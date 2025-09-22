Весной 2025 года украинский блогер, политический обозреватель и журналист Денис Казанский (один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе) буквально похоронил донецкий парк, который уже много лет носит название «Гулливер».

Иван Шилов ИА Регнум

Что в целом характерно для его «творчества».

Видный пропагандист писал, мол, «ушла эпоха»: «В Донецке оккупанты уничтожили легендарного Гулливера в парке, у которого я раньше жил».

Огромная металлическая детская горка в виде лежащего на земле великана с раздвинутыми ногами была известна далеко за пределами города благодаря своему оригинальному виду. Соорудили эту конструкцию в 1980 году, и какое-то время она находилась на городской набережной. А потом переехала на постоянное место жительства в парк Шахтостроителей в Калининском районе Донецка.

И покататься с ног железного гиганта приезжали дети из разных районов города. Среди которых был и будущий блогер Казанский.

«И вот теперь Гулливера распилили на металл. Пишут, что в последнее время он стал совсем разваливаться. После прихода русского мира коммунальные службы забросили его, перестали за ним ухаживать и красить, и за последние 10 лет он изрядно проржавел и обветшал»,— сетует в своем канале блогер.

При этом ни слова не сказав о том, в каком состоянии находилась 45-летняя горка, парк вокруг нее, а самое главное, что ко Дню города в нынешнем году Донецку подарили новый, сияющий, современный парк — с новым Гулливером.

Ведь с момента основания в 1960-х никакого благоустройства здесь не проводилось. Парк, занимающий площадь в восемь гектаров — от улицы Владычанского до Марии Ульяновой, — уже много десятилетий нуждался в восстановлении и выглядел удручающе: пешеходные дорожки сложно было найти, а вот повсеместно сломанные лавочки — легко. Из развлечений для детей было всего пару песочниц, старое баскетбольное поле и покрытые десятками слоев краски турники.

Давно уже не радостный, а уставший от времени и потому опасный Гулливер смотрелся на этом фоне как апокалиптическое чудовище.

Да вот только красить Гулливера было уже недостаточно. За 45 лет огромная знаменитая горка обветшала и стала опасной для эксплуатации.

Попытки были, но даже местные жители, которые в отличие от Казанского, не уехали из родного Калининского района, говорят, что за последние два десятка лет это место стало напоминать доисторическое ископаемое.

«Да, Гулливера жалко. Всё-таки знаменитая горка. Будучи пацанами, приходили к ней и спорили, у кого же первого духа хватит прокатиться с самого верха. Скажу честно, было страшно, за это все эту горку и любили. Ну, где у нас на территории бывшего СССР еще такой гигант разлегся? Да еще и на все четыре стороны катиться можно было! Но это добрая ностальгия, нынешнему поколению и Гулливер новый нужен, а мы запомним его таким суровым, как и наше постсоветское детство», — делится воспоминаниями с ИА Регнум житель Калининского района Тимур Колесник.

Он вспоминает, что бывшее место отдыха дончан много лет тонуло в грудах мусора и дикой растительности, здесь едва ли можно было найти удобную лавочку, освещение отсутствовало и главными посетителями были собачники. Главное, чем было известно это место помимо Гулливера — скандалами сначала вокруг строительства ночного клуба на входе в парковую зону (уже много лет это заброшка), а потом храма, против которого восстали местные жители.

Тогда стали выходить на субботники и приводить парк в порядок в последний раз, но от этого он лучше не стал. Кардинальные изменения начались после того, как за благоустройство взялась Москва в рамках шефской помощи.

Строительство началось в феврале 2025 года, и именно в рамках реализации проекта, за который проголосовали дончане, «оккупанты поломали символ города». Фотограф из Республики Башкортостан Роман Филиппов, который переехал жить в Донецк, шутит, что московские строители там всё сделали, что хоть ногой снимай — все равно получится красиво

«У нас в Уфе есть классные общественные пространства, но вот таких функциональных парков не припомню. И, конечно, я читал, что писали украинские блогеры про эту железяку (имею в виду старого Гулливера). С одной стороны, он выглядел так ужасно, что даже хорошо. Своего рода памятник. Но объективно уже стал травмоопасен. Можно было, конечно, его оставить, но тогда пришлось бы огородить забором, а это уже нецелесообразное использование парковой зоны», — рассуждает Роман, наблюдавший за процессом преображения с самого начала.

Теперь здесь есть две больших зоны: в одной из них устроены спортивные площадки, в другой — детские. Спортивная зона включает два мини-футбольных поля и столько же волейбольных площадок, поля для баскетбола и стритбола, уличные тренажеры, столы для пинг-понга и скейт-парк.

Везде обустроены прогулочные дорожки, есть круговая зона с качелями и аллея с арочной конструкцией, напоминающей металлургическое сооружение. Для освещения установлены огромные светильники-«одуванчики» — всего установлено 900 источников света.

По другую сторону дороги расположились различные детские площадки, круглые качели с переливающейся подсветкой, а также большая фигура Гулливера, приветственно машущего рукой блогеру Казанскому.

Для желающих отдохнуть есть скамейки-лежаки и гамаки, для массовых мероприятий — амфитеатр. Не забыли и собачников: теперь тут выделенная зона выгула с трамплинами для четвероногих.

Неудивительно, что новый парк сразу стал точкой притяжения не только для жителей Донецка, но и других городов ДНР. И все, кто здесь бывает, с радостью говорят: как будто наступил мир, давно уже в одном месте не собиралось столько счастливых людей разом. Тут и мамы с детьми, и семейные пары, и молодежь.

«Это не просто парк, а целый район, предназначенный для развлечений»,— делится с ИА Регнум впечатлениями от посещения парка дончанин Дмитрий. А молодая мама Ирина, выбравшаяся на прогулку со своей дочкой Евой, говорит, что раньше они часто выезжали за пределы ДНР, просто чтобы ребенок мог вдоволь покататься на качелях. Теперь и в столице региона такое место есть.

«Очень радует, что открыли парк прямо в шаговой доступности от дома. Я, как мама трехлетки, могу спокойно после работы пройтись в парк с дочей и насладиться разнообразием качелей. Хотя, с одной стороны, радует количество жителей в парке, а с другой стороны, очень напрягает. Потому что не всегда есть свободные качели или лавочки», — говорит Ирина.

Хотя это вполне объяснимо: все хотят сюда попасть, и по-прежнему те, кто приходит в парк впервые, фотографируются с визитной карточкой этого места — персонажем Джонатана Свифта. Пришлось ждать минут 30, чтобы сделать фото «без людей».

Единственно, что расстраивает посетителей — малое число деревьев. Но в ближайшем будущем власти города планируют высадить новые саженцы.

Всё это, как нетрудно догадаться, прошло мимо внимания украинских пропагандистов. Как и то, что долго порадоваться дончанам ВСУ не дали. Уже 7 сентября в результате обстрела парка ранения получили шесть человек. Воскресным вечером там было много отдыхающих, в том числе и дети.

Никто из страдающих по «уничтоженному Гулливеру» вполне ожидаемо об этом не сообщил. И теперь Казанский пишет о том, как в Мариуполе «разваливается новый ЖК» — а что ему остается? Ведь жизнь в ДНР все равно налаживается, а люди все равно гуляют в новом парке и будут радоваться этой возможности несмотря ни на что.