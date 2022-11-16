Уральские хоккеисты обыграли казахстанцев: фоторепортаж
16 ноября 2022
В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу. Она обыграла команду «Барыс» из Казахстана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла в рамках группового этапа континентальной хоккейной лиги. Счёт составил 2:0.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли перед выходом на лёд
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» — «Барыс». Встреча прошла в Екатеринбурге на льду «Уральца»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник «Барыса» Джесси Грэм и нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренерский штаб ХК «Автомобилист». Главный тренер Николай Заварухин и тренер Владимир Воробьёв
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дважды за матч «Барыс» оставался в большинстве, но реализовать численное преимущество так и не смог
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев и нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Атака «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Второй игровой отрезок встречи «Автомобилист» начал в меньшинстве
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Барыс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Несмотря на меньшинство екатернбуржцам удалось не только выстоять, но и начать прессинговать в зоне соперника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбуржцы уверенно контролировали соперника до последней минуты матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чтобы сохранить лидирующую позицию «Автомобилисту» нужна была лишь победа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник«Автомобилиста» Ярослав Трофимов
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилист» смог одержать 4-ю победу подряд
Алексей Колчин ИА REGNUM
Обмен рукопожатиями после матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста и вратарь Юхан Маттссон
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк приветствует болельщиков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Победа «Автомобилиста»