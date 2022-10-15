Хоккейная команда «Автомобилист» из Екатеринбурга одержала ещё одну победу. Игра прошла на домашнем льду 14 октября.

Соперником уральцев выступила команда «Ак Барс» (Казань). Счёт составил 2-1.

Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»