«Урал» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче
25 октября 2022
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Крылья советов». Игра состоялась 24 октября в Екатеринбурге.
Счёт составил 2:1. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»