указывала не куда дует ветер, а откуда — с юга, севера, или, с северо-запада, например.

Проектированием звезд начали заниматься специалисты. Дизайн и форму звезд разрабатывал художник и академик Федор Федорович Федоровский. Инженерная часть досталась мастерским ЦАГИ — центрального аэродинамического института, а также инженерам Первого Государственного подшипникового завода, называемого в народе «Шариком».

Именно на «Шарике» разработали подшипники, которые использовались для безопасного вращения звезд — лобовой стороной против ветра. Этот эпизод деятельности завода был известен первым рабочим и инженерам Первого ГПЗ, и они с гордостью рассказывали о нем своим преемникам, в том числе и моей маме, которая работала там экономистом сепараторного цеха с 1970 года.

К тому времени история обросла «городскими легендами» об особом режиме секретности, царившем в проектных мастерских. В период «перестройки» завод постепенно прекратил свое существование.

Наше время, конечно, для такой секретности не пригодно. Во время фоторепортажа я могла спокойно фотографировать звезду Боровицкой башни с горки, на которой построили специальный грот, чтобы посетители могли с относительной высоты полюбоваться на кремлевские красоты. Точно так же совершенно спокойно можно было увидеть, как служебный вход Троицкой башни покидают музыканты Президентского оркестра.

Впрочем, вернемся к истории. Второе, что необходимо было понять для удачной операции по возведению звезд, это выдержат ли сами шатры башен тяжелую конструкцию звезды. Самой ветхой оказалась Никольская башня (сейчас рядом с ней — Мавзолей). Ее шатер пришлось менять полностью. Кстати, и в тот день, когда я делала фотографии для репортажа, Никольская башня, ворота которой некогда выводили прямо на Никольскую улицу, была в лесах. (см. фото). Там снова что-то реставрируют.

Алиса Агранат ИА REGNUM Никольская башня. Кремль

В 1935 году задачи по укреплению шатров башен были возложены на инженеров проектной конторы Стальпроммеханизация. Для Спасской, Троицкой и Боровицкой башен изготовили специальные стальные конструкции, которые укрепляли их изнутри, с помощью специальных армированных связей и соединений.

Инженеры также спроектировали специальную конструкцию подъемных кранов, которые устанавливались на верхнем ярусе каждой башни. Далее дело было за верхолазами, которые и водружали каждую звезду из самоцветов на свое место. За 2 года самоцветы потускнели, а кое-где потрескались.

Стоит сказать, что методика подъема звезд и их водружения на штырь к 1937 году была настолько хорошо отработана, что установка каждой рубиновой звезды заняла не более полутора часов.

Рубиновые звезды легче, чем самоцветные, они изготавливались из специального рубинового стекла. Однако внутри каждой их них — белое матовое, которое позволяет зрительно скрыть провода, а также усилить яркость света звезд. Кроме того, окрашены звезды по специальной методике, которая позволяет нам видеть их свечение ровным, а сами звезды — объемными и прозрачными. Лампы для кремлевских звезд были изготовлены на Московском электроламповом заводе. Они всё так же подвергаются воздействию атмосферных катаклизмов: то молния ударит, то крупный град атакует, то сосульки нарастут. Стекла на замену для кремлевских звезд до сих пор изготавливают по той же методике, что и в 1937 году. Все звезды имеют автономную систему электрообеспечения, а потому они не выключаются практически никогда. Правда, в Великую Отечественную их все-таки гасили для маскировки, а затем в 1999 году — для съемок фильма «Сибирский цирюльник».

Водруженные звезды на башнях Кремля. Сохраненные орлы над государственным историческим музеем

Сейчас о кремлевских рубиновых звездах очень много спорят, предлагают их снять. Особенно склонные к мистическим обобщениям граждане видят в них чуть ли не Око Саурона. Однако я не могу согласиться со столь кардинальной позицией, напоминающей почему-то то время, когда «свергали» двуглавых орлов. Как мне кажется, мы должны бережно относиться и к истории нашей страны, и к ее научно-техническим достижениям. Тем более, таким красивым, как кремлевские звезды.