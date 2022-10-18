«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» — фоторепортаж
18 октября 2022
Хоккейный луб «Автомобилист» одержал ещё одну победу на домашнем льду. Игра состоялась 17 октября в Екатеринбурге.
В этот раз соперником уральцев стала команда «Амур». Счёт матча составил 4:2 в пользу хозяев.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»