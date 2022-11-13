Касли, Челябинская область, 13 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в посёлке Вишневогорск Каслинского района 35-летнего мужчины. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Уголовное дело

Трагедия произошла в сентябре. Молодой человек жаловался на температуру, озноб и боль в животе. Бригада скорой помощи приехала лишь после третьего звонка. Но мужчина не сумел дойти до машины, скончался в подъезде жилого дома.

Как пишет 74.ru, у него был инфаркт миокарда. О факте возбуждения уголовного дела журналистам сообщили в городской прокуратуре. Его завели по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения соответствующим лицом своих обязанностей.

Также по факту произошедшего свою проверку провёл региональный минздрав. «Результаты проверки направлены в прокуратуру Челябинской области», — сказали в ведомстве.