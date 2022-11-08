В Екатеринбурге открыли памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и команде по хоккею с мячом Спортивный клуб армии (СКА)-Свердловск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник под полотном, за минуты до открытия

Монумент расположен возле Центрального стадиона, который сейчас называется Екатеринбург Арена. Именно там проводились домашние игры команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник установили в Верх-Исетском районе около стадиона «Екатеринбург Арена» — здесь когда-то и играла легендарная команда

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед открытием памятника

Алексей Колчин ИА REGNUM Почётный караул

Алексей Колчин ИА REGNUM На церемонии открытия памятника присутствовал и сам герой — легенда советского хоккея Николай Дураков

Алексей Колчин ИА REGNUM Почётные гости

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие памятника «Эпоха» прошло в День народного единства

Алексей Колчин ИА REGNUM Автор монумента — екатеринбургский скульптор Виктор Мосиелев

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время открытия памятника Николай Александрович не мог сдержать эмоций

Алексей Колчин ИА REGNUM Семья Николая Александровича Дуракова в этот торжественный день была рядом с ним

Алексей Колчин ИА REGNUM Почётные гости — хоккеисты «СКА-Свердловск»

Алексей Колчин ИА REGNUM Почётные гости

Алексей Колчин ИА REGNUM В торжественной церемонии открытия принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Чтобы в точности передать черты Дуракова, скульптор Виктор Мосиелев работал над монументом целый год

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Дураков — легенда советского спорта. На его счету — семь побед в чемпионате мира. 12 раз он входил в список лучших игроков сезона и 6 раз был признан лучшим снайпером чемпионата СССР

Алексей Колчин ИА REGNUM Композиция представляет собой фигуру хоккеиста Николая Дуракова с мячом и клюшкой в руках. На бронзовых лентах вокруг неё высечены фамилии спортсменов, с которыми он играл

Алексей Колчин ИА REGNUM Высота скульптуры составляет около 7,5 метра, она выполнена из бронзы

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Дураков оставляет автограф на память

Алексей Колчин ИА REGNUM Военный оркестр

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову

СКА-Свердловск был основан в 1930-е годы. Пик его славы пришёлся на 1950-е — 1970-е. Команда выиграла несколько чемпионатов СССР по хоккею с мячом. А затем звезда начала гаснуть.