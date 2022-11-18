«Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» — фоторепортаж
18 ноября 2022
В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу на домашнем льду. Игра прошла 17 ноября.
Соперником свердловчан стал «Металлург» из Магнитогорска. Счёт игры составил 4:3.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выход на лёд нападающего ХК «Автомобилист» Владимира Кузнецова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фанатская трибуна ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты команды «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Металлург» Денис Зернов и нападающий ХК «Автомобилист» Кёртис Волк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК «Автомобилист» Алексей Василевский «Металлург» и нападающий ХК «Металлург» Денис Зернов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК «Металлург» Егор Яковлев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Металлург» Егор Коробкин и нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вратарь ХК «Автомобилист» Юхан Маттссон пропускает шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьёв
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Кёртис Волк и нападающий ХК «Металлург» Майе Филипп
Алексей Колчин ИА REGNUM
Атака «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Куликов
Алексей Колчин ИА REGNUM
6 КХЛ. «Автомобилист» - «Металлург» -
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный судья
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев
Алексей Колчин ИА REGNUM
0 КХЛ. «Автомобилист» - «Металлург» -
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нападающий ХК «Автомобилист» Степан Хрипунов
Алексей Колчин ИА REGNUM
4 КХЛ. «Автомобилист» - «Металлург» -
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты ХК «Автомобилист» радуются победе над соперником
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики ХК «Автомобилист» поздравляют команду с победой