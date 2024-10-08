Так совпало, что встреча с человеком, который уже несколько лет создаёт на шахтерской земле документальные фильмы и художественные сериалы про специальную военную операцию, выпала на День российского кино. Вышло это не специально, но для отечественной киноиндустрии донецкий режиссер (все называют его именно так) Владимир Агранович — фигура уникальная.

Из личого архива

Задействуя в своих работах простых донбасских парней и девчонок, пару камер и скромные локации, он стремится за смешные деньги показать реальность, которой избегают создатели кинопродукции.

Смелый, честный, слегка наивный и сверхэмпатичный Владимир за последние полтора года создал сериалы «Мобилизация» о событиях 2022 года на Донбассе, затем вышло продолжение «Резервисты», где играли и студенты, участвовавшие в боевых действиях, а затем психологическая драма «Экспрессо», действие которой происходит опять же в Донецке, но до начала СВО. Сейчас идет её монтаж.

На подходе на сей раз — комедийный жанр.

Хотя при этом у Владимира не было и нет профильного образования, в прошлой жизни он был специалистом по банковскому делу. Конечно, в первом приближении трудно себе представить, что выпускник учетно-финансового факультета одного из донецких вузов может снимать кино про войну. Но кино стало его страстью.

В университетские годы на съемочный процесс Аграновича вдохновила обычная студенческая история. Одногруппники сняли видео и показали его на мероприятии, на котором присутствовал и будущий творец. Он вдруг понял, что можно просто снимать на видео то, чем живёшь. И решил взять в руки камеру.

Сначала ставил перед собой камеру и что-то снимал, получалось плохо, но это не останавливало. Из-за своей упёртости парень сам начал изучать инструментарий съемок и монтажа, снимал короткометражки с собой в главной роли. Потом начал зарабатывать на съёмках.

«Все что я когда-либо пытался делать, я старался превратить в кино. Если это реклама, пытался снять короткую историю. Если свадьба, пытался к съёмке подойти с точки зрения фильма. В 2014–2015 годах я был никем, мне хотелось выпендриться. Я хотел быть лучше», — рассказывает Владимир.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921501" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Донецкий режиссер Владимир Агранович

Первые серьёзные потрясения, связанные с трагическими событиями в Одесском Доме профсоюзов, застали врасплох будущего талантливого режиссёра и сценариста. И это была точка невозврата для Володи и его семьи.

Тогда же его отец Александр Агранович, предприниматель по натуре и профессии, ушёл в ополчение. Это позже мы узнаем его как легендарного «Матроса», бойца «Спарты». Но в самом начале войны он просто был родным человеком, который ни за что и никогда не предаст Родину. Впрочем, как и дядя Сергей с позывным «Водяной», командир второй роты батальона «Спарта».

«После боевых папа с дядей, который был и моим крестным, возвращались домой, я их кормил, одежду помогал стирать. Потом отец ранение получил, а крёстный в плен попал к ВСУ. Я это всё проживал вместе с ними и еще больше убеждался, что сделал правильный выбор», — рассказывает Агранович и вспоминает о тяжелейшем эпизоде, когда в ходе СВО в боях за Авдеевку Сергей погиб.

Володя терял его дважды: в первый раз, когда попал в плен и девять дней семья ничего о нём не знала, а во второй раз, когда тот получил смертельное ранение.

Режиссер-документалист написал книгу «Позывной «Матрос», в которой есть и рассказ о «Водяном».

«Написать книгу о борьбе и мужестве моих родных было моим долгом», — говорит автор.

Он, сам того не подозревая, обладает удивительной способностью все трагические и сложные события в жизни превращать в творчество. Об этом Аграновичу могут сказать только люди со стороны.

У нас с ним есть общие воспоминания: в самый сложный период моей жизни, когда не стало папы, именно Вова снял первое в моей жизни профессиональное видео в жанре видеостихотворения, тонко прочувствовав каждое авторское слово. Еще тогда, пять лет назад, я знала его как простого донецкого парня, который умеет превращать слова и предложения в красивую картинку без лишних слов. Мы тогда практически не обсуждали детали съемки, но всё сложилось наилучшим образом. Просто сделали, как чувствуем.

Из личого архива

Так Вова делает до сих пор.

В его жизни нет ничего, кроме кино и спорта. Когда появляется свободное время, Володя думает об известных сценаристах и о том, как они создавали свои шедевры. Он убеждён: все выдающиеся фильмы сняты людьми, которые и написали этот текст, которые переживали различные этапы взросления, которые старались показать в этих картинах самих себя.

Донецкий режиссёр вспоминает самые знаменитые в мире киноработы и говорит:

«Выдающееся кино получается, когда человек рассказывает о себе. Я не верю в то, что сценарист может быть профессионалом, который из года в год клепает шедевры на заказ. Я всегда пишу про себя. Любая моя история, будь то «Мобилизация», «Резервисты», «Экспрессо» или наш новый сериал, который мы только собираемся снимать, — это всё истории про меня. И все персонажи — это какие-то грани меня, мои эмоции. У меня нет персонажей, которые вообще никак со мной не связаны».

В этом Владимир видит свою особенность, хотя, по-честному, иначе и не умеет.

Например, в недавно отснятом триллере «Экспрессо» есть персонаж, который безумно влюблён в девушку и не может её контролировать. В «Мобилизации» есть три разных героя, которые по-своему переживают события февраля 2022 года. В «Резервистах» частично собраны истории донбасских мобилизованных и тоже есть личные переживания Володи.

Это всё про него, про разные эпизоды в его жизни, про то, что он когда-либо видел или слышал из первых уст — и сильная девушка, подчиняющая себе мужчину, у него тоже была.

«Буквально за час до нашей с тобой встречи мне прислали документ о прокатном удостоверении на «Резервистов», которого мы с моей сестрой Катей ждали два месяца. Это ничего не значит, но мы имеем право его показывать. Я горжусь этим сериалом, там всё настоящее», — с гордостью говорит режиссёр.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/ZqvrZ1Qvw" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Донецкий режиссер Владимир Агранович

Я смотрела его, мне прислали закрытые ссылки на «Резервистов» и попросили дать оценку. Казалось, ничего лучше «Мобилизации» от брата и сестры Аграновичей ждать не стоит. Но я была уверена, что это будет хорошее кино.

«Это сериал, на котором я «умер» — отданы все силы. Это кино со своей энергией. Ты же смотрела и понимаешь, о чём я говорю. Сериал был рождён в муках, и он не может не взлететь. Даже если у сериала сейчас не будет огромной рекламной кампании, он всё равно выстрелит», — говорит Вова.

Он уверен, что сериал не исчезнет и точно останется в истории русского военного кинематографа. Это очень смелая и рисковая работа, в которой показано то, что было — про стальные каски и бронежилеты, которых не было у парней на передке, говорили все.

Конечно, не обошлось и без самоцензуры. Но в медийном поле был только позитивный контент про войну, а донецкому режиссёру хотелось показать жизнь, какой она была на самом деле. На сайте популярного онлайн-кинотеатра, куда с трудом попала информация о продукте, написано краткое содержание: «Февраль 2022, рота мобилизованных из Донецка отправляется брать Мариуполь. История о вчерашних гражданских, которые выполнили свой долг, не умея стрелять».

«Резервисты» — сериал с тяжёлой судьбой, выход которого должен был состояться несколько месяцев назад. Но из-за того, что киноиндустрия страны, как и другие сферы жизни, сейчас претерпевает колоссальные изменения, молодым, талантливым, смелым и находчивым авторам, таким как Вова и Катя Аграновичи, очень сложно пробиться в мир большого российского кино.

Хотя очень хочется быть сопричастным к общему делу. Вове даже предлагали пройти обучение режиссуре и сценарному мастерству, но он вежливо отказался, аргументировав тем, что у него сейчас нет времени на учёбу. Он готов тратить самый ценный ресурс только на создание фильмов и сериалов про войну.

Из личого архива

Даже в условиях, когда практически отсутствует поддержка извне.

«Я хотел для съёмок позвать актера Антона Шагина, но у него не получилось. Потом мы с сестрой решили, что сериал будет чисто донбасским продуктом. Еще после «Мобилизации» я понял, что ребята наши очень крутые. Особенно когда самые сложные сцены мы снимали с первого дубля», — откровенничает Вова.

Да и в целом искать другого актёра с «большой земли» было долго и затратно.

«Мы первый сериал сняли за семь дней и за 700 тысяч рублей. Когда такое говоришь москвичам, неудобно даже становится. С ними нельзя разговаривать о чём-то, что стоит меньше 100 миллионов рублей, они не воспринимают всерьёз. Просто несопоставимые бюджеты. У нас оборудование есть, я оператор, сценарист, режиссёр, монтажёр. Катя, сестра моя, продюсер. Мы актёрам заплатили, покормили их. Потом ещё немного денег пришлось добавить на пост-обработку», — вспоминает режиссёр.

Хотя такой подход тоже своего рода борьба за известность, желание доказать, что хорошее кино можно создавать и с более скромным бюджетом. «Резервистов» сделали за одну двадцатую от цены московского сериала.

При этом донбасский режиссёр не хочет делать универсальные истории. Агранович видит силу в региональном кино. Он уверен, что сериал «выстрелит» и будет популярным. А киноиндустрия страны рано или поздно изменится. Будет больше качественных фильмов про войну, с простыми человеческими историями.

«Четыре года мне потребовалось, чтобы переломить сознание людей в свадебных съёмках, что можно делать иначе, не по стандарту. Так будет и здесь», — уверен он.

А фильмы, снятые донецким режиссером, неизбежно будут на всех отечественных платформах и во всех кинотеатрах страны. Мечта Владимира Аграновича войти в историю российского кинематографа обязательно сбудется.