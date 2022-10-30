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Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл команде «Адмирал» из Владивостока. Игра состоялась 30 октября в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счёт составил 1:2 в пользу гостей. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Анатолий Голышев в раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Анатолий Голышев в раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Олег Ли в раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Патрис Кормье в раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM В раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM В раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Юхан Маттссон

Алексей Колчин ИА REGNUM В раздевалке ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед выходом на лёд

Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки перед началом матча

Алексей Колчин ИА REGNUM Выход на лёд

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM 0- 30-10-2022-Kolchin-

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Адмирал»