Временное решение с обеспечением жителей ДНР водой с помощью синих пластиковых бочек с первыми морозами дало масштабный сбой.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Донецк вода

Как и положено по законам природы, в кранах образовались ледяные пробки, и люди, лишенные других источников воды, остались вообще без неё — до следующей оттепели. За которой в конце недели снова обещают морозы.

Дела с централизованным водоснабжением на юго-западе России по-прежнему обстоят сложно. Как в крупных городах, таких как Донецк, Макеевка, Ясиноватая, так и в малых краны в жилых домах чаще сухие, чем с водой.

Поэтому проблему попытались решить при помощи установки резервуаров водоснабжения. Синие бочки в донецких дворах начали появляться в августе месяце, когда за окном стояла знойная жара. А к осени жители то и дело задавались вопросом: «Будет ли вода в бочках, когда придет зима?»

Ответ на него не заставил себя долго ждать.

«Как только в начале декабря случился первый мороз, у нас во дворе замёрз кран на бочке. И это при том, что вода в самой ёмкости была. На врезке кран полностью замёрз. Бочка, которая якобы обогревается, тоже замёрзла. И воду набрать невозможно. От капли воды люк бензобака примерзает на машине, а они хотели физику обмануть. Не получилось», — сетует жительница Ворошиловского района Донецка Виктория.

Для её семьи вода в этом резервуаре — драгоценная и единственная, потому как из крана она не идёт уже пять месяцев. Виктория вместе с сыном и супругом живут на четвертом этаже. Лифт в доме отсутствует.

Ежедневные походы за водой к бочке за долгие месяцы превратился для семьи в своего рода ритуал.

Но сейчас борьба за выживание выходит на новый уровень.

«Защитить воду от замерзания и гарантировать её доступность для жителей» — этого власти планировали добиться утеплением черными термочехлами резервуаров, которые должны были остаться стоять на улицах.

Месяцем ранее советник главы ДНР Елена Никитина в эфире республиканского телеканала заявила, что найдено еще одно технологическое решение, которое поможет победить сезонное снижение температуры.

«Опыт прошлого года говорит о том, что не успевает эта вода замёрзнуть. Во-первых, её разбирают, она движется. А во-вторых, самое главное уязвимое место — это кран. Кран быстрее всего может замёрзнуть. Для этого у всех водителей на автоцистернах есть газовая горелка, они будут отогревать, а потом как раз люди будут набирать воду. И, в общем, мы все понимаем, что такая ситуация. Но, зима, во-первых, если… будет тёплая, не будет вообще вопрос стоять. Но… могут быть морозы, и, конечно, надо быть к этому готовыми. По крайней мере вот этими горелками, которые будут отогревать кран, водители будут снабжены», — сказала Никитина.

Уже тогда жители ДНР пребывали в недоумении, поскольку если речь про металлическую задвижку — это еще куда ни шло. Но в ёмкостях все остальное — пластиковое, в частности краны, которые отогреть не получится вообще ничем.

А внешнее утепление не даёт особого эффекта: на днях в Енакиево разорвало бочку, которую жители самостоятельно «одели» в монтажную пену. Эта участь может ждать и другие бочки, на которые были наброшены термочехлы, никак не гарантирующие сохранение тепла в ледяной воде.

ИА Регнум Утепленный резервуар с водой в одном из дворов Донецка

Как объясняет донецкий физик, с которым пообщалось ИА Регнум, чем тоньше слой жидкости, тем быстрее охлаждается поверхность и начинается образование льда.

«Вода замерзает при температуре 0°С. Чехлы на наших синих бочках внутри набиты термоизолирующим материалом, который имеет большое термическое сопротивление. С научной точки зрения тепло действительно можно сохранить, но только при условии, если будет сделан правильный технический расчет», — говорит эксперт, вот только тепло для сохранения внутри ёмкости отсутствует.

В то время как кран не изолирован вообще никак и отлично обеспечивает промерзание.

Попытка победить законы природы обывательскими решениями не сработала. Единственный официальный комментарий о сложившейся ситуации появился 15 декабря в официальном Telegram-канале администрации городского округа Макеевка.

«Бочки останутся на местах. Синие ёмкости специально предназначены для уличной эксплуатации. Они изготовлены из материалов, устойчивых к перепадам температур, и спокойно выдерживают морозы до –30°С. Их целостности и функциональности холод не повредит. Основной задачей является предотвращение замерзания кранов.

Для этого заполнение водой будет осуществляться согласно установленному расписанию. Чем меньше вода стоит в кране, тем меньше риск, что она успеет замёрзнуть в сильный мороз. Поэтому, чтобы избежать застоев и образований ледяных пробок в запорной арматуре, убедительно просим разбирать остатки воды из бочек»,— говорится в сообщении.

Прочитав его сообщение, наша собеседница Виктория, живущая в центре Донецка, пришла в ужас.

Круглосуточно дежурить возле бочки и ждать, пока подвезут воду, чтобы побыстрее её слить, не представляется возможным, а других вариантов нет. То есть, если не успели разобрать — дальше нужно ждать, пока лед растает, перспектива очень интересная. Да и есть сомнения, что кран можно отжать досуха.

При этом в других районах замерзать нечему, поскольку воды банально не хватает на всех.

«Семье из трех человек на три дня нужно 100–150 литров воды — и это только для технических нужд. В некоторых домах на три подъезда 120 квартир. В пятитикубовой бочке 5000 литров, этого даже на подъезд не хватит. У нас на Текстильщике живет около 60 тысяч человек. Сколько нужно бочек на такое количество людей? И сколько машин, чтобы их своевременно заправлять?

У нас в районе вопрос с бочкам не критичный. Но есть районы, где это беда. Бочки стоят пустыми, их никто не наполняет. А если наполняют, то там сразу очередь, и она через полчаса пустая. Тут главное, что их ставят, а просчета по необходимости нет. На район ставят две, что к ним еще и ехать нужно. Люди выпивают их вмиг. А когда следующий завоз, неясно. Если регулярно заполнять бочки, то город утонет в водовозах»,— размышляет житель микрорайона Текстильщик Егор.

Далее, в Донецке ещё остаются районы, в которых вода из крана идёт по ранее заявленному графику — один раз в три дня, и там резервуары не ставят в принципе.

Как, например, на улице Куйбышева, где несколько недель назад из строя вышел насос, обеспечивающий водоподачу.

ИА Регнум Кран, который предполагается разогревать с помощью газовой горелки

Воду для бытовых нужд людям пришлось покупать — никаких ёмкостей в качестве замены городские власти не предоставили.

«Когда ломается насос, начинается настоящий коллапс. Вода не поднимается не то что на 16-й, даже на первый этаж. В одну из недавних поломок воды не было даже в подвале, который нас обычно выручает. Бочек рядом с домом нет. Да даже если бы и были эти бочки, они всё равно сейчас замерзают. На днях мне пришлось покупать воду в пунктах продажи питьевой воды и носить ее домой. А это 100 литров. Тяжело, ведь больше 20 литров за один заход не унесёшь», — делится с ИА Регнум жительница улицы Куйбышева Анна.

В таких случаях ей на помощь приходит отец, который помогает носить девушке воду. Благо лифт работает, ведь ехать нужно на 12-й этаж.

Жители столицы ДНР на тёплую зиму не уповают. Тем более, что в конце следующей недели синоптики обещают, что температура воздуха упадёт до –10°С, и это, очевидно, не предел. А если из-за сильных перепадов температуры синие бочки, где «спокойно выдерживает морозы до -30°» материал, а не содержимое, перестанут функционировать, то куда идти за водой — не знает вообще никто.

На прямой линии президента России Владимир Путин подтвердил, что проблема водоснабжения Донбасса может быть решена только после установления контроля российских войск над Славянском и прилегающими территориями.

«Вы знаете, откуда берется эта проблема: основной водозабор, система водоснабжения основная находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником», — сообщил глава государства, отметив также, что потери воды в изношенных трубопроводных сетях региона по-прежнему достигают 50%.

А раз так, то системность в обеспечении людей той водой, которая пока доступна, и минимизация её потерь, очевидно, являются важнейшей задачей республиканского руководства.