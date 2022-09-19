Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал ещё одну победу. Игра прошла 18 сентября в комплексе «Уралец».

Соперником свердловчан была команда «Нефтехимик» из Нижнекамска. Счёт составил 4:3 в пользу хозяев.

Все подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»