Алёна Морозова
Последние публикации
Пока на голову летят снаряды. Как живет прифронтовая Ясиноватая
Казалось, что в городе, где я выросла и провела все детство и юность, на десятый год войны напрочь будет отсутствовать жизнь. Без упоминания Ясиноватой по-прежнему не обходится ни одна сводка происшествий. Читаешь их и с трудом веришь в то, что здесь кто-то остался, что люди ходят на работу, как и...
16 января 2024
Донецк предновогодний. Первый календарный год в составе России
Канун Нового года в Донецкой Народной Республике выглядит не очень празднично. Из-за резкого ухудшения погоды и тяжелых обстрелов только в ДНР без электроснабжения остались 525 тысяч человек. На Луганщине сопоставимое число жителей оказалось без воды из-за выхода из строя водозаборов и насосных...
29 декабря 2023
Автомат и гитара барда Сергея Лысенко
«Я всегда о нём говорю, как о живом. Потому что для меня он не погиб. Музыку его включаю, смеюсь, вспоминаю, много ведь было хорошего», — говорит Дмитрий (позывной Физик), друг и соратник легендарного донецкого барда Сергея Лысенко. Он и действительно живет в своих берущих за душу песнях. Сам Лысый...
10 ноября 2023
В Мариуполе открыли школу будущего «Невская»
Возведенная с нуля и по последнему слову техники мариупольская средняя школа «Невская» в День знаний открыла свои двери для учащихся. Рассчитана она на 1100 человек. Это учебное заведение без сомнений можно назвать одним из самых передовых не только в ДНР, но и во всей России. Для детей создали...
1 сентября 2023
«Молодец! Не побоялся!» Григорий Лепс дал концерт в Донецке для раненых
В Донецк приехал народный артист России Григорий Лепс, чтобы с небольшим концертом выступить перед ранеными и перед теми, кто ежедневно спасает человеческие жизни. Это далеко не первая поездка Григория в Донбасс. Сам он шутит: главное — чтобы не последняя. А в ДНР и не принято говорить «последний»...
29 марта 2023
Не хочется плакать, когда получаешь квартиру. В Мариуполе
Корреспондент ИА REGNUM побывала в Мариуполе и пообщалась с жителями, получившими ключи от новых квартир. Она увидела, как в город возвращается мирная жизнь. — Вот сейчас дадут нам ключики, и посмотрим наше жильё! — говорит Ирина. Мы въезжаем в Мариуполь. В городе канонада уже давно сменилась...
18 января 2023