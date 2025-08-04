Словами «продолжаем борьбу за воду» сопровождаются, пожалуй, все официальные комментарии властей ДНР по поводу катастрофической ситуации с водоснабжением.

Иван Шилов ИА Регнум

C 22 июля в республике приняли ряд мер, которые, по мнению чиновников, должны были помочь региону и жителям в «водном» вопросе. Одно из решений — снизить цену на разливную воду с 5–6 рублей за литр до 3,5 рубля. Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, «большинство предпринимателей проявили социальную ответственность и снизили цены». В качестве примера он привел компанию, выпускающую бутилированную и разливную воду, — их пятилитровка будет продаваться по цене 49,9 рубля.

Однако фактически в республике больше воды не стало, и число мест по ее продаже уменьшается с каждым днем. Бизнес, который поставили перед фактом, думает, как выкручиваться, а некоторые предприниматели просто молча прекращают деятельность.

Работать себе в убыток никто не хочет, так что мера по административному удешевлению живительной влаги спровоцировала ее исчезновение из продажи. В социальных сетях жители разных районов Донецка то и дело пишут о том, что бочки в магазинах пусты.

«Вода не продается уже вторую неделю. Подвоза не осуществляется, баки отсутствуют. В доме живут старики и инвалиды, носить воду ведрами нет возможности. В магазинах тоже воды толком не купишь. Она быстро заканчивается», — пишет в социальных сетях жительница Кировского района Донецка Ольга.

Некоторым ситуация с питьевой водой напомнила лето 2022 года.

Тогда на фоне водной блокады, которую Украина устроила Донбассу, тоже высохли бочки в магазинах, приходилось часами ждать водовозку, чтобы хоть как-то пополнить свои запасы. Те, кому здоровье позволяет зарабатывать деньги, заказывают жизненно важный ресурс по цене около 150–200 рублей за 20 литров. Другие выкручиваются, как могут.

Например, в Петровском районе питьевая вода есть не везде.

«Я на днях шел по району, обратил внимание на автоматы с водой. Сначала удивился, там человек десять стояло. Раньше не было никого. А днем ранее обратил внимание, что ларек под названием «Ключ здоровья» закрыт. Не знаю, с чем связано. Возможно, как раз с понижением цены на питьевую воду», — рассказывает ИА Регнум военный корреспондент Игорь Гомольский, который здесь живет.

Сам Игорь воду «добывает» из так называемых альтернативных источников — заказывает, пока может себе позволить. А старики позволить не могут, для них каждая копейка на вес золота. По мнению властей региона, они и должны были выиграть от решения о снижении цены, но в итоге выбора не остается: купить можно только дороже.

В центральном районе Донецка в одном из магазинов краны замотаны полиэтиленом, не ларьках висит объявление: «С 31 июля с 11:00 до 15:00 продажа очищенной воды 3,50 литр. Не более 20 литров в одни руки».

Но этот ларек, находящийся в Ворошиловском районе, на выходных так и не открылся. И так практически в каждой торговой точке, где раньше питьевая вода была в избытке.

«Я общался с человеком, у которого есть несколько автоматов по продаже воды, раньше он зарабатывал три рубля с одного литра, который стоил пять рублей. В месяц с одного автомата выходило около 30 тысяч. Соответственно, когда цена понизится до трех с половиной рублей, он потеряет половину своей прибыли. С другой стороны, ведь и раньше существовали в городе автоматы, которые продавали по три с половиной рубля.

Я сам пользовался автоматом, который продавал воду вообще по два с половиной рубля. Не знаю, как у них это получалось, но это факт. И меня больше интересовал контроль качества этой воды, потому что даже по вкусу она во всех автоматах разная, иногда прям отдает чем-то водоемным», — рассуждает малый предприниматель Роман Головин.

ИА Регнум

По его словам, решение централизованно установить цену питьевой воды на уровне 3,5 рубля повлекло за собой не только закрытие точек продажи, но и ухудшение фильтрации. Те, кто не захотел понижать стоимость, закрылись, так как не хотят иметь дело с правоохранительными органами и антимонопольной службой. А кто-то уменьшил издержки — в некоторых точках жители Донецка учуяли болотный запах из автоматов.

Под удар попали и предприниматели, которые недавно вложились в открытие автомоек. Их работу тоже недавно ограничили, о чем бизнесмены ДНР узнали из того же канала Дениса Пушилина.

Там же было указано, что остановилась работа 32 предприятий, которые «не задействованы в жизнеобеспечении населения». Перечень этих предприятий нигде не приводился.

Собеседник ИА Регнум, один из самых известных в республике предпринимателей Турал Вердиев, говорит, что с водой все эти непростые годы и так было сложно, приходилось покупать, экономить и даже закрывать нерентабельный бизнес. Но то были обстоятельства непреодолимой силы.

А вот решение о снижении цены на покупную воду и принудительное ограничение работы бизнеса он считает неоднозначным.

«Я работаю в разных сферах: производство, и рестораны, и автомойка. И во всех есть большие сложности в работе. Выкручиваемся ежедневно, как можем. Очень сложно. Помимо того, что есть дополнительные затраты, есть и сложности в организационных вопросах, например найти поставщиков воды, как очищенной, так и технической.

Например, для обслуживания моей кофейни в день нужно хотя бы 500 литров. Если мы говорим о заведении побольше, то это два-три куба в день (2000–3000 литров). В летний период воды уходит больше. И недавно мы столкнулись с тем, что поставщики согласны возить воду, но не по три рубля. Чуть дороже», — рассказывает Турал, недавно открывший в одном из торговых центров самую лучшую и современную автомойку в Донецке.

ИА Регнум

Выход из ситуации он видит в одном — в нормальном диалоге с властями и взаимопонимании. Искусственные ограничения не решают глобально вопрос отсутствия воды. И его недавно открытая мойка продолжает свою работу несмотря на все трудности: техническую воду покупают и привозят практически каждый день.

«Как такового закрытия не было, водоканал просто остановил подачу воды. Ведь закрытие любого бизнеса на какой-то период — это катастрофа. Персонал ищет себе новое место работы, ты продолжаешь платить аренду, потом из этой ситуации очень тяжело выходить. Вроде бы и вода на автомойки не подается, но я знаю тех, кто также покупает техническую воду на разлив, потому что лучше работать в ноль, чем не работать вовсе», — уверен бизнесмен.

Безусловно, автомойки нужны для более комфортной жизни. Новости Турала не радуют, но силы и возможность работать в таких условиях пока еще остаются. Он, как и многие предприниматели, называет решения власти ДНР полумерами.

А самый главный вопрос, висящий в воздухе: как власти региона планируют компенсировать убытки, которые в любом случае понесет бизнес вследствие административных решений? Все в один голос утверждают, что последний человек, который умел без последствий снижать цены, умер в 1953 году, и фамилия его слишком известна, чтобы ее называть.

Подталкивать бизнес к решению взять на себя социальные обязательства — это, конечно, хорошо. Но открытым остается вопрос: почему заранее нельзя было заложить финансирование на бурение новых скважин, чтобы продавать воду по фиксированной цене?

«Чтобы не допустить спекулятивного роста и сохранить доступность питьевой воды, мы установили предельную цену — не выше 3,5 рубля за литр», — так объясняет принятые меры глава региона. Проще говоря, питьевая вода должна быть качественной и дешевой, чтобы купить ее мог каждый. Но решение пока имеет обратный эффект и дополнительно заставило бизнесменов, которые ещё держатся на плаву, искать решения по сохранению своего дела.

До конца текущего года в ДНР планируют завершить строительство нового водовода для переброски воды из Углегорского водохранилища. Предполагается, что это даст около 100 тысяч кубометров воды ежедневно и позволит наполнить обмелевшее Волынцевское водохранилище, от которого жизненно важный ресурс получает Енакиево.

Из Углегорского водохранилища дополнительную воду планируют направить в Донецк и Макеевку. Однако эффект от таких действий дончане увидят еще не скоро. В числе быстрых решений — только доставка воды из других регионов России, чем уже занялись волонтеры, объявившие сбор.

А пока главная проблема в городе — где и за сколько покупать воду.