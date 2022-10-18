Хоккейный луб «Автомобилист» одержал ещё одну победу на домашнем льду. Игра состоялась 17 октября в Екатеринбурге.

В этот раз соперником уральцев стала команда «Амур». Счёт матча составил 4:2 в пользу хозяев.

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»