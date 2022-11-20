Уральские хоккеисты разгромили команду из Сочи — фоторепортаж
В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу на домашнем льду. Игра состоялась в комплексе «Уралец», а соперником свердловчан стала команда «Сочи».
Матч проводился в рамках Дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт составил 8:2.
За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, Ник Эберт, Брукс Мэйсек (дубль), Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский и Стефан Да Коста. В составе сочинцев отличились Донат Стальнов и Никита Точицкий.
«Шестая игра за 12 дней с переездами, немножко было переживание насчёт физического состояния команды. Но здорово у нас ребята — и Баранов, и Рассейкин — адреналин команде дали. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, хотя настрой был боевой, забили хорошие голы», — отметил после матча главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции (46 очков). «Сочи» с 16 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции.
Подробности матча — в фоторепортаже ИА REGNUM.