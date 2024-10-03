Еще никогда до этого момента при визитах на интервью нас с порога не встречала музыка. Вот представьте, заходите вы в гости к еще незнакомому человеку, а он играет на музыкальном инструменте, говоря таким образом «добрый вечер». И в этот момент расплывается в улыбке так, будто испытывает самое большое счастье в жизни.

Анна Школа

— Я вам не мешаю? — оторвался на секунду от инструмента щуплый светловолосый мальчишка.

— Нет, конечно, — ответила я, и мелодия вновь затопила комнату.

Маленькие тонкие пальчики аккуратно перебирают клавиши фортепиано. Звучит джазовая мелодия. А мальчик играет так, как не смогла я в свои годы: не хватило усидчивости, хорошего педагога и бесконечной любви к музыке.

Дотрагиваясь до клавиш, 12-летний Глеб Ткаченко из Донецка как будто чувствует их голос, словно разговаривает с ними прикосновениями. Он никогда в своей жизни не видел ни фортепьяно, ни даже своего первого учителя по музыке. Мальчик с рождения не видит, об этом семья узнала спустя две недели после выписки из роддома. Уже тогда врачи сказали, что он будет ощущать этот мир только через прикосновения.

Но полное отсутствие зрение не помешало ему сесть за музыкальный инструмент, а по таланту и упорству Глеб не уступает взрослым музыкантам с большим опытом. С особой теплотой юный пианист отзывается о людях, которые вложили в него душу и силы.

«Любовь к музыке началась с трех лет. Мой старший брат Ростислав играл на пианино. Я подходил к нему, подбирал на слух все, что он наигрывал. А потом и сам начал заниматься музыкой. В 6 лет меня повели в музыкальную школу. Сначала меня учила играть Ольга Сергеевна. Когда она переехала в другой город, у меня появился отличный педагог — Виктория Владимировна Ковалева-Литвицкая. И вот недавно я стал заниматься с Андреем Владимировичем. Это главный преподаватель по сольфеджио», — по-взрослому и с благодарной улыбкой рассказывает мальчик.

Он говорит о безмерном уважении к каждому, кто научил его играть. Ведь Виктория Владимировна вместе с Глебом училась чувствовать музыку и параллельно проходила курсы педагогов для незрячих деток, а Андрей Владимирович сейчас рассказывает мальчишке, как писать ноты по Брайлю.

Этому будущих музыкантов учат с самых первых дней занятий. Но Глеба научить нотной грамоте возможности не было.

Он еще в раннем возрасте самостоятельно овладел инструментом, просто запомнив звучание нот. Он подбирал на слух то, что звучало по телевизору: мелодии из рекламы, заставок к новостным программам, мультфильмам. И все это получалось и получается только от сильной любви к музыке.

«Когда я сажусь за фортепиано, я чувствую любовь к нему. Я представляю, будто встречаюсь со своим другом, я с ним разговариваю. Музыкальный инструмент радуется мне. «Будьте же моим другом, мистер Глеб», — говорит мне фортепиано. А как же я могу не согласиться?» — вопрошает он с детской наивностью известного всем нам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.

В семь лет Глеб стал самым молодым концертмейстером Донецкой филармонии, выступал в столице ДНР на «Прокофьевской весне» — международном фестивале музыкального искусства. И если бы со сцены не сказали, что мальчик абсолютно ничего не видит, никто бы и не поверил в это. Но от зрителей этого и не требуется — любви к музыке и к жизни вполне достаточно.

Несмотря ни на что Глеб растет очень активным ребенком. Занимается спортом, гуляет на улице, купается в бассейне, катается на самокате. Все это он считает полезным и важным, а спорт называет своим одним из главных увлечений после музыки. В свои 12 лет он хочет быть крепче, чтобы помогать маме нести домой тяжелые сумки из магазина.

Мальчик учится в школе, правда дистанционно, но это не мешает ему стремиться к знаниям. Любимые предметы — физкультура и труд. Глеб, которому покорился сложный музыкальный инструмент, умеет вышивать и лепить из пластилина. Он знает, что человеку свойственно взрослеть, а значит, надо уметь и одеваться, и посуду мыть, и дверь входную открыть, если потребуется. Сейчас это все помогает ему делать мама — Елена Ткаченко. Она для Глеба самый настоящий локомотив, мотивация и поддержка.

Анна Школа

«Мне очень повезло с этим ребенком. Я рада, что именно я — мама этого замечательного сына, великолепного мальчишки, который с самого раннего детства указал нам, что очень талантлив. Мы этот талант успешно развиваем. Глеб умничка, он очень трудолюбивый, умный, благодарный, воспитанный мальчик», — рассказывает Елена.

И благодаря тому, что ей вовремя удалось распознать талант своего сына, мальчика сейчас приглашают участвовать в десятках международных музыкальных конкурсов.

В репертуаре будущего известного пианиста (а мы в этом ни капли не сомневаемся) около сотни выученных наизусть композиций. У парня феноменальная и тактильная память. Он может сыграть всё — от «Собачьего вальса» до сложнейших джазовых мелодий. Вы скажете: это невозможно — ничего не видеть и играть на пианино. А я вам отвечу: если бы сама не увидела, в жизни бы в такое не поверила.

Просто попробуйте на несколько секунд закрыть глаза и представьте, как ищете на столе ручку. А теперь поймите, сколько внутренней силы у человека, который влюблен в джаз и в музыку, для того, чтобы играть на одном из самых сложных музыкальных инструментов.

«Мое самое любимое произведение — «Без свинга нет музыки» Дюка Эллингтона. Джаз — это моя самая любимая импровизация, потому что это очень красивая музыка», — рассказывает Глеб и уверяет, что даже знаменитая детская песенка «В лесу родилась елочка» тоже прекрасно будет звучать в джазовой интерпретации.

Пианист — это король фортепиано, уверен он. И ежедневно музицирует — для мамы, для бабушки с дедушкой, для старшего брата, который в свое время тоже занимался музыкой, а потом уже и для зрителей.

«Когда играет пианино, кажется, что все вокруг успокаивается. Даже в одной песне поется: «Она (музыка) способна сделать злого добрым и в сердце растопить холодный лед». Музыка и холодная водичка окончательно приводят людей в чувства», — по-взрослому философствует юный музыкант.

В свои 12 лет Глеб лично знаком с народным артистом РФ, певцом и композитором Дмитрием Маликовым, всемирно известным пианистом Олегом Аккуратовым. Эти люди успели стать для мальчика не просто наставниками, но и проводниками в мир большой музыки.

Донецкий пианист успел поучаствовать в более чем пятидесяти музыкальных конкурсах и фестивалях. В 2023 году Глеб стал финалистом ХIV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» Фонда Дианы Гурцкой и выступал на гала-концерте в московском «Крокус-Сити-Холле» с известными российскими исполнителями.

Был он и на ХХ Международном фестивале «Москва встречает друзей». Там мальчику вручили именную стипендию Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Но всех бы этих достижений не было, если бы не мечта юного Глеба стать известным на весь мир донецким музыкантом, если бы не его упорство и ежедневный, почти титанический труд мамы.

Хотя о своем вкладе в талант сына Елена говорит скромно.

«Глеб мне дает силы. Глеб и старший сын Ростислав. Это дети, которые направляют и мотивируют быть лучшей версией меня как мамы. С такими детьми по-другому просто нельзя! Конечно, Глеб требует больше внимания, но это не в тягость, потому что и он мне помогает тоже», — убеждает женщина.

Конечно, не бывает без трудностей, но они закаляют, признается Елена, и заставляют становится лучше.

«Я, как мама, обязана быть рядом со своими детьми, быть локомотивом для них, быть помощником, быть рюкзачком-помогатором, быть мамой, которая может все. Каждая любящая мама сделает все для своего ребенка. И для таких деток особенно трепетно нужна наша помощь и поддержка», — делится она.

Фото из личного архива

Для семьи Ткаченко есть хороший пример — судьба того самого Олега Аккуратова, российского пианиста, который с рождения страдает полной слепотой. Он смог развить свой необыкновенный талант к 26 годам, покорив слушателей не только России, но и зарубежья. Елена уверена, что обществу нужно научиться сосуществовать с особенными людьми, так как у них можно многое перенять.

«По-разному на таких деток реагируют в обществе. Это еще, к сожалению, тяжело воспринимается многими. На самом деле таких деток много и их не нужно бояться. Если вы видите такого ребенка, спросите, нужна ли ему помощь. Он скажет об этом, если помощь потребуется», — улыбаясь, делится мама Глеба.

Лучшее будущее для своего сына — вот, чего она хочет. Елена понимает, что во взрослой жизни это может стать не только хобби и увлечением, но и средством заработка, способом становления личности. Она советует всем родителям, у которых слабовидящие детки, развивать их таланты, слышать и слушать их желания.

Талант важно развивать, и у семьи это получается благодаря знаниям и умениям педагогов-наставников, некоторые прошли для этого специальные курсы на «большой земле», чтобы обучать особенного мальчика. Таких педагогов в Донецке можно пересчитать по пальцам одной руки. А уж способных учить ребенка нотной грамоте по Брайлю — и подавно.

Тем более что первая в жизни юного пианиста музыкальная литература появилась совсем недавно благодаря теории шести рукопожатий.

Я написала нашему фотографу Анне Школе, она — Анне Москатовой, депутату совета депутатов городского округа Звëздный Московской области. У Анны-депутата есть друг Николай, который работает на радио для слепых, а у Николая — знакомые в издательстве «Репто» и библиотеке для слепых.

Фото из личного архива

Мир не без добрых людей. А у Глеба теперь есть музыкальная и художественная литература.

Помимо отсутствия зрения, свои коррективы в развитие музыканта вносит и война. 22 июня 2024 года недалеко от дома упали несколько американских снарядов РСЗО «HIMARS». Пришлось даже покинуть любимый город на несколько недель. Вернулись домой через месяц, музыка позвала. Тем более что здесь любимая школа, в том числе и музыкальная, и фортепиано, на котором учится играть Глеб. Для этой семьи нет преград: из любой ситуации благодаря внутренней силе они найдут выход.

Сейчас Ткаченко-младший гордится своими достижениями, но останавливаться на достигнутом не собирается. Он хочет не только играть на музыкальном инструменте, но и петь.

«Что же это за жизнь без мечты? Когда я вырасту, мечтаю стать известным на весь мир пианистом. И я стану, потому что музыка — это моя жизнь! Надо трудиться до тех пор, пока не устанешь, а потом отдохнуть и опять трудиться», — улыбаясь, говорит Глеб.

Благодарность зрителей он слышит. Когда сидит в зале во время концерта, люди часто кричат: «Браво!» — так пианист понимает, что зрителю нравится его творчество. Любит объятия, шоколадные и кремовые торты, цветы и подарки. Поэтому, когда соберетесь на сольное представление нашего донецкого Глеба Ткаченко, не забудьте захватить с собой торт. Я точно пойду.

Уже представляю этого стильного 35-летнего светловолосого молодого человека в темно-синем костюме на одной сцене с гениальным Денисом Мацуевым. И отсутствие зрения нипочём.