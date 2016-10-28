Женевская конвенция была принята благодаря одному-единственному человеку — швейцарцу Анри Дюнану. Красный крест стал первой в мире гуманитарной миссией, оказывающей помощь раненым и военнопленным без различия национальностей, концессий и политических убеждений.

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Анри Дюнан: от бизнесмена — к брату милосердия

О создателе Красного Креста Анри Дюнане в России говорят мало, хотя этот человек достоин не просто отдельного упоминания в связи с созданием и утверждением Женевской конвенции об оказании помощи раненым и военнопленным, но и, не побоюсь этого слова… канонизации. Но, похоже, признание новых праведников «в тренде» только для императорских особ, пострадавших от переворотов.

А подвиг милосердия — явление «обоюдоострое» и может потребовать от последователей не только негодования относительно гонителей и почитания невинно убиенных, но инемалых личных жертв, как в физическом, так и в моральном плане. Недаром же памятник Анри Дюнану на всей территории бывшего СССР есть лишь в Минске, да и там, как мне кажется, мало кто знает, чем мы все обязаны этому человеку.

Проникшись чужой бедой и страданием многих тысяч раненых и погибших без всякой медицинской помощи солдат и военнопленных, Анри Дюнан даже Нобелевскую премию мира отдал на дело Красного Креста, а пенсию, которую выделила ему императрица Мария Федоровна, умудрилсяпотратить на дополнительную койку для малоимущего в весьма скромном доме престарелых, где сам провел последние годы жизни.

Впрочем, обо всем по порядку. Анри Дюнан (8 мая 1828 года Женева — 30 октября 1910, Хайден) — старший сын коммерсанта Жан-Жака Дюнана и Антуанетты Дюнан Коладон. Родители были глубоко религиозные кальвинисты, которые воспитывали своих двух дочерей и трех сыновей в духе соблюдения традиций милосердия и сострадания к ближнему.

Медсестры и поезд. 1917

Семья принадлежала к буржуазии среднего класса и вела активную общественную жизнь. Жан-Жак Дюнан был членом попечительского совета муниципалитета Женевы и занимался социальными сиротами, то есть, детьми, чьи родители, либо — один из родителей — находятся в тюрьме, пропали без вести, либо ведут общественно опасный образ жизни. Его жена — Антуанетта оказывала благотворительную помощь больным и малообеспеченным гражданам города. Она была дочерью Анри Коладона — начальника госпиталя и мэракоммуны Д’Авулли (или префекта округа Авулли в Женеве).

В семилетнем возрасте Анри вместе с отцом отправляется в путешествие по Средиземному морю во французский порт Тулон. Отец инспектирует условия содержания заключенных — подданных Швейцарии во французской мужской тюрьме города Тулон, располагавшаяся в Королевской башне. Попасть в это фортификационное сооружение можно было только через мост, стены были толщиной 5 метров, а высотой — 7. Заключенные содержались в ужасающих условиях, и это произвело на мальчика неизгладимое впечатление.

В дальнейшем отец не раз брал его в подобные поездки, так что можно не удивляться, что мальчик рано повзрослел и вступил в популярную в то время религиозную организацию «Будильник». За неимоверный общественный пыл и невнимание к урокам Анри исключили из выпускного класса школы. Однако он нисколько не переживал. Он начал изучать экономику и банковское дело, а по вечерам продолжал заниматься благотворительной и общественной деятельностью: помогал беднякам, больным, а с 21 года… поддерживал морально заключенных. В том же возрасте — в 1849 году он поступает стажером в банк «Lullin et Sautter» и три года получает профильное образование, по окончании которого становится банковским служащим. Однако остается столь же активным общественным деятелем.

Популярность Анри Дюнана росла с каждой новой общественной инициативой, а потому 30 ноября 1852 года он создал в Женеве Христианскую Ассоциацию молодежи (Young Men's Christian Association (YMCA)) и написал к ней устав. Через 3 года его идею поддержали молодые парижане.

Однако Дюнан обладал и хорошей деловой хваткой, так в 1853 году он был отправлен в командировку, как представитель своей компании в Тунис, Алжир и Сицилию, а также в Сетиф — небольшую островную территорию, полученную Швейцарией в дар от Франции. Отметив, что дела компании идут не лучшим образом, он делает несколько рациональных предложений по их реорганизации управляющим на местах и получает неплохие результаты, достойно справившись с поставленной перед ним задачей. Вернувшись из путешествия, он пишет книгу-инструкцию «Представительство в Тунисе». После того, как книга увидела свет, ему удается организовать несколько научных обществ. Но все это лишь прелюдия к тому главному делу, которое ему предстояло в жизни, но о котором юный активист даже не догадывался.

В 1856 году он создает колониальное товарищество в Алжире, которое через пару лет превращается в финансово-технологическое общество мельниц Монт-Джемила на алжирском острове Сетиф, затем пытается добиться разрешения на использование водопада для производства муки, а также — разрешение на выращивание пшеницы, и даже принимает французское гражданство, чтобы иметь возможность получить грант на развитие производства. Но местные чиновники колеблются — отдавать ли ему землю в аренду, разрешать ли строить мельницу, так как сами не понимают, имеют ли они право давать таковое разрешение пришлому иностранцу.

Воспоминания о Сольферино: «Tutti — fratelli!»

Промучившись год, Дюнан решает обратиться со своей просьбой напрямую к действующему императору Наполеону Третьему. Но того мало волнуют мельницы. НаполеонIII руководит боевыми действиями французских войск в Италии, где он является союзником в борьбе итальянцев против австрияков, захвативших большую часть северных итальянских земель. Штаб-квартира императора базируется в маленьком городке Сольферино, неподалеку от озера Гарда.

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Дюнан пишет прошение на имя императора и приезжает в штаб-квартиру, дабы передать его лично в руки, даже не представляя, какой кошмар ему предстоит лицезреть. 24 июня 1859 года Дюнан пробирается к полю боя, заваленному обезображенными трупами и окровавленными телами раненых солдат из армии Пьемонта и Наполеона — с одной стороны и австрияков — с другой.

По официальной статистике, 38 тысяч участников битвы с обеих сторон были оставлены без всякой помощи в месте, где произошло сражение. Большая часть из них были приговорены: одни — из-за кровопотери, вторые — от жажды, третьи — от тяжести полученных ими ран.

Дюнан был не в состоянии смотреть на этот кошмар равнодушно. Он мог бы отправиться в безопасное место, однако… И хотя у него нет даже начального медицинского образования, опыт оказания помощи больным в госпитале, которым командовал дед, и который опекала его мать, а затем и он сам, приходит на помощь в этой критической ситуации. Включаются и свойственные Дюнану великолепные организаторские способности.

Он призывает на помощь добровольцев из числа местного населения, в основном, женщин, которые должны оказать помощь тем, кому еще можно помочь. Срабатывает важнейший для военно-полевой хирургии принцип «сортировки» раненых по степени тяжести, о котором мы уже писали в статье «Анестезия — милосердие после боя…». Хотя тогда он еще не был сформулирован окончательно

Далее, по одной из легенд он где-то находит белую простынь на которой кровью рисуют красный крест, обматывается ей, и с криком «Мы все — братья!» начинает эвакуировать раненых с поля боя, вне зависимости от того, к какой армии они принадлежат. Пораженные его смелостью военные и не думают стрелять.

Девиз «Мы все — братья!"(«Tutti — fratelli!» — итальянский) позволяет привлечь к спасительной операции и взятых в плен австрийских военных врачей, так как французских в этом сражении участвовало всего 6 человек.

На втором этапе эвакуации раненых, ему удается развернуть «полевой госпиталь» в здании самой большой церкви Кьеза Маджоре в соседнем городке Кастильоне-делле-Стивьере, где он разместил 500 самых тяжелых раненых из 8.000 эвакуированных с поля боя. Остальным удается оказать первую помощь. Разворачиваются и другие госпитали. Для них он сам закупает перевязочные средства и медикаменты.

Победа Наполеона Третьего была сокрушительной не только для австрияков, но и для французов. О ней можно по праву сказать: «Еще одна подобная победа, и армии не будет!» По возвращение в Женеву Дюнан подробно описывает свои впечатления от битвы в письме к графине де Gasparin — своей женевской приятельнице, и та перепечатывает их в «Женевском журнале», разумеется, без подписи автора.

Дюнан пытается привести свои дела в Алжире в порядок, но три тяжелейших года не может забыть перенесенный ужас. Во сне его преследуют кошмары, запахи войны, воспоминания о муках умирающих и отчаяние от того, что большинству из них он так и не сумел помочь. И он решается на книгу. Тонкая книжица, изданная небольшим количеством экземпляров в 1862 году, называлась «Воспоминания о Сольферино», но произвела настоящий фурор.

«Катастрофически не хватало специалистов, не только врачей, но и медиков среднего звена, и даже «прислуги», которая могла бы обиходить раненых в госпитале», — вспоминал Дюнан. — Австрийских солдат отправили в город Валеджо на повозках, проезду которых мешали толпы, образованные конвоем из легкораненых военных с их скарбом наперевес, а также солдат из артиллерийского резерва, которые также спешили попасть туда, как можно скорее. Увы, город не мог принять всех нуждающихся! На въезде толпились солдаты и повозки с ранеными разной степени тяжести. На железнодорожной станции — ужас и светопреставление.

Шалаш Красного Креста. Первая Мировая война

Часть багажа и самых тяжелых раненых отправили на поезде, но и это не помогло. Ночь была безумно тяжелой, медики перевязывали раны, не покладая рук, но множество несчастных все равно погибли. А сколько еще окровавленных, беспомощных, но живых молодых «необстрелянных» мужчин, недавно призванных в солдаты: венгров, цыган или румын были брошены на поле боя и погибли, только потому что потеряли сознание от кровопотери, голода или усталости!»

Как следует из текста книги, Дюнан умудрился не только организовать оказание помощи большому количеству раненых, но и предотвратить расправу французских солдат над венгерскими военнопленными, которых французы принимали за хорватов, отличавшихся чрезвычайной жестокостью на поле боя. Впрочем, французы прославились довольно гуманным отношением к остальным военнопленным.

Дюнан дипломатично отмечал, что армия Наполеона Третьего победила в тяжелейших условиях, но описывал их столь красочно, что с войны моментально слетал героических флёр, а перед глазами читателя, даже не нюхавшего пороха, представало ее истинное лицо: боль, кровь, грязь, страдания, гангрена и дизентерия, отчаяние и смерть. Но в той же книге, написанной простым и легким для восприятия языком, Дюнан предлагал весьма рациональный план оказания помощи раненым в бою с помощью волонтеров и гуманитарных организаций.

«Врачи и медсестры, вышедшие на поле боя, дабы оказать помощь раненым, не должны бояться нападения и плена, дабы нормально выполнить свои обязанности!»

Написав свою книгу, он издал ее за свой счет, в количестве 1600 экземпляров, и принялся рассылать ее сильным мира сего — политикам, монархам, военным, в результате чего снискал их расположение и симпатию, за исключением двух персон.

Флоренс Найтингейл — основательница профессии сестер милосердия — посчитала, что гуманитарные организации, которые предлагает Дюнан, попытаются подменить собой государственные службы оказания медпомощи, обязанные это сделать. Вторым недовольным стал министр вооруженных сил Луи Рандон, воспринявший предложение Дюнана, как шаг, направленный против Франции. В декабре 1862 года печатается второе издание, затем третье, переведенное на английский, немецкий, итальянский и шведский языки. Дюнан также разъезжает по всей Европе, дабы вручить их лично в руки адресатам.

Создание Красного Креста и его основные принципы

Книгу Дюнана обсуждают во всех европейских столицах. Женевская общественность в лице юриста Густава Моуньера, генерала Гийома Анри Дюфура, а также двух врачей — Луи Аппиа и Теодора Монуара 9 февраля 1863 года собирается в Женеве, дабы обсудить идеи организации военным, раненым в сельской местности, изложенных в книге Дюнана. Их находят полезными и вполне исполнимыми. Дюнана делают одним из членов общества. Образуется «Комитет пяти».

На его первом совещании 17 февраля 1863 года участники решают превратить комитет в постоянный орган. Работанад проектом идет полным ходом. К концу года в Женеву собираются делегаты из 16 стран, которые также обсуждают основополагающие принципы организации, которая получает название «Красного Креста».

По официальной версии, прототипом символа этой организации служит швейцарский флаг. Основными принципами являются гуманность, беспристрастность, нейтральность (движение не может принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах), независимость, добровольность и универсальность.

29 октября 1863 года 29 представителей 16 европейских стран подписывают «Женевскую конвенцию о неприкосновенности раненых и тех, кто оказывает им помощь на поле боя, а также стационарных и передвижных госпиталей».

Дюнан фонтанирует идеями развития своего детища: надо обеспечить неприкосновенность военнопленных и партизан, необходимо организовать для евреев свою страну на территории Палестины, создать Верховный международный арбитражный суд. Но все они еще не скоро воплотятся в жизнь.

По поводу нейтралитета в отношении военнопленных с ним не согласен Густав Моунье, он всеми силами стремится снизить влияние этого «мечтателя» на набирающую силы организацию. За следующие 10 лет открывается еще 10 филиалов «Красного креста» по всему миру. Организация не бедствует, даже ходят слухи, что к ее созданию приложили руку вездесущие масоны. Какутверждают французские источники, масонам это было совершенно ни к чему.

Тем временем, дела Дюнана в Алжире совсем плохи: пшеница не уродилась, зато прошла засуха, эпидемия холеры, чрезвычайно суровая зима, все это приводит к полному крушению его бизнеса. Между тем, обязательным условием пребывания в «Красном кресте» является финансовое благосостояние его участников. Моунье находит ситуацию с банкротством своего оппонента крайне выгодной, чтобы вышвырнуть его из «Красного креста». Дюнана исключают, не взирая на то, что он и создал «Красный крест», да и разорился, благодаря тому, что все силы бросил на свое «детище». Так и получилось, что «отец родной» оказался «отчимом», которого выгнали из дома.

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Его исключают и из Христианской Ассоциации молодежи (Young Men's Christian Association (YMCA)). Тем не менее, все, кто читал его книгу, и поддерживал его идеи, продолжают считать Дюнана основателем «Красного креста». Наполеон Третий вручает ему Орден Почетного Легиона, что не вызывает восторга у отвергнувших Дюнана членов правления Красного Креста.

Дюнан живет весьма аскетично, и тут начинается австро-прусская война. Он опять чувствует себя нужным, причастным к помощи людям, разворачивает госпитали, оказывает помощь раненым, вытаскивая их с поля боя.

В 1866 году, после завершения австро-прусской войны супруга прусского короля Вильгельма I — Августа — приглашает Дюнана на празднование победы. На параде он наблюдает, как рядом с национальным флагом Пруссии несут белый флаг с красным крестом. В 1870—1871 — случается франко-прусская война, затем — Парижская коммуна, и Дюнан снова выносит раненых с поля боя и проповедует свои идеи о совместной помощи раненым, вне зависимости от политических взглядов и гражданства. В 1874 году выступает и против работорговли, и за создание всемирной библиотеки.

После окончания боевых действий он снова гол, как сокол. Дюнан путешествует по Европе всеми забытый, практически лишившись состояния, получая небольшие суммы от своих родственников. Затем поселяется в весьма скромном доме престарелых в Хейдене, где деньги на его содержание жертвует родня.

Через 10 лет о нем снова вспоминают. В Хейдене его случайно обнаруживает журналист Вильгельм Зондреггер и берет подробное интервью, которое перепечатывают сотни журналов по всей Европе. Узнав о бедственном положении основателя Красного Креста, русская вдовствующая императрица Мария Федоровна высылает ему пенсию… в 1901 году Дюнан становится лауреатом Нобелевской премии мира. Но все деньги отдает Красному Кресту Швейцарии и Норвегии, оставляя себе лишь минимум миниморум.

30 октября 1910 года Дюнан скончался. На этот момент в Красном Кресте, существующем на неиссякаемые международные пожертвования было уже около 40 организаций…