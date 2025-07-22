Два дня назад население Донецкой Народной Республики с удивлением следило за расчисткой русла реки Крынки: ответственные лица наперебой утверждали, что это «обеспечит беспрепятственное прохождение воды» в одно из водохранилищ системы водоснабжения ДНР.

Жители Донецка носят воду руками в баклажках уже годами

Однако всем известно, что Ханжонковское водохранилище, о котором идет речь, опустело в мае. И, как утверждают жители поселка Нижняя Крынка, идущий отсюда на Донецк водовод лопнул еще в декабре, из-за чего расположенное рядом село Липовое пять месяцев затапливало водой, которая должна была идти на фильтровальную станцию.

Такая ситуация — по всей республике: водохранилища опустели до критических показателей, во всех городах, включая Донецк, огромные проблемы с водоподачей, но в «день воды» она весело бежит по улицам и уходит в землю.

А почему нельзя было почистить русло Крынки раньше — никто не понимает.

«Проблема началась не вчера и даже не неделю назад. Она длится годами. Кому-то повезло больше — к ним вода все-таки дошла. Но за несколько часов тебе нужно постирать (желательно несколько раз), помыть посуду, убрать в квартире и помыть себя, а у многих есть дети — и расход воды увеличивается, а «водного» времени мало.

Слушать от представителей власти, как они «решают проблему» не покладая рук — ну смешно и грустно, выглядит иногда это все как насмешка. Мы уже слышали и про новые крутые ветки водоводов, про скважины и про воду из шахт. Но от этих разговоров изменилось примерно ничего»,— на пределе сил и эмоций рассказывает Светлана, жительница Куйбышевского района Донецка.

Ситуация с водоснабжением в Донецке и Макеевке, которая с конца 2022 — начала 2023 года постепенно налаживалась, прямо сейчас близка к катастрофической. В воскресенье, 20 июля, жители региона получили сообщение от компании «Вода Донбасса» о том, что из-за острой нехватки воды с 21 июля она будет подаваться раз в три дня с 17:00 до 21:00.

Но к этому моменту общество уже было накалено до предела, поскольку еще за несколько дней до официально опубликованного обращения главы правительства Андрея Черткова в социальных сетях появилась фотография документа, в котором и содержались новые графики отдельно для каждой из крупнейших агломераций ДНР.

Никакой официальной информации, подтверждающей или опровергающей эти вводные, не поступило, люди читали и недоумевали: правда это или нет, будет сокращена подача драгоценной влаги или все-таки нет. И главное, как теперь обустраивать быт в условиях острого дефицита воды, которой и так немного.

Но все официальные ресурсы региона хранили молчание три дня, пока наконец глава правительства фактически не подтвердил: да, воды не будет. Притом что значительное сокращение не только её подачи, но и напора жители всех районов Донецка заметили ещё три недели назад. Часть домов в центре города вообще видела воду раз в два дня всего на 20 минут, за которые можно успеть набрать всего два ведра объемом по 10 литров каждое.

При этом официально установленная норма потребления — 330 литров на человека в сутки (если счетчик не поверен), и оплачивается она как питьевая.

На создание такого запаса воды требуется около часа

«На Артема, 84а, уже третью неделю нет воды, вода просто не добивает на верхние этажи из-за сокращения времени подачи. Она и так начинала идти позже, чем у всех, зачастую с 18:00, а сейчас уже третью неделю ее нет, даже кран не шумит… Хотя в официальном канале Ворошиловского района пишут, что подача будет с 17:00 до 21:00», — рассказывает ИА Регнум жительница Центрального района Донецка Елена.

У её семьи есть печальный опыт — графики подачи меняются, но вода в дом всё равно не доходит. Дом старый, без лифта, на верхние этажи много не наносишь, да и не привозят её в необходимом количестве. Звонки в диспетчерскую безуспешны, там лишь один ответ: «Что вы хотите? Весь город без воды!»

На окраинах и без корректировок ситуация безысходна.

Как говорит жительница посёлка шахты Лидиевка Юлия, последний раз воду из крана там видели в феврале 2022 года. Большая часть жителей, а их там около 50 тысяч, — пенсионеры. Власти, конечно, подвоз обеспечили, но ресурса катастрофически не хватает. На все 40 улиц посёлка — всего 5 тонн воды.

«В субботу привезли. Но это ничего — всего 5 тонн в неделю на несколько улиц. А дальше как? Снова через неделю? Мы все в ужасе, ведь проблема возникла не сегодня. Никто ничего не делает у нас в районе. И когда нам ждать воду, одному Богу известно, а тягать её круглый год, в любую погоду становится невыносимым», — рассказывает отчаявшаяся достучаться хоть куда-нибудь женщина.

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Самое поразительное, что, когда в поселок дают воду, большая ее часть опять-таки выливается просто в землю через гнилые трубы. Максимум что делается аварийными службами — новые дыры забиваются деревянными заглушками и труба закапывается назад. Людям здесь еще в октябре прошлого 2024 года обещали поменять главный водоузел на улице Любарского, заливающий ближайшие домовладения, а воз и ныне там.

По словам Юлии, проблемой обещал заняться лично депутат Народного Совета ДНР Виталий Золотнюк, который контролирует вопросы ЖКХ. Приезжал в посёлок он 8 июля, на следующий день перезвонил и сказал, что ремонтные работы будет делать Москва, но, когда это произойдёт, он не знает.

Практически ежедневно в социальных сетях появляется информация, что водный вопрос Донбасса поднимается на самом высоком федеральном уровне и параллельно, как написал в своем Telegram-канале 18 июля Глава ДНР Денис Пушилин, «идут плановые ремонтные работы водовода от реки Дон до канала «Северский Донец — Донбасс».

Но люди уже ни во что не верят, воды-то в кране нет.

А речь идёт о том самом водоводе, на который в 2023 году возлагались большие надежды: власти республики твердили, что труба частично решит проблему региона. Но все помнят и историю о том, что ответственным за его строительство был Тимур Иванов — экс-заместитель министра обороны РФ, который теперь находится в СИЗО и даёт показания по ряду эпизодов хищений в особо крупных размерах.

Как бы там ни было, объем воды, который способна отдавать ветка от реки Дон, — 252,24 тыс. кубометров в сутки. Этого не хватает Донецку и прилегающим к нему населённых пунктам, без местных источников всё равно не обойтись. А погода в регионе чем дальше — тем более засушливая, при этом количество проживающих людей в столице ДНР кратно возросло.

Те, у кого не хватает напора на верхних этажах, вынуждены поднимать воду по лестнице

«Уровень Верхне-Кальмиусского, Макеевского, Ольховского упал до критических значений. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно как для промышленности, сельского хозяйства, так и для подачи воды жителям республики»,— заявил в пятницу вечером глава правительства.

Макеевское водохранилище пополнялось только из канала Северский Донец — Донбасс, водозабор которого еще с 2014 года находится под контролем ВСУ. Сейчас вместо 10 миллионов кубометров там осталось 900 тысяч. Верхне-Кальмиусское водохранилище получало 12 миллионов кубометров, а сейчас там осталось 700 тысяч. Все они попросту превращаются в лужи.

Поэтому сокращение графика подачи воды Донецку и Макеевке власти называют «вынужденной мерой» для того, чтобы более рационально использовать тот ресурс, которым сейчас располагает регион.

Как следствие, жители Енакиево получают воду раз в четыре дня уже с осени прошлого года, Волынцевское водохранилище, питавшее город, иссякло. А Мариуполь, который долгое время видел воду в кране ежедневно, переведён сначала на почасовку, когда уровень Старокрымского водохранилища упал на 60%, а с 21 июля 2025 года — на график подачи раз в два дня с 17:00 до 21:00, как и все.

К слову, есть и те города, которые получают воду в круглосуточном режиме: Докучаевск, Новоазовск, Тельманово, Амвросиевка, Старобешево. Здесь есть подземные источники, о наличии которых могут только мечтать жители той части ДНР, где система подземных вод разрушена шахтными выработками.

Но там проживает лишь малая часть населения республики.

Большая живет так, как молодая мама Эмилия из Центрально-Городского района Макеевки. Её ребенку ещё и года нет, из-за частых командировок супруга все бытовые проблемы лежат на плечах девушки.

«Мне необходимо спускать коляску в доме без лифта, с разрушенным от времени крыльцом, проделывать путь до ближайшего магазина, брать на руки малыша (ведь в наших магазинах, да и в целом в Макеевке и Донецке, не предусмотрено ничего для мам с колясками) и делать все с ним на руках. У нас, конечно, частые стирки, нужно поддерживать гигиену малыша и чистоту его одежды, а воды для этого нет»,— рассказывает Эмилия.

Те, у кого дети собираются 1 сентября в школы и детские сады на долгожданное очное обучение, волнуются, как они будут обеспечены горячим питанием в условиях острой нехватки воды. А, кроме этого, есть и другие беды: на Розовской птицефабрике нечем поить птицу, там массово мрут куры. Из-за нехватки воды может остановиться Зуевская ТЭС, одна из двух ключевых электростанций ДНР. Непонятно, как вести сельское хозяйство — воду для полива взять неоткуда.

Все вопросы остаются без ответа, нормального диалога нет, а социальное напряжение растёт. И новые графики сокращенной подачи вообще не оставляют шансов найти какой-то выход самостоятельно.

Люди не слышат и не слушают какие-то абстрактные планы действий, потому что устали. Пока все, что могут предложить власти республики, — это увеличение подвоза воды в «ручном режиме»: обеспечить больницы и социальные учреждения, поставить дополнительные ёмкости, наполнять их больше, чем обычно.

Но, как и раньше, кардинальное решение проблемы лежит только в возвращении контроля над каналами из Северского Донца и Днепра и замене всей водопроводной системы.