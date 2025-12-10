Новогодние праздники для предпринимателей столицы ДНР будут на редкость безрадостными и тяжелыми.

Иван Шилов ИА Регнум

Спустя шесть месяцев обещаний властей республики решить судьбу крупнейшего в городе рынка «Аквилон», 9 декабря работающие на нем люди получили уведомление о необходимости освободить территорию до 10 января 2026 года.

И это несмотря на то, что в сентябре представители власти утверждали, что переживать не стоит, и рынок так или иначе будет сохранен. Более того, представителей «Аквилона» настоятельно просили не ездить в Администрацию президента России, где они уже были зарегистрированы на прием 23 октября.

На встрече, организованной председателем Республиканского профсоюза работников торговли ДНР Галиной Мовчко с участием представителем администрации главы республики, «аквилоновцам» сообщили: рынок будет работать.

В сентябре редакция ИА Регнум обращалась к уполномоченному по правам предпринимателей Ярославу Бережко. Он тоже уверял, что ситуация решится мирно, и в декабре договор на аренду не закончится, будет принят новый закон, который сейчас находится в стадии разработки. Имущество из управления «ГП Рынки Донбасса» будет передано городским и районным муниципалитетам.

А в августе указанное ГП не забыло уведомить всех о необходимости перейти на кассовые аппараты.

Таким образом, лаконичное уведомление на половинке листа А4 без подписей и печатей люди восприняли как обман с целью просто потянуть время.

В нем указано следующее:

«В связи с утвержденным планом прохождения трассы водовода по территории муниципального образования городской округ Донецк и Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики …информируем Вас об окончании срока действия договоров 31.12.2025 и не продлении данных договоров на новый срок. Вам необходимо освободить торговые места в соответствии с п.2.4. договора аренды в срок до 10.01.2026».

По странному стечению обстоятельств, говорят предприниматели, и. о. директора ГП «Рынки Донбасса» Николай Литвиненко накануне появления этого уведомления сначала ушёл в отпуск, а потом и вовсе заболел. Тем не менее, единственным способом дальнейшей коммуникации людям предлагают письменное обращение на имя директора, ответ на которое они смогут получить только в конце января. То есть, после того как им нужно убраться с контейнерами и товаром в неизвестность

«Согласно законодательству Российской Федерации», — как спокойно пояснила сотрудникам рынка первый заместитель управляющего отделения № 2 оптовые рынки Донбасса Светлана Клименко.

Как выяснило ИА Регнум, никаких реальных вариантов переезда власти города и республики предпринимателям не предложили, ограничившись имитацией процесса. И в настоящее время об альтернативных площадках речи не ведется даже теоретически.

Настроения на рынке удручающие, люди не рады такому «новогоднему подарку» от властей и готовы и дальше отстаивать свои права любыми доступными им путями.

ИА Регнум

«Тут даже в двух словах и не расскажешь, что мы сейчас чувствуем и что происходит. Нам выдали бумажку без подписи и без печати. То есть, по сути, нас просто выгоняют. И все обещания Черткова, которые он клятвенно давал, коту под хвост. Нам сначала обещали предоставить места, а потом уже закрывать рынок. А на деле получилось, что нам сейчас перед Новым годом надо собирать вещи и уходить в никуда. Почти 500 человек просто выгоняют с рынка»,— эмоционально рассказывает ИА Регнум председатель первичной профсоюзной организации Андрей Почтарев.

По его словам, 20 октября 2025 года продавцы уже отправляли обращение на имя главы правительства ДНР Андрея Черткова с просьбой проинформировать их о дальнейших перспективах и сроках продления договоров аренды. Однако никакого ответа по сей день не последовало.

Теперь же от людей потребовали расписаться в получении, по сути, анонимного распоряжения.

«Я сразу обратилась в администрацию рынка, там при мне позвонили в ГП «Рынки Донбасса» и поставили их в известность, что никакие неофициальные бумаги мы подписывать не будем. Зимой даже собаку на улицу не выгоняют, людям, которые арендуют квартиры, дают время найти новую, а тут сами видите, как всё обстоит», — говорит предприниматель с хозяйственной части рынка «Аквилон» Алла Дегтярёва.

Женщина сетует и на то, что из-та такого «подарка» вместо того, чтобы провести новогодние праздники с семьёй, людям придётся думать, как эти семьи дальше прокормить. Эту проблему, судя по всему, им предложено решать самостоятельно.

«Большая часть людей, работающих на рынке, возмущены. Если было бы можно, то мы бы вышли на митинг. Но мы уверены в том, что ситуацию еще можно разрешить. Наша позиция проста — мы бы хотели остаться работать на наших местах. Если прорабатывается вопрос о переносе рынка, то пусть построят площадку недалеко или переоборудуют этот.

Мы просто просим, чтобы мы продолжать работать и кормить наши семьи. А просто нас выбрасывать и ничего не объяснять — так не делается. Всех обижает, что с нами никто не решает этот вопрос и никто не ведет диалог», — говорит индивидуальный предприниматель Игорь С.

Но пока всё это остается эмоциями, улетающими в никуда.

Донецкие средства массовой информации по-прежнему хранят молчание, а на прямой линии главы ДНР Дениса Пушилина, которая, к слову, состоялась в день, когда людям прислали уведомление и потребовали убираться в неизвестность, не прозвучало никакой информации.

После полугода «качелей», в течение которого предпринимателям постоянно давались какие-то обещания с категорическим требованием ничего не фиксировать на видео и разговоров про подготовку площадок для переезда, оказалось, что коммуникацию просто имитировали.

После публикации ИА Регнум в июне, когда людям в первый раз в бесцеремонной форме предложили освободить пространство «и срок вам один месяц», очевидно, было принято решение просто дождаться окончания срока договоров аренды.

Так что в нынешней острой кризисной ситуации у торговцев, остающихся ни с чем, осталась только одна надежда, что их услышит президент России Владимир Путин. Обращение в его адрес они уже записали и опубликовали в социальных сетях, где подробно без лишних эмоций изложили, как обстоят дела.

Искать справедливости у себя дома они уже отчаялись.