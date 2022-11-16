В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу. Она обыграла команду «Барыс» из Казахстана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла в рамках группового этапа континентальной хоккейной лиги. Счёт составил 2:0.

Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли перед выходом на лёд

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов

Алексей Колчин ИА REGNUM «Автомобилист» — «Барыс». Встреча прошла в Екатеринбурге на льду «Уральца»

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник «Барыса» Джесси Грэм и нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста

Алексей Колчин ИА REGNUM Тренерский штаб ХК «Автомобилист». Главный тренер Николай Заварухин и тренер Владимир Воробьёв

Алексей Колчин ИА REGNUM Дважды за матч «Барыс» оставался в большинстве, но реализовать численное преимущество так и не смог

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев и нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев

Алексей Колчин ИА REGNUM Группа поддержки ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Атака «Автомобилиста»

Алексей Колчин ИА REGNUM Второй игровой отрезок встречи «Автомобилист» начал в меньшинстве

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Барыс»

Алексей Колчин ИА REGNUM Несмотря на меньшинство екатернбуржцам удалось не только выстоять, но и начать прессинговать в зоне соперника

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбуржцы уверенно контролировали соперника до последней минуты матча

Алексей Колчин ИА REGNUM «Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока»

Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чтобы сохранить лидирующую позицию «Автомобилисту» нужна была лишь победа

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник«Автомобилиста» Ярослав Трофимов

Алексей Колчин ИА REGNUM «Автомобилист» смог одержать 4-ю победу подряд

Алексей Колчин ИА REGNUM Обмен рукопожатиями после матча

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста и вратарь Юхан Маттссон

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк приветствует болельщиков