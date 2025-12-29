В то, что после страшных событий трехлетней давности двери Мариупольского театра вновь откроются для зрителей, верилось с трудом.

Александр Иванов/РИА Новости

16 марта 2022 года вооружённые силы Украины взорвали здание изнутри — эти фотографии широко транслировались в мировых медиа с утверждением о том, что это последствия взрыва российской бомбы. В тот день погибли 14 человек, обрушилась центральная часть здания, а любимое место горожан превратилось в руины.

Уцелел только фасад в стиле советского классицизма 1960 г., но размещенные на нем скульптуры сталевара, шахтера и колхозницы, сжимающей пышный сноп пшеницы, обуглились.

А 28 декабря 2025 года обновленный театр принял гостей.

Он буквально восстал из пепла: на месте бывших руин, иссеченных осколками, стоит сияющий травертиновой облицовкой храм искусства — каменную плитку специально привезли из Киргизии. Исторические скульптуры на фронтоне восстановлены и выглядят, как гордые мраморные колонны. Лестничные пролеты украшают ковровые дорожки оливкового цвета, в холле зрителей встречает галерея портретов знаменитых актеров и режиссеров.

Работы по реконструкции, можно сказать, проведены рекордно быстро.

Восстанавливать театр в Мариуполе силами «шефа» — Санкт-Петербурга, — начали в 2022 году по первоначальному проекту. На объекте работали около 300 человек, которые демонтировали старые конструкции, а в 2023 году приступили к строительным работам и монтажу.

Поскольку при сохранении внешнего облика фактически это совершенно новое здание, в нем появилось то, чего не было в оригинальном, историческом. Например, 84 подъемных механизма для смены декораций, современные звуковые и осветительные приборы, 2,5-тонная хрустальная люстра, оркестровая яма, способная принимать три разных положения…

В театре, построенном в 1960 году, не было лифтов — теперь спектакли смогут посетить и люди с ограниченными физическими возможностями. Отсутствовала вентиляционная система, но теперь российские строители исправили и это. А ещё исправлена большая проблема со звуком: как вспоминают в беседе с ИА Регнум старожилы, происходящее на сцене было хорошо слышно только в партере, а оттуда звук уходил в потолок. Теперь он объёмный, обволакивающий и чистый.

«Жизнь продолжается, мы должны жить. Новое здание — это новый глоток воздуха для того, чтобы жить дальше», — проходя по коридору мимо журналистов, громко говорит главный режиссер театра Сергей Мусиенко.

Ему радостно, что удалось сохранить коллектив.

Если в 2022 году всех актёров театра можно было сосчитать на пальцах одной руки, то к 2025-му труппа насчитывает свыше 30 человек. Пока строили здание, им приходилось репетировать в помещении, где текла крыша и не было окон.

Потом репетиции проходили в здании Дворца пионеров, где в 2022 году, сразу после ужасного мартовского взрыва и окончания боёв за город, был открыт театральный сезон — вопреки всему происходящему. Затем временным домом для театра стало здание филармонии.

За эти три года мариупольские актёры дали 25 премьер и побывали с гастролями в 30 городах России. Поэтому снова обрести собственный дом для них — сродни чуду.

Наталья Гончарова, режиссёр-постановщик театра во время взрыва находилась в здании вместе с супругом. Он — в подвале помещения, а она — в пролёте второго этажа. Тогда осколками ей повредило ногу, вспоминать то время тяжело.

«Здесь была не только моя семья, но и многие другие жители Мариуполя. Последнее, что я помню — огромный столб огня. Как раз в районе сцены. Огонь был намного выше театра. Я помню эти руины. Сейчас я впервые зашла в отреставрированное здание, это, конечно, невероятные ощущения. Как будто ты попал в сказку. Это очень театральный зал, очень театральное здание, а снаружи — сохранен внешний облик», — делится эмоциями Наталья.

И вот она вместе со своими коллегами сидит в первом ряду.

На торжественном открытии Мариупольского республиканского академического ордена «Знак почёта» русского драматического театра весь коллектив — в зале. В этот день они, может быть впервые, были не на сцене, а гостями. Поэтому с трудом сдерживали слёзы радости.

«Мы с большим волнением ждали этого грандиозного события, которое очень важно не только для нашего города, но и для всей России. Мне сложно описать свои чувства. Эта красота, которая нас встретила внутри, позолота, всё новенькое, здесь ещё витает дух восстановительных работ, ну а сам дух театра придёт с первым зрителем. Всё обязательно будет! Мы очень благодарны за такой новогодний подарок», — делится своими эмоциями с ИА Регнум артистка драмы Людмила Хлыбова.

Весной 2022 года она записывала своим родственникам из Забайкальского края, откуда и сама родом, видеообращения из разрушенного Мариуполя через журналистов. Тогда это был единственный способ связи. Но не уехала, а осталась со своим театром — чтобы снова выйти на сцену.

В день открытия улыбка не сходила с её лица, а особенно в тот момент, когда прозвучали слова поздравления от Председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова:

«Невероятно находиться в таком изящном храме искусств. Потребовалось три года и титанический труд огромного количества людей, чтобы вернуть к жизни это пространство, которое очень любят, любили и будут любить. И сегодняшний день исторический. И сегодня это историческое событие — подтверждение того, что искусство вечно, как сама великая жизнь».

По случаю открытия театра Санкт-Петербург сделал актёрам еще один подарок — в 2026 году труппа едет туда на гастроли.

Сам же мариупольский театр готовит к переносу на главную сцену более 20 спектаклей. Для адаптации и финализации организационных вопросов по управлению зданием всё же понадобится некоторое время.