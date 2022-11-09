Лучшие кадры прошедших спортивных матчей — в фоторепортаже ИА REGNUM.

БК «УГМК» — «Динамо»

2 ноября баскетболистки «УГМК» одержали шестую победу в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Игра состоялась во дворце спорта «УГМК» в Верхней Пышме Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»

Уральской команде противостоял баскетбольный клуб «Динамо» из Москвы. Наиболее результативной баскетболисткой стала представляющая «УГМК» Тина Крайишник. Итоговый счёт поединка составил 89:52.

СКА — Сочи

2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Сочи» Гормли Брэндон и игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хайруллин и игрок команды «Сочи» Данил Авершин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Александр Самонов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Сочи» Гормли Брэндон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Сочи» Максим Третьяк

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды %22Сочи%22 Егор Бабенко

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Сочи» Артур Тянулин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Сочи» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Сочи» Андрей Алтыбармакян и игрок команды СКА Марат Хайруллин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Сочи» Максим Третьяк

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков

В составе СКА голами отметились Андрей Педан (18-я мин), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). За гостей отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).

«Автомобилист» — «Амур»

3 ноября уральская хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге, а соперником уральцев выступил хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

В ходе матча счёт открыли гости. Но уральцам удалось сравнять его, вырвать инициативу и победить. Итоговый счёт составил 4:2

СКА — «Металлург»

5 ноября в «Ледовом дворце» встретились лидеры Западной и Восточной конференций — СКА- «Металлург». По итогам матча армейцы первыми в КХЛ достигли юбилейного рубежа.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев и игрок команды «Металлург» Григорий Дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Металлург» Архип Николенко и игрок команды СКА Степан Фальковский

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин и игрок команды СКА Никита Камалов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Металлург» Андрей Чибисов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин и игрок команды «Металлург» Коди Керран

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Степан Фальковский и игрок команды «Металлург»Егор Коробкин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Александр Самонов пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Александр Самонов

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Металлург» Григорий Дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Металлург»

Армейцы начали встречу с двух пропущенных шайб подряд, но быстро сумели отыграться. В составе СКА голы забили Александр Никишин (13‑я, 18‑я минуты), Дмитрий Яшкин (20) и Валентин Зыков (53). За «Металлург» шайбы забросили Никита Коростелев (2), Максим Карпов (4) и Данила Юров (20).

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 4:3

«Автомобилист» — «Сибирь»

5 ноября ХК «Автомобилист» завершил домашнюю серию. В заключительном матче команда сыграла с «Сибирью». Основное время матча завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»

Екатеринбуржцы открыли счёт в середине первого периода. Сергей Зборовский выиграл борьбу в своей зоне и прокинул шайбу по борту, Брукс Мэйсек подобрал её и точным броском с кистей отправил между щитков голкипера «Сибири». У «Сибири» в третьем периоде отличился Михаил Чайковски. Победу гостям принёс гол Тейлора Бека в овертайме.

«Урал» — «Локомотив»

6 ноября прошла встреча между командами «Урал» и Локомотив, в рамках 16 тура МИР РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив» —

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив» —

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив» —

В первом тайме гол забил Миранчук, во втором отметились Газинский и Филипенко, выведя уральцев вперёд. А на последней минуте Тикнизян забил мяч, который залетел в ворота от ноги всё того же Филипенко.