Футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Крылья советов». Игра состоялась 24 октября в Екатеринбурге.

Счёт составил 2:1. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»