«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» — фоторепортаж
30 сентября 2022
Хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу. В этот раз её соперником стала команда «Ак Барс».
Игра проводилась в Екатеринбурге 29 сентября. Счёт составил 5:2.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс»