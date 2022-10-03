«Автомобилист» прервал серию хоккейных побед — фоторепортаж
3 октября 2022
Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал серию победных матчей. Провальная для него игра состоялась в Екатеринбурге 2 октября.
Соперником выступил «Салават Юлаев». Счёт составил 0:4.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ.«Автомобилист» - «Салават Юлаев»