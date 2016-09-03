



Андрей Колеров. Крик (ремейк). 2001

Суицид пациентов: результат депрессии или отсутствия обезболивания

После того, как в 2014—2015 году по России прокатилась война суицидов онкобольных, оставшихся без обезболивающих препаратов, о проблеме, наконец, начали писать, говорить с телеэкранов и попытались как-то решить на законодательном уровне. Через некоторое время в Минздраве предприняли меры по упрощению процедуры получения обезболивающих для тяжело больных пациентов. А вскоре заговорили о суициде детей и подростков, и о юридической ответственности тех взрослых, которые их к этому подталкивает на специальных сайтах в Интернете.

«Правильным» освещением суицидальных тем в преддверии судебных исков, в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года заинтересовались продюсеры, редактора и юристы телестудий и телеканалов. К сценаристам детективных сериалов и мелодрам «полетели» техзадания, где строго-настрого запрещалось не только строить сюжеты вокруг суицидального поступка подростков, но даже упоминать о них в контексте происходящих событий.

Однако проблема суицидов лишь изредка «выходит на поверхность», в отличие от кардиологических, онкологических и инфекционных.

ИА REGNUM : Михаил, что надо сделать, чтобы общество понимало, что проблема суицидов существует, но не решается?

Михаил Хасьминский. К сожалению, освещение проблемы суицида — это сейчас не конструктивный разговор, а просто «горящая» тема. В России есть такая особенность: делать все кампаниями. Иной раз это — более привлекательно, чем систематически писать и что-то делать. Но стоит подчеркнуть, что суицид проблема комплексная. Он не может быть отнесен только к проблемам здравоохранения, или к педагогическим, или сфере правоохранительных органов. Это сложная мультифакторная, мультикультурная, многосложная проблема, которую могут решать совместно только компетентные эксперты — практики различных областей

ИА REGNUM : А кампании организуются из-за того, что никто не рассматривает само событие суицида в отрыве от причин, которые подталкивают человека к такому решению. Как с онкологическими больными, например.

Проблема с обезболиванием во многом решена. Может быть, благодаря той волне, которую подняла пресса. Виновниками пресса называла Минздрав, чиновников, власть, то есть, имелся политический душок. Однако никто не писал, что и при Ельцине умирали не только от боли, но и от голода, но при этом мы не видели компаний на этот счет в прессе. Почему в этих статьях не было сказано ничего о том, что многие онкобольные кончали жизнь самоубийством и в застойные годы, и в девяностые? Почему не делался анализ того, что же лежит в основе суицида онкобольных: обезболивание или депрессия, которая имеется у огромного числа раковых больных? Почему виноватыми называлась обычно власть, а не качество жизни онкобольных, их отношения с родственниками, одиночество? Да и кроме того было бы странно, если бы суицидов совсем не было у тяжелобольных, если они есть даже в популяции здоровых.

ИА REGNUM : После того, не значит вследствие того?

Именно. Суициды онкобольных — сложная проблема. При любой власти мы не достигнем у всех больных отсутствия боли по соматическим причинам. Ведь тут имеет значение: иннервация тканей, локализация опухоли, как именно она расположена, перекрывает ли нервные окончания. Есть процент людей, которых нельзя обезболить. И, кроме того, в любой боли присутствует психогенный компонент восприятия боли. Есть примеры, когда в бою у солдата возникла острая боль, но он ее заметил только после боя. А кто-то на даче порезался гвоздем и как будто умирает. Очень многое зависит от внутреннего восприятия болезни. Почему не думать о том, что такие публикации о суицидах, в которых косвенно суицид оправдывается внешними обстоятельствами, могут привести к умножению таких суицидов у других больных. Ведь этот феномен давно изучен. Я считаю что в прессе специалистами, должен делаться глубокий, комплексный, серьезный анализ проблемы, но, на мой взгляд, нельзя цинично спекулировать и делать политику на этой тонкой теме

ИА REGNUM : Каков масштаб суицидов в РФ?

Более 20 тысяч человек в России ежегодно кончают жизнь самоубийством. Из них — большая часть трудоспособна или находится в подростковом возрасте. Еще 50−80 тыс. становится инвалидами из-за попыток суицида. К сожалению, суициденты становятся все моложе. Если раньше суицид 10-летних детей был казуистикой, то сейчас это уже не такая редкость.

ИА REGNUM : Суицидов становится больше, чем в 1990-х?

До 2000 года случаев суицида было почти в 3 раза больше, чем сейчас. Последние годы общее количество самоубийств неуклонно снижается. Кстати, это и огромная экономическая проблема для государства. Когда кто-то рождается, его охраняет армия, полиция, лечат врачи, учат учителя, делаются дороги. Так государство вкладывает деньги в каждого гражданина, а потом гражданин отдает это трудом, налогами. Но если он ушел рано, то государство потеряет то, что вкладывало. Это — не цинизм, а экономика. Например, в 2013 году ущерб от ДТП, посчитанный от количества не прожитых лет, составил — 131 млрд. рублей в целом по стране. От ИБС (ишемической болезни сердца) — 152, от злокачественных новообразований — 144, от суицидов — 145 млрд. рублей!

Количество непрожитых лет за год в РФ по ИБС — 675 тыс., злокачественным новообразованиям — 640, ДТП — 580 тыс., по убийствам — 350 тыс. А по суицидам — 645 тысяч. Но сколько врачей — онкологов и кардиологов работают над проблемой, и сколько — суицидологов. Делайте вывод!

ИА REGNUM : Разве экономическая ситуация — не подталкивает людей к краю?

Социально-экономическое положение в стране часто называют причиной суицидов. Но связь эта совершенно не очевидна. Разве 100 лет назад было социально — экономическое положение лучше? Да и во многих богатых европейских странах суицидов на порядки больше чем в нищих странах Латинской Америки. Например, как объяснить, что у нас по Дальнему Востоку суициды сельского населения около 80 на 100 тыс. человек, в Дагестане — 5, а в Чечне — 0. Неужели ситуация на Дальнем Востоке в десятки раз хуже чем в Чечне? Тут все проще, как я думаю. Просто отношение традиционного общества исключает суициды. Чем общество более опирается на традиционные ценности, тем меньше суицидов. И наоборот. Основную роль играют общественные установки. Например, в России уже в 1716 году в воинском уставе Петра 1 говорится: «Ежели кто сам себе убьет, подлежит палачу его тело за ногу подвесить, привязать к лошади, волоча по улице, в бесчестное место отволочь и закопать, дабы смотря на то, другие такого беззакония с собою чинить не отваживались!». Во Франции 17 века самоубийц вешали голыми за ноги, а имущество отдавали королю. Наполеон отменяет судебное преследование самоубийц. И число самоубийств во Франции резко устремляется вверх.

Суициды в школьной программе: от Ромео до Катерины

ИА REGNUM : Статья о доведении до самоубийства существует, но судебная практика по ней ничтожна.

Я хочу напомнить про случай с несовершеннолетними, когда пошел шум, что их толкали на самоубийства.

ИА REGNUM : Те самые сайты суицидентов с «бабочками, которые живут один день», и «китами с дельфинами, которые выбрасываются на берег»?

Да, про них. Увидев, наконец, трагедию стали обвинять родителей, что они не общаются с детьми, не следят, не досмотрели. Но ведь проблема — значительно сложнее, а вина — на всем обществе. Есть, например, очень опытные люди, которым нравится подталкивать других к самоубийству, распоряжаться чужими судьбами. Есть пробелы в законодательстве. К тому же, каким именно способом родители могут обнаружить по каким таким сайтам их дети ходят в интернете? Им дали для этого инструмент? Кроме того, надо отметить, что позитивное отношение к самоубийству может вытекать и из школьной программы.

ИА REGNUM : Вы про Ромео и Джульетту, выпивших яда?

Да. И не только. Известен «эффект Вертера» — волна подражательных самоубийств, которая прокатилась по Европе, после того как Гёте написал «Страдания молодого Вертера». У нас же такая волна пошла, когда Карамзин написал «Бедную Лизу». В старших классах учат литературу. При этом около 5 процентов детей, но, к счастью, не все, имеют суицидальную вовлеченность. И вот эти дети проходят вплетенные в мировые классические произведения освещения суицидов. Карамзина сейчас проходят в 8-м классе, как и «Ромео и Джульетту». Произведения о том, как их ровесники, якобы, от большой любви, покончили с собой. В 8-м классе проходят «Кавказ» Ивана Андреевича Бунина, в 10-м его же «Митину любовь». Они пишут сочинения, слушают объяснения учителя о том, какие прекрасные люди были, а иного выхода не нашли! Опять же в восьмом классе проходят «Песню о соколе». Помните?

«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня. «И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился. «И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья»…

ИА REGNUM : Кажется, там имелось в виду что-то революционное… По крайней мере, в «доперестроечной» интерпретации.

Это — прекрасное произведение, но понять его в 8 классе, не понимая исторического контекста, можно слишком примитивно. О том, что у человека есть вот такой единственный «героический» выход, чтобы пожить «в своей стихии». Что же потом удивляться суицидам онкобольных? Кто-то в 8-м классе его прочтет, и у него это так и отложится. Далее тема самоубийств проходит через «Бесприданницу», «Грозу», «Анну Каренину», чеховскую «Чайку». Дети просто к ним привыкают. Это уже не дико, а обыденно! Но чему их учит содержание? Добру? Умению переживать кризисы? Настоящей жертвенной любви? Да нет, страстям и неадекватному поведению. Взять ту же «Грозу». В советское время нам показывали, как плохо было житьпри царизме, и как хорошо — нынче. Но зачем проходить ее сейчас, я не понимаю. Что творится там с людьми, с отношениями? Самоубийство проходят также через"На дне» Максима Горького.

ИА REGNUM : И что это значит?

Что к самоубийству относятся, как к чему-то обыденному. Они зачастую героизируются, романтизируются через главных героев и это не вызывает закономерного отторжения. Самое страшное, что акту самоубийства в большинстве из них не дается явно отрицательного отношения! А вот потом снятие этого табу может сыграть свою роковую роль. Но это еще не все. Программа продолжает «радовать»! В «Гамлете» суицида так такового нет, но есть рассуждения, как об одном из возможных вариантов. В «Тихом Доне» — два суицида, и в «Разгроме» Фадеева суицидов нет, но есть эвтаназия, что тоже, конечно, суицид, но — в другой форме. В какой-то момент, у некоторых людей, попавших в кризисную ситуацию, может сработать, что это — выход.

ИА REGNUM : Это если очень внимательно читать.

И, кстати, у нас есть закон, который оберегает детей от описания способов самоубийства и призывов к нему. Подождите, так по школьным произведениям можно спокойно составить энциклопедию этих многообразных способов! Что за абсурд?

ИА REGNUM : Ну, проходят также «Преступление и наказание». Помните: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Достоевского тоже не надо проходить в девятом классе! Дети должны понимать, где добро и зло — однозначно. В голове у ребенка должен быть компас. Как раньше — убийство и самоубийство — зло. Бог так сказал. Авторитет родителя, учителя, государства — временный, а Бог — абсолют. В любой религии: христианстве, исламе, иудаизме, — самоубийство, это — смертный грех. Однозначно и без условий.

ИА REGNUM : Хорошо, все перечисленное не надо читать в рамках программы. А что же надо?

Почему бы не вернуть полностью «Повесть о настоящем человеке», «Как закалялась сталь», «Молодую гвардию»? Чем не подходит «Два капитана»? Книги, которые показывают не только настоящую любовь одного человека к другому, но и любовь к родине? Почему не включить, наконец, отличную повесть «Старик Хоттабыч?» И по возрасту, и про отношение к благам мира хорошо написано. Просто для выращивания потребителей эти произведения не подходят. Вот их там и нет. И, конечно, в богатой русской литературе есть классические произведения без суицидов, но которые учат любви!

ИА REGNUM : Почему же в школьную программу не включают произведения Юрия Коваля? Чем плох «Пограничный пес Алый» или «Недопесок Наполеон Третий»? Вот уж где — о любви к жизни и никаких суицидов!

Вот именно, и таких много. Но зачем-то детей учат через произведения, которые понять они по возрасту не могут, исторический контекст которых почти неуловим, но в которых куча суицидальных закладок. Хочется думать, что, перечисленные мной и появившиеся после СССР включены в школьную программу от незнания психологии, а не намеренно. Кстати, с 1899 по 1912 г. количество самоубийств в школах Российской Империи увеличилось в 13 (!) раз! В это время уже катастрофически рушились традиционные ценности и вера. И вот исследовавший это известный психиатр М. Я Феноменов назвал причиной «дух практицизма и утилитаризма, ставший преобладающим. Он пронизывает все современное воспитание, отсюда переполнение программы всевозможными предметами, нужными и ненужными, отсюда баллы, экзамены, переутомление учеников». Ничего Вам не напоминает? Прошло более 100 лет!

ИА REGNUM : Среди учителей и родителей немало атеистов, и они вряд ли будут говорить с детьми с точки зрения религии.

Я понимаю, но так надо объяснять, что вообще понятия добра и зла имеют в основе религиозное отношение. Духовный стержень — это именно то, что может удерживать от суицида. Заповеди Абсолюта не могут быть подвергнуты сомнению, если человек верующий. В том числе, естественно, о добровольном прекращении жизни. Именно традиционные духовные ценности могут снизить не только зло суицида, но и абортов, брошенных стариков, алкоголизма, наркотиков и других страстей. Религия структурирует личность, объясняет основы: что такое любовь, брак, страсть, в чем смысл жизни. Сейчас мы стараемся получить больше, чем отдаем, и это тоже — путь к суициду. Если человек чего-то недополучает, а считает что это — главное, у него образуется такая пустота, что он готов идти в пропасть. Отвернулась девочка, не купили компьютер, не сдал ЕГЭ, не получил внимания. Кстати, некоторые дети стремятся обратить на себя внимание, не затратив на это труда, не пожертвовав ради других. А потому и идут в готы, эмо, другие деструктивные группы. Но касается это не только детей, но и, например, стариков, которые не видят будущего. Им кажется, что нет смысла продолжать, они никому не нужны.

ИА REGNUM : В последнем случае и возразить-то трудно. Сколько одиноких пожилых людей попадают в больницы и никто их не навещает.

Приведу Вам две цитаты. В «Дневнике Писателя» Ф.М. Достоевский говорит «Потеря высшего смысла жизни… несомненно, ведет за собой самоубийство"*. А блаженный Августин говорит: «Если Бог будет на первом месте, то все остальное — на своем». У верующего есть смысл жить до последнего вздоха. Все мировые конфессии утверждают: смысл этой жизни не жить в удовольствиях, не растить потребление, так как все равно тебе будет не хватать, и ты не сможешь всего потребить. А ответственно жить так, чтобы подготовить себя к следующей жизни. Поэтому не надо убивать, обманывать, предаваться страстям. У человека, так понимающего смысл жизни, теряется смысл совершать над собой убийство. Именно так воспринимали это наши предки, потому суицидов в России еще 150 лет назад было — 1,2 на 100 тысяч человек. А в 1990-е годы в некоторых регионах доходило до 200 самоубийств на 100 тысяч.

ИА REGNUM : Многие произведения школьной программы написаны о любви, а Вы говорите про страсти. Или это — не любовь? Давайте договоримся об определениях!

Люди должны понимать разницу между страстью и любовью. Страсть — это неконтролируемое чувство по отношению к кому — либо, есть ненависть — страсть, а есть любовная зависимость — тоже страсть, которая никакого отношения к любви не имеет. Однако в этих книгах учат, что человек должен жить чувствами. И суицид происходит из-за неразделенной, якобы, любви. Возможно, что именно это тоже делает значительный вклад в 70% разводов в стране и высокий уровень суицидов. Представьте себе пьяного человека, у которого выключено чувство рационального. Сейчас он всех любит, а через 5 минут готов убить. Вот так и живут чувствами.

ИА REGNUM : А любовь?

А настоящая любовь — жертвенна. И конечно надо объяснять разницу между чувственными страстями и жертвенной любовью. Если это не понятно, то человек вырастет потребителем, который не умеет любить.

ИА REGNUM : Так что же делать?

Нужны комплексные решения: и изменения в законе, и изменения в программе школы, и серьезная, реальная, а не профанирующая профилактическая работа, грамотный скрининг с группами риска. В рамках этой работы подготавливать педагогов, чтобы они могли разговаривать с детьми, приводить убедительные аргументы в пользу жизни. Например, нужно активно деромантизировать и дегероизировать суициды, корректно давать детям информацию о последствиях суицидального поведения. Нужно рассказывать о последствиях суицидального поведения, инвалидизации. Ведь суицидом заканчивается только каждая 15 попытка, то есть 3−7 процентов случаев, а инвалидами, в результате попыток, становятся в 2−4 раза больше! Некоторым хорошо объяснять последствия их шага для тех, кто останется жить. Сколько ужаса, горя, слез они могут принести тем, кто их любит. Хорошо бы и объяснить социальные последствия подобных действий (учет у психиатра, не получишь разрешения на оружие, водительское удостоверение, не возьмут на госслужбу и прочее). Конечно важно бороться с насаждаемой (в том числе, через анимэ) псевдоэстетикой суицида показом реального лица смерти, совсем не привлекательного для тех, кто так уходит из жизни.

ИА REGNUM : Думаете, народ побежит к психологам?

Надо объяснять людям, что обратиться за помощью к компетентному психологу, психиатру, не зазорно. Надо заниматься и укреплением суицидологической службы, подготовки кадров, расширением комплексных реабилитационных программ для людей, которые уже совершили такие попытки уйти из жизни. Очень важно и правильно освещать суициды в СМИ. Также необходимо популяризировать и рассказывать о ресурсах, которые оказывают помощь. Это и наш антисуицидный сайт pobedish.ru, за 10 лет работы которого 30 тыс. людей отметили, что материалы этого сайта убедили их остаться живыми. Также это и Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей 8−800−2000−122 (круглосуточно), а также телефон Горячей линии МЧС+7 (499)216−50−50. Широко должно быть известно и об Отделе суицидологии НИИ Психиатрии, в который можно обратится очно.