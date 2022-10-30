«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» — фоторепортаж
30 октября 2022
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Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл команде «Адмирал» из Владивостока. Игра состоялась 30 октября в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт составил 1:2 в пользу гостей. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анатолий Голышев в раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анатолий Голышев в раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Олег Ли в раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патрис Кормье в раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
В раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
В раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юхан Маттссон
Алексей Колчин ИА REGNUM
В раздевалке ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перед выходом на лёд
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки перед началом матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выход на лёд
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
0- 30-10-2022-Kolchin-
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Адмирал»