Казалось, что в городе, где я выросла и провела все детство и юность, на десятый год войны напрочь будет отсутствовать жизнь. Без упоминания Ясиноватой по-прежнему не обходится ни одна сводка происшествий. Читаешь их и с трудом веришь в то, что здесь кто-то остался, что люди ходят на работу, как и в Донецке.

Администрация г. Ясиноватая

Но они ходят, хотя и опасаются за свою жизнь.

Здесь открыты больницы, в некоторых даже ставят на ноги тяжелых пациентов. В Ясиноватой принимают роды, научившись это делать, даже когда на голову летят снаряды. Город-спутник Донецка, который смыкается с Макеевкой и с 2014 года ежедневно избиваем украинской артиллерией, всеми силами пытается жить нормально: чистые ухоженные улицы, припорошенные снегом, заставляют еще верить в лучшее.

Тем не менее ему крепко достается. Украинские военнослужащие разрушают критическую инфраструктуру, всё, что связано с подачей электричества, тепла, воды. Уже десять лет уничтоженной стоит и железная дорога, когда-то один из главных работодателей.

Тысячи человек остались не у дел, им пришлось сменить профиль своей деятельности, хотя некоторые смогли перевестись в Донецк, чтобы не потерять стаж. Движение поездов возобновлялось лишь на непродолжительные периоды времени. Со знаменитого ясиноватского вокзала отправлялись поезда в Иловайск и дальше в сторону Ростовской области.

Сейчас возобновить движение поездов невозможно, слишком опасно. Да и пускать некуда: административные здания разрушены, железнодорожное покрытие тоже. На их восстановление требуются время и деньги.

Здесь в принципе опасно долго находиться на открытом пространстве — со стороны Авдеевки может прилететь вражеский снаряд. С начала СВО войсками киевского режима в городе были убиты 70 мирных жителей, еще более 350 получили различные ранения. На данный момент, по информации местной администрации, 75% домов города повреждено украинской артиллерией.

Школы, больницы, частные и многоэтажные дома, другие административные и жилые здания изрешечены осколками натовских снарядов. По той же причине общественный транспорт здесь встретишь не так уж часто. Рейсы внутри города сильно сокращены по количеству и по времени передвижения. Автобусы ездят в Донецк, но и их крайне мало. По пути в Ясиноватую мы встретили всего два автобуса, один из них был пустой. Больше всего повезло тем, у кого есть личный транспорт.

Администрация г. Ясиноватая

Разрушения для ясиноватской администрации и горожан уже стали обыденностью. Все превратилось в сухую ежедневную статистику: обстреляли-восстановили, обстреляли-восстановили… А жизнь человеческая находится за пределами этой статистики. Люди, которые еще остались в городе, уверены в том, что любые повреждения — проблема, городским бригадам строителей под силу всему вернуть прежний облик. Главное, чтобы никто не погиб.

«Наши ребята-строители нередко оказывались под обстрелом, но продолжали работать, чтобы восстановить все коммуникации. Самое ценное, из-за чего мы работаем, это люди. Да, очень непросто. Обстрелы фактически каждый день. Несмотря на то, что Ясиноватая более 16 тысяч раз подвергалась обстрелам, в городе есть абсолютно все коммуникации. Да, часто их перебивают, да, часто мы остаемся без света, но это все восстанавливается. Город не просто выживает, город всеми силами пытается жить», — говорит ИА Регнум глава муниципального Ясиноватского округа Дмитрий Шевченко.

Администрация г. Ясиноватая

Несколько недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ город лишился всего: света, тепла, воды и газа. Ремонтно-восстановительные бригады работали сутками, чтобы возобновить подачу. Правда, отсутствие газа заставило местную власть и жителей понервничать. В некоторых домах подключить газоснабжение не представлялось возможным по причине отсутствия людей в квартирах.

Многие действительно покинули город: кто-то уехал еще в 2014 году, кто-то в феврале 2022-го, когда началась специальная военная операция. Кто остался — работают в основном в продуктовых магазинах, в администрации, на Ясиноватском машиностроительном заводе, который не остановил производство, даже находясь на линии фронта. Сейчас, например, на предприятии делают проходческие комбайны для алмазных шахт Якутии, в середине прошлого года готовые изделия отправились почти за 5 тысяч километров от Ясиноватой.

Производить здесь могут и больше, вопрос в количестве рабочих рук — часть сотрудников предприятия тоже ушли на фронт. Но их всегда ждут назад: толковых людей остро не хватает.

«Хочется жить, а не выживать. Мы понимаем, что идет война, но нам так уже хочется мира, что я вам передать это не могу,— рассказывает ИА Регнум Виктория Агапова, учитель русского языка и литературы ясиноватской школы №7, и добавляет, — мне сегодня снилась школа. Снилось, что дети снова вошли в класс и все, как раньше. Естественно, мы об этом сильно мечтаем. Но от нас ничего сейчас не зависит, а если бы зависело, то пригрозили бы указкой учительской, и война бы закончилась».

Виктория работает здесь 26 лет, почти 10 из них на войне. Бывало всякое: и в подвал спускались, и учебный процесс тормозился, и прямые попадания в школу были. Полностью разрушалась крыша, потолок и пол второго этажа, но одно всегда оставалось неизменным — желание полноценно возобновить учебный процесс.

«Понимаете, и дети очень соскучились, и учителя. Школа у нас новая, восстановлена была строителями и подрядными организациями Челябинской области. Хочется, чтобы они заходили в кабинет и радовались. Гаджеты, конечно, сильно облегчают формат дистанционного обучения, но я надеюсь, что в дальнейшем они не заменят учителя полностью, так как живое общение — бесценно»,— уверена Виктория.

Администрация г. Ясиноватая

По словам учителей, количество детей в городе существенно не изменилось. Они уверены в том, что, если бы учебный процесс возобновился, классы были бы заполнены, как и раньше. А пока школьники выполняют домашние задания в дистанционном формате.

Занятость у них полная. Свободны школьники, как и в мирное время, только вечером и на выходных. Если выходят на улицу встретиться с друзьями, то от дома далеко не отходят: если обстрел застанет врасплох, то двери всех подъездов всегда открыты, там можно укрыться от осколков.

Открыта для посетителей и детская поликлиника в центре города, разрушенная в апреле 2022 года. Сюда в детстве меня водила мама к терапевту, так что эти стены я помню до сих пор. Раньше они были выложены старенькой советской плиткой, а внутри покрашены в разные цвета. На втором этаже на стене был нарисован огромный серый слон и пальма, мы всегда бежали к нему, со слоном и доктора были не страшны.

Когда в здание прилетел снаряд, казалось, что разрушилось не только здание, но воспоминания. Но строители из Челябинской области восстановили его, изменив до неузнаваемости. Новое оборудование и мебель вместо старых, ободранных кресел, светлые просторные коридоры. Хотя слона с той пальмой, которая так радовала всех малышей, больше нет. Сказали, что пока будет вот так.

Администрация г. Ясиноватая

«Если говорить о будущем, то, конечно, мы не остановимся до тех пор, пока не будут отремонтированы все дома, которые есть в городе Ясиноватой, и пока все люди не вернутся в свое жилье»,— заверяет нас Дмитрий Шевченко.

Львиная доля работ в городе падает на плечи местных рабочих, скажем, кровлю в городе приходится чинить и менять ежедневно. Но значительную часть восстановительных работ взяла на себя Челябинская область. Суровые мужчины помогают восстанавливать школы и больницы, строят многофункциональные центры, благоустраивают общественные пространства. Где-то требуется оперативная замена оконных блоков, где-то полная замена оборудования, а где-то нужно и полностью восстановить объект после очередного обстрела.

«Когда мы приезжаем в Ясиноватую, нас принимают здесь, как родных, поэтому мы относимся к жителям Ясиноватой, как к своим родным и близким. Мы восстановили несколько детских садов, школы, детскую поликлинику, делаем дороги. Очень много важных объектов строим, которые необходимы людям. В кратчайшие сроки были построены два многофункциональных центра для того, чтобы жители могли пользоваться теми услугами, которые предоставляет Российская Федерация», — рассказывает ИА Регнум заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев.

Челябинцы тоже привыкли к обстрелам в городе, они научились различать «прилёты» от «выходов» и про атаки со стороны Украины разговаривают как местные — работу никто не отменял. Никто не ждет, пока скажут, молча идут и делают. А горожане рады тому, что рядом надежные люди. С ними они чувствуют себя в безопасности, пусть эта безопасность очень относительная.

Хотя Челябинская область помогает не только в этом. Вторая часть шефской помощи — отвезти детей на отдых. Сделать так, чтобы школьники сменили обстановку, отвлеклись, увидели огромный мир.

Конечно, это главное: «увидеть мир», и в прямом, и в переносном смысле.

Каждому жителю города хочется стабильного и продолжительного мира, где будет детский смех, кипящее строительство и ухоженные улицы. Где будет спокойствие, которого жители Ясиноватой, как и люди из других городов и районов ДНР, не видели уже так долго. Чтобы снова в Донецк каждые полчаса ходили автобусы, центральный парк по вечерам и выходным собирал целые семьи, школьники ездили на олимпиады, а на городском стадионе раз в квартал шли соревнования.

И поезда со знаменитого вокзала опять поедут, только уже по регионам необъятной России.