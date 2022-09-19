«Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика» — фоторепортаж
19 сентября 2022
Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал ещё одну победу. Игра прошла 18 сентября в комплексе «Уралец».
Соперником свердловчан была команда «Нефтехимик» из Нижнекамска. Счёт составил 4:3 в пользу хозяев.
Все подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Нефтехимик»