«Автомобилист» одержал ещё одну победу в хоккейном чемпионате
15 октября 2022
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Хоккейная команда «Автомобилист» из Екатеринбурга одержала ещё одну победу. Игра прошла на домашнем льду 14 октября.
Соперником уральцев выступила команда «Ак Барс» (Казань). Счёт составил 2-1.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»