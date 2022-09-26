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В Екатеринбурге и окрестностях 26 сентября выпал снег. Буквально за час установился снежный покров.

Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге