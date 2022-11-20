Алексей Колчин

Автор

Родился в Екатеринбурге. Окончил УрФУ, факультет металлургии. С последних классов школы увлекаюсь фотографией, со временем понял, что затягивает репортажная фотография, которая сочетает в себе многие аспекты и композицию, цвет и решающий момент, все это вместе взятое способно притянуть взгляд зрителя и вывести на эмоции и переживания. Сотрудничество: ИА REGNUM, ЕАН, ХК Автомобилист, ТАСС, Риа Новости, Ura.ru, Reuters, Red Вull <a href= https://vk.com/@hcavtomobilist-roditeli-zametili-moe-uvlechenie-i-otveli-v-dom-detskogo-tvo target=_blank >Интервью с Алексеем. </a>