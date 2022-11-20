В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу на домашнем льду. Игра состоялась в комплексе «Уралец», а соперником свердловчан стала команда «Сочи».

Матч проводился в рамках Дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт составил 8:2.

За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, Ник Эберт, Брукс Мэйсек (дубль), Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский и Стефан Да Коста. В составе сочинцев отличились Донат Стальнов и Никита Точицкий.

«Шестая игра за 12 дней с переездами, немножко было переживание насчёт физического состояния команды. Но здорово у нас ребята — и Баранов, и Рассейкин — адреналин команде дали. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, хотя настрой был боевой, забили хорошие голы», — отметил после матча главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции (46 очков). «Сочи» с 16 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции.

Подробности матча — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК «Автомобилист» Брукс Мейсек
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК «Автомобилист» Брукс Мейсек и нападающий ХК «Сочи» Артём Николаев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК «Автомобилист» Алексей Василевский
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ между командами «Автомобилист» и «Сочи» прошёл на арене «Уралец» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Владимир Кузнецов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч между командами «Автомобилист» и «Сочи»проводился в рамках Дивизиона Харламова КХЛ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Опасный момент. Матч «Автомобилист» — «Сочи»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Максим Рассейкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч между командами «Автомобилист» и «Сочи»проводился в рамках Дивизиона Харламова КХЛ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Владимир Кузнецов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Сочи»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки и болельщики ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки команды «Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Сочи»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Итоговый счёт составил 8:2 в пользу ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики ХК «Автомобилист» приветствуют игроков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки команды «Автомобилист»