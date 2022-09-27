«Автомобилист» разгромил «Куньлунь Ред Стар» — фоторепортаж
27 сентября 2022
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В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» разгромил команду «Куньлунь Ред Стар». Игра состоялась 26 сентября.
Итоговый счёт составил 6:1. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»