«Автомобилист» обыграл хоккеистов из Нижнего Новгорода — фоторепортаж
12 октября 2022
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл хоккейную команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра прошла 11 октября в Екатеринбурге.
Счёт матча составил 4:1. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»