Мы с подругой Еленой интересуемся традиционными народными ремеслами, учимся шить лоскутные одеяла и мастерить текстильных кукол и обожаем путешествовать, особенно, по Тульской области, где у нас находятся дачи.

Алиса Агранат Продавщица платков (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Узнав, что начинается VII Международный фестиваль народного творчества «Пестрая поляна», экспозиция которого выставлена сразу в трех местах: в Ясной Поляне, в Туле и в краеведческом музее в Крапивне, мы решили начать с тульских музеев.

Алиса Агранат Лоскутное панно

Алиса Агранат Фрагмент лоскутного панно

Алиса Агранат Ткацкий станок из экспозиции Крапивенского музея

«Пестрая поляна» — фестиваль, который раз в 2 года организует руководство музея Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне, для поддержания и сохранения народных традиций в лоскутном шитье, ткачестве, народном костюме и изготовлении традиционной текстильной куклы-закрутки. На сей раз, концепцией фестиваля были выбраны — «Все оттенки синего».

Лоскутный пояс и мячик (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Алиса Агранат Колыбель (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Алиса Агранат Продавщица платков (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Алиса Агранат Продавщица платков (Автор Эльвира Губайдуллина)

Первая выставка «Пестрой поляны», на которую нам удалось попасть в Туле, проводилась в музее кукол, расположенном в небольшом помещении в двухэтажном здании на проспекте Ленина, 31. До этого мы и понятия не имели, что такой музей с часто сменяющейся экспозицией существует в городе, по которому мы не только часто ездим, а и ходим пешком.

Алиса Агранат Панно (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Алиса Агранат Кукла (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Кукла-мужчина (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Алиса Агранат Кукла

В этот музей мы отправились на открытие выставки лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной — руководителя клуба «Параскева» (Санкт-Петербург). Разноцветные лоскутные одеяла были украшены квадратами, сшитыми в популярной в Средней Азии лоскутной технике «курак» (см. фото). Это название является производным от тюркского корня «кура» (сшитый из кусков), и имеет свои фонетические варианты в языках стран Средней Азии.

Алиса Агранат Куклы, выполненные Натальей Никишиной — директором Старооскльского дома ремесел, были установлены на колесо от телеги и демонстрировали целую энциклопедию костюмов Белгородской области.

Курак изготавливают из треугольников ткани, скрепленных в трех точках и наложенных друг на друга определенным образом. Предпочтение отдается черно-белым куракам, иногда используется красный. В Киргизии больше уважают желто-черные кураки с красной серединой.

Алиса Агранат Куклы Натальи Никишиной

Изделия из кураков имели и мистический смысл. Например, задолго до рождения ребенка ему начинали готовить — «курк койнок» — рубашку, сшитую из 40 лоскутов, собранных из 40 юрт соседей. Надевать ее полагается на сороковой день от рождения младенца. Больному взрослому шили одело из 40 кусочков ткани из одежды 40 здоровых родственников.

Множество интересных фактов о кураках

Алиса Агранат

мы узнали на следующий день — на бесплатном мастер-классе Эльвиры Губайдуллиной в ДК Ясной Поляны. Лекции о народных костюмах и куклах, истории джинсовой моде «цвета индиго», которые читали сотрудницы Российского Этнографического музея (Санкт-Петербург) Елена Мадлевская и Елена Колчина, и мастер-классы народных мастеров — участниц фестиваля на «Пестрой Поляне» были бесплатными, но очень увлекательными.

Алиса Агранат

Что касается выставки Эльвиры Губайдуллиной, то нам понравились не только изысканные лоскутные одеяла с экзотическими кураками, но и текстильные куклы в татарских народных костюмах. Особенно харизматичной оказалась «Продавщица платков» (см. фото).

Алиса Агранат Лоскутное панно

Алиса Агранат Колыбель (Выставка лоскутных одеял и текстильных кукол дизайнера Эльвиры Губайдуллиной)

Есть в текстильных куклах некое очарование, не подвластное времени. И хотя тряпичные куклы не бьются и не ломаются, как фарфоровые и пластиковые, сохраняется ткань со временем куда хуже, чем тот же пластик и фарфор.

Алиса Агранат Лоскутное панно

Алиса Агранат Фрагмент лоскутного панно

Алиса Агранат Организатор «Пестрой поляны» Инна Красова на фоне лоскутного панно

Следующая выставка проходила в выставочном зале на втором этаже легендарного дома аптекаря Константина (возможно, Конрада) Андреевича Крафта (построен в 1799 году). Аптекарский бизнес в Тульской области до революции принадлежал немцам, приехавшим на ПМЖ в Россию. Крафт — туляк в первом поколении, и то ли спас, то ли… не спас Тулу от холеры. Выяснить сей факт точно никто не может. У Крафта полно мифотворцев, трактующих его исторический облик по своему усмотрению.

Алиса Агранат Тематический рушник из экспозиции Крапивенского музея

Алиса Агранат Антикварная кукла из экспозиции Крапивенского краеведческого музея

Во времена оны на первом — парадном — этаже дома Крафта располагалась аптека, во дворе на первом этаже — лаборатория, а на втором — в одной из комнат, — кирха, принадлежавшая Крафту.

Алиса Агранат Ткацкий станок из экспозиции Крапивенского музея

Алиса Агранат Ткацкий станок из экспозиции Крапивенского музея

В конце XIX века в том же доме жил уже не аптекарь, а «колбасный король» Артур Онуфриевич Лехельт, который щедро украсил дом лепниной в стиле барокко. В 2011 году он принадлежал музею Тульский Некрополь. С 2013 года дом стал одним из филиалов Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ). Адрес дома Крафта — проспект Ленина д. 25, но никакой нумерации на нем нет. А вход в музей можно отыскать, пройдя через арку во двор по указателю.

Алиса Агранат Лоскутное панно

Алиса Агранат Тяжелые кокошники, которые надевали крестьянки Пинежского района Архангельской области в ХIX-ХХ веках только по торжественным случаям

Алиса Агранат

В доме Крафта разместились выставки работ номинантов фестиваля, прошедших в третий тур, выставка аппликации из ткани Светланы Кедриной, выставка «Домотканая старина» из фондов Карпогорского районного дома народного творчества. Последняя демонстрирует костюмы, сшитые крестьянками Пинежского района Архангельской области в ХIX-ХХ веках из домотканого полотна, а также очень тяжелые кокошники, которые надевали только по торжественным случаям, таким, как свадьба или помолвка (см. фото). Вероятно, богато расшитый головной убор демонстрировал не только достаток невесты, но и всю тяжесть супружеских уз.

Алиса Агранат Рушник (Крапивенский краеведческий музей)

Алиса Агранат Рушник (Крапивенский краеведческий музей)

Алиса Агранат Лоскутное панно

Алиса Агранат Коллекционер Александр Бакулин собирал рушники много лет

Алиса Агранат Рушник (Крапивенский краеведческий музей)

Очень интересной и познавательной оказалась коллекция заслуженного работника культуры Зинаиды Пашковой: «Пинежский костюм в миниатюре». Она состоит из 23 деревянных кукол, одетых в копии старинных костюмов. Коллекцию Зинаида Григорьевна создавала с 1997 года по 2000 год. Кукол изготовил пинежский художник Владилен Никифорович Бутюков. Впрочем, демонстрация модных нарядов на деревянных куклах — традиционный способ, существовавший во всем мире до 20-х годов ХХ века.

Алиса Агранат Антикварная кукла из экспозиции Крапивенского краеведческого музея

Алиса Агранат Лоскутное панно. Дом Крафта

Куклы, выполненные Натальей Никишиной — директором Старооскльского дома ремесел, были установлены на колесо от телеги, и демонстрировали целую энциклопедию костюмов Белгородской области. Куклы, в костюмах народов, населявших Ленинградскую область, изготовленные участниками этно-клуба «Параскева», а также коврики, выполненные в технике уголки. Ну, а о текстильных панно говорить трудно, их надо смотреть.

Алиса Агранат Лоскутное панно. Дом Крафта

Алиса Агранат Кукла

Алиса Агранат

Алиса Агранат Продавщица платков

Алиса Агранат Текстильные куклы

Алиса Агранат Рушник (Крапивенский краеведческий музей)

Налюбовавшись вволю, мы отправились в Щекинский район — в село Крапивна, некогда бывшее очень богатым купеческим поселением. Там в краеведческом музее проводилась выставка «Магия рушников», где демонстрировались рушники из фондов Орловского и Тульского художественных музеев, Крапивенского музея, частных собраний коллекционера Александра Бакулина и народного мастер России Екатерины Зерновой (автор проекта «Традиционное тульское ткачество»)…

Алиса Агранат Куклы Натальи Никишиной

— Я начал собирать рушники, когда они вообще ни для кого не представляли ценности, покупал все, что предлагают, вне зависимости от состояния, вышивки, эпохи и области происхождения, — рассказал Александр Бакулин ИА REGNUM — И поэтому у меня сейчас есть, на что посмотреть, и что показать людям.

Алиса Агранат Рушник (Крапивенский краеведческий музей)

Алиса Агранат Лекция в Ясной Поляне. Читает старший научный сотрудник Российского Этнографического музея (Санкт-Петербург) Елена Мадлевская

Алиса Агранат Курак

Алиса Агранат Рушник (Крапивенский краеведческий музей)

Алиса Агранат Народный костюм

Домотканные рушники оказались просто кладезью народных традиций и магических символов на все случаи жизни — от сглаза, порчи, на свадьбу, мир в доме и удачную беременность.

Алиса Агранат Лоскутное панно

Алиса Агранат Кукла

Интересны были как традиционные геометрические узоры, так и «тематические» вышивки на рушниках, посвященные разным сторонам жизни их владельцев.

Выставка проходит в Крапивне до 6 сентября, так что у всех желающих еще есть шанс туда попасть. Да и само место, где расположен музей, имеет очень богатую историю, так что я вернусь туда еще раз.