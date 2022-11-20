В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу на домашнем льду. Игра состоялась в комплексе «Уралец», а соперником свердловчан стала команда «Сочи».

Матч проводился в рамках Дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт составил 8:2.

За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, Ник Эберт, Брукс Мэйсек (дубль), Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский и Стефан Да Коста. В составе сочинцев отличились Донат Стальнов и Никита Точицкий.

«Шестая игра за 12 дней с переездами, немножко было переживание насчёт физического состояния команды. Но здорово у нас ребята — и Баранов, и Рассейкин — адреналин команде дали. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, хотя настрой был боевой, забили хорошие голы», — отметил после матча главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции (46 очков). «Сочи» с 16 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции.

Подробности матча — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник ХК «Автомобилист» Брукс Мейсек

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник ХК «Автомобилист» Брукс Мейсек и нападающий ХК «Сочи» Артём Николаев

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник ХК «Автомобилист» Алексей Василевский

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч КХЛ между командами «Автомобилист» и «Сочи» прошёл на арене «Уралец» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ХК «Автомобилист» Владимир Кузнецов

Алексей Колчин ИА REGNUM Группа поддержки ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч между командами «Автомобилист» и «Сочи»проводился в рамках Дивизиона Харламова КХЛ

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин

Алексей Колчин ИА REGNUM Опасный момент. Матч «Автомобилист» — «Сочи»

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ХК «Автомобилист» Максим Рассейкин

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч между командами «Автомобилист» и «Сочи»проводился в рамках Дивизиона Харламова КХЛ

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ХК «Автомобилист» Владимир Кузнецов

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Сочи»

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста

Алексей Колчин ИА REGNUM Группа поддержки и болельщики ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки команды «Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Сочи»

Алексей Колчин ИА REGNUM Итоговый счёт составил 8:2 в пользу ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ХК «Автомобилист» приветствуют игроков