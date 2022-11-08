На Урале открыли памятник советским хоккеистам — фоторепортаж
8 ноября 2022
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В Екатеринбурге открыли памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и команде по хоккею с мячом Спортивный клуб армии (СКА)-Свердловск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник под полотном, за минуты до открытия
Монумент расположен возле Центрального стадиона, который сейчас называется Екатеринбург Арена. Именно там проводились домашние игры команды.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник установили в Верх-Исетском районе около стадиона «Екатеринбург Арена» — здесь когда-то и играла легендарная команда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед открытием памятника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Почётный караул
Алексей Колчин ИА REGNUM
На церемонии открытия памятника присутствовал и сам герой — легенда советского хоккея Николай Дураков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Почётные гости
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие памятника «Эпоха» прошло в День народного единства
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автор монумента — екатеринбургский скульптор Виктор Мосиелев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время открытия памятника Николай Александрович не мог сдержать эмоций
Алексей Колчин ИА REGNUM
Семья Николая Александровича Дуракова в этот торжественный день была рядом с ним
Алексей Колчин ИА REGNUM
Почётные гости — хоккеисты «СКА-Свердловск»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Почётные гости
Алексей Колчин ИА REGNUM
В торжественной церемонии открытия принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чтобы в точности передать черты Дуракова, скульптор Виктор Мосиелев работал над монументом целый год
Алексей Колчин ИА REGNUM
Николай Дураков — легенда советского спорта. На его счету — семь побед в чемпионате мира. 12 раз он входил в список лучших игроков сезона и 6 раз был признан лучшим снайпером чемпионата СССР
Алексей Колчин ИА REGNUM
Композиция представляет собой фигуру хоккеиста Николая Дуракова с мячом и клюшкой в руках. На бронзовых лентах вокруг неё высечены фамилии спортсменов, с которыми он играл
Алексей Колчин ИА REGNUM
Высота скульптуры составляет около 7,5 метра, она выполнена из бронзы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Николай Дураков оставляет автограф на память
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военный оркестр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову
СКА-Свердловск был основан в 1930-е годы. Пик его славы пришёлся на 1950-е — 1970-е. Команда выиграла несколько чемпионатов СССР по хоккею с мячом. А затем звезда начала гаснуть.