Канун Нового года в Донецкой Народной Республике выглядит не очень празднично. Из-за резкого ухудшения погоды и тяжелых обстрелов только в ДНР без электроснабжения остались 525 тысяч человек. На Луганщине сопоставимое число жителей оказалось без воды из-за выхода из строя водозаборов и насосных станций. В прифронтовой зоне Ясиноватой и Макеевки из-за обстрелов ВСУ люди находились без газа и без газового отопления, а общая тяжелая обстановка затрудняет работу аварийных бригад. С 20 декабря власти, коммунальщики и службы ЧС перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем не менее ДНР подводит итоги первого полного календарного года в составе России с осторожным оптимизмом. В республике растёт экономика, возобновляют свою работу промышленные предприятия, развивается медицина, сельское хозяйство, силами регионов-шефов отстраивается жилой фонд освобождённых городов и прокладываются новые дороги. Но возвращение к мирной жизни происходит быстрее только там, где не ведутся активные боевые действия. Остальная территория Донбасса ждет освобождения.

Фронт движется

К концу декабря закончилась многолетняя история боёв за донецкий пригород Марьинка, ВС РФ установили полный контроль над городом, примыкающим к Петровскому району Донецка. Линия фронта здесь стояла с 2015 года, Марьинка стала для украинских сил удобной позицией, с которой можно было обстреливать донецкую Петровку из любых видов оружия.

Но пока эта проблема до конца не решена, Петровский и Кировский районы Донецка, посёлки Александровка и Старомихайловка остаются под огнём, часто без электричества и воды, а заниматься восстановлением разрушенного и нормально налаживать жизнь пока нельзя из-за близости фронта. Под ВСУ остается Красногоровка, ещё один спутник Донецка севернее Марьинки, но все дончане надеются, что теперь фронт противника «посыплется».

Главная цель, конечно, Авдеевка и огромный коксохимзавод, ключевой опорный пункт ВСУ, залитый бетоном. Место, откуда по Донецку постоянно били артиллерия и «Грады». Освобождение Авдеевки будет означать большую победу, а для столицы ДНР даёт шанс на прекращение постоянных артналетов, от которых в городе натурально не осталось ни одного живого места.

Если говорить в целом об освобождении, за всё время проведения специальной военной операции Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз большую, чем занимали ДНР и ЛНР до 2022 года.

Но за прошедший год линия боевого соприкосновения существенно изменилась только на артёмовском направлении. 20 мая 2023 года на высотных зданиях Артёмовска (Бахмута) был поднят флаг России. Министерство обороны РФ в своём отдельном заявлении подтвердило, что освобождение территории города полностью завершено.

И оно стало символичным, в 2022 г. в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики запрещенной в РФ террористической организации «Азов».

Восстановление промышленности

Там, где во время боёв за Мариуполь укрывались украинские военные, уже сегодня запускают производство.

Речь о заводе имени Ильича, где с 13 декабря заработали три вспомогательных цеха и трудятся 3,7 тысячи человек. В дальнейшем на меткомбинате планируют за два года расширить штат до 24 тысяч работников, но сталь предприятие пока не плавит, а производит из заводских запасов профлист, гнутый уголок и швеллер, которые используют для восстановления разрушенных в ходе боевых действий цехов и домов в городе.

По словам первого заместителя директора завода Романа Солонаря, согласно плану, восстановление разбито на четыре этапа, и в рамках первого должны запустить ещё два цеха.

Одновременно начат процесс подготовки специалистов.

«Вопрос был не только в том, как вновь наладить производство, но и в подготовке новых кадров, ведь многие рабочие стали беженцами или погибли. Поэтому в первую очередь было частично восстановлено здание учебно-курсового комбината, и теперь для завода имени Ильича мы готовим электромонтёров, сварщиков, металлургов и других специалистов», — сообщила директор Мариупольского металлургического профильного техникума им. Лута Елена Мудрова.

В Мариуполе возобновило работу предприятие, изготавливающее технические инертные газы, в ограниченном режиме работает порт, через который доставляются стройматериалы для большой стройки, в которую превратился город.

В 2023 году началось сооружение критически важного объекта инфраструктуры — железной дороги, которая свяжет запорожскую Акимовку с Бердянском, Мариуполем и Ростовом-на-Дону. Завершить работы планируют к сентябрю 2024 года, уже уложены 140 км путей и восстановлены два железнодорожных моста.

Анна Школа Новые жилые кварталы в Мариуполе

Всего с начала 2023 года в Донецкой Народной Республике запущено семь предприятий с численностью более 900 человек. В Минпромторге РФ отмечают, что в регионе заработали два металлургических производства, два предприятия химической отрасли, а также три производства строительных и нерудных материалов. В министерстве добавили, что в общей сложности в новых регионах запустили 41 предприятие с начала года.

А с 1 ноября абоненты «Феникса» — республиканского оператора связи ДНР — смогут звонить на всей территории России после обмена сим-карты. Праздник, которого ждали восемь лет, но омрачённый тем, что качество связи не слишком улучшилось.

«Большая вода» и новые дороги

В начале апреля 2023 года была запущена первая из насосных станций водовода Дон — Северский Донец. Этого события жители Донецкой Народной Республики ждали ровно год, и это очень немного.

«Даже во времена всесоюзных строек в СССР на создание такого водовода уходило до 5 лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022-го, а в апреле уже включилась первая насосная станция», — рассказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексей Леонов.

Мощность водовода составляет до 300 тыс. кубических метров воды в сутки. Благодаря этому на данный момент вода в центре города Донецка подаётся ежедневно с 17:00 до 22:00 и стала гораздо чище. В редкие моменты, когда обстрелами со стороны Украины повреждаются водопроводные сети, наступают перебои с подачей воды, однако этот вопрос решается быстро силами регионов-шефов.

При этом проблемы с чистой питьевой водой по-прежнему остаются для ДНР очень острыми, в столице республики ряд больниц и некоторые наиболее обстреливаемые районы живут только за счёт воды, которую регулярно привозят волонтёры.

Активно восстанавливается дорожная сеть, на которую сделан сильный акцент.

В 2023 году в ДНР к нормативному состоянию покрытия привели более 1 тыс. км дорог, и более 130 километров муниципальных дорог восстановили регионы-шефы. В целом программа по восстановлению улично-дорожной сети на 2023 год оценивается как выполненная на 96%. Заметно преобразились главные трассы: Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь, Донецк — граница Ростовской области, дороги до границ ЛНР. Открыто движение по семи мостам.

Там, где оперативно завершали укладку асфальтобетонного покрытия, наносили разметку, устанавливали дорожные знаки, остановочные павильоны. А двухполосная трасса Р-280 (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) с 4 июля официально стала называться «Новороссия», работы на ней завершились в начале сентября.

Школы и стандарты

Оперативно по всей территории Донецкой Народной Республики восстанавливаются общеобразовательные учреждения и детские сады. Например, в Тельманово и Новоазовске в две смены трудились специалисты из Подмосковья, чтобы на месте руин снова кипела жизнь.

«В 2023 году восстановлен 121 детский сад, в 36 ведутся ремонтные работы. В этом году дошкольные учреждения уже получили современное оборудование, мебель, спортивный инвентарь, развивающие игры. Кроме того, полностью оснащены пищеблоки детских садов. Также в текущем году регионами-шефами отремонтирована 131 школа, в 25 работа продолжается. В школах пищеблоки также полностью переоборудуются. Закуплено более 600 тысяч недостающих школьных учебников»,— рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

Больше всего объектов жилого фонда за этот год восстановили в Мариуполе — около 1500 объектов. В Волновахском районе — 327 объектов. в Донецке — 310, в Новоазовском районе — 260, в Тельмановском — 185. И если для кого-то это просто статистика, то для жителей Донбасса это еще одно подтверждение того, что в регион постепенно возвращается мирная жизнь.

Одновременно Министерство просвещения России продолжает оказывать поддержку школам ДНР и ЛНР в подготовке учителей. В частности, ведомство организовывает переподготовку педагогов общеобразовательных учреждений. Эта работа ведётся с середины июня 2022 года.

Переквалификация затронула и медиков республики. В ДНР также начала действовать программа «Земский доктор, земский фельдшер». Более 20 специалистов подали заявления до середины декабря текущего года и уже приступили к своим обязанностям. По словам главы минздрава республики Дмитрия Гарцева, в 2024 году планируется запустить еще несколько дополнительных программ, которые помогут привлечь в регион кадры. Речь идет в том числе о «подъемных» выплатах и льготной ипотеке.

Всё это тоже можно назвать частью большой работы по переходу на российские стандарты и законы. Один из самых сложных процессов коснулся всех министерств, ведомств, образовательных, дошкольных учреждений, медицинских организаций и даже малого и среднего бизнеса. То, что когда-то существовало при Украине и в период отдельного существования ДНР, требует тщательного переоформления.

«Постепенно идёт процесс наполнения правового поля республики для скорейшей интеграции в Российскую Федерацию. Есть надежда, что мы справимся с интеграцией до 2026 года, но процесс не простой. Если учебниками мы обеспечены благодаря органам власти, то техническое оснащение наших школ отстаёт, все это нужно будет наверстывать. Нашим педагогам надо будет повышать свою квалификацию», — отметила член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

В неформальном общении чиновники говорят, что в общем и в целом всем очень сложно. Никто не был готов к такому валу документов, которые надо переделывать одномоментно, в частности, из-за этого возникли большие проблемы у бизнеса, который вынужден остановить работу до всех необходимых переоформлений и сертификаций.

Законодательная система ДНР тоже претерпевает изменения, но они незначительны, так как эту систему начали переделывать на российский лад еще несколько лет назад. Впервые по российскому законодательству в ДНР прошли выборы, в результате которых сформировались парламенты и местные советы депутатов. В ДНР на выборах депутатов Народного совета проголосовали 76,41% избирателей.

Медицина и театр

Самое главное в области здравоохранения — строительство медицинских учреждений, обучение и перепрофилирование врачей в крупнейших городах России, внедрение современных технологий лечения пациентов.

Так, в Донецке в сентябре начато строительство перинатального центра, он рассчитан на 130 мест и обеспечен передовым оборудованием. «Этот центр позволит оказывать узкоспециализированную помощь именно тем беременным, у которых самая сложная патология, и выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов», — отметил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Анна Школа Строящийся перинатальный центр в Донецке

Отрадно и то, что шефы-регионы не забывают про отдалённые города и поселки республики. Тельманово, Новоазовск, Мариуполь — там теперь тоже есть возможность получать современную медицинскую помощь.

Развивается и театральное искусство.

Главная премьера уходящего года состоялась 15 декабря в режиме онлайн. Это был спектакль донецкой муздрамы имени М. М. Бровуна «Le prince André. Князь Андрей Болконский».

Впервые с февраля 2022 года труд всего коллектива театра пользователи социальных сетей смогли увидеть, не выходя из дома. Такое решение руководством муздрамы было принято из соображений безопасности. Сцена Бородинской битвы, первый бал Наташи Ростовой, оживший Наполеон — это всё про новую постановку музыкально-драматического театра.

Патриотическая опера-драма композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова собрала у экранов 13 000 зрителей. Одномоментно творческую радость с талантливыми актерами МДТ имени М. М. Бровуна смогли разделить не только жители Донецкой Народной Республики, но и Большой России.

«Спасибо, любимый театр! С премьерой! Браво!» — писали пользователи соцсетей, и каждый из них верит, что совсем скоро двери прекрасного театра снова откроются для зрителей. Ведь главная надежда всех дончан — что будущий год принесет долгожданную победу и мир, который позволит, наконец, жить и работать на полную, без оглядки на «ситуацию».