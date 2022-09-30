Хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу. В этот раз её соперником стала команда «Ак Барс».

Игра проводилась в Екатеринбурге 29 сентября. Счёт составил 5:2.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»