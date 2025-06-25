Ситуация на донецком рынке «Аквилон», уже 30 лет занимающем бульвар неподалеку от железнодорожного вокзала, близка к социальному взрыву. По крайней мере, так утверждают сами предприниматели, которым власти ДНР в довольно бесцеремонной форме предложили освободить пространство до 1 июля — объявили об этом за месяц до указанной даты.

Иван Шилов ИА Регнум

Пока никаких признаков поиска согласия и решения, которое устроило бы все стороны, не наблюдается: люди, которых приказ о сносе рынка лишает средств к существованию, утверждают, что все их обращения остаются без ответа.

«У нас в ДНР нет возможности зарегистрировать письмо в канцелярии, просто стоит коробка для обращений, и все письма кладутся туда. Я лично сначала отнес 900 подписей жителей района в администрацию. Потом собрали еще 42 листа по 30 подписей, это еще более 1200 подписей. То есть 2100 подписей мы собрали от людей, которые хотят, чтобы рынок остался»,— рассказывает ИА Регнум председатель первичной профсоюзной организации Андрей Почтарев.

По его словам, позиция предпринимателей, подавляющее большинство которых составляют пенсионеры, была донесена по всей вертикали — от городских властей до президента России, когда все остальные адресаты не ответили по существу.

Фактически диалога с ними никто не ведет, поскольку решение уже принято. Только никто не понимает, какое же именно.

Почтарев показывает письмо от ГП «Рынки Донбасса» от 18 июня, в котором врио директора Евгений Молчанов уведомляет, что в соответствии с письмом министерства строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР от 24 апреля 2025 г., «в рамках проекта по развитию инфраструктуры… и обеспечения населения региона качественной водой», публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» еще в марте был заключен договор с подрядчиком на капремонт магистрального водопровода.

Анна Школа ИА Регнум Из тысячи предпринимателей многие платят аренду, но не работают из соображений безопасности

Труба большого диаметра проходит под рынком вдоль улицы Горная, поэтому «на всем протяжении рынка запланировано выполнить демонтаж металлических контейнеров, земляные работы» и прочие действия, которые предполагают, что никакой торговли здесь не будет.

Поэтому договоры аренды торговых мест, действующие по 30 июня 2025 г., перезаключаться не будут, и дальше обжалуйте это решение как хотите.

Однако о том, что нужно срочно сниматься с места и куда-то переезжать, людей уведомили только в конце мая — за месяц до указанного срока. И в течение этого месяца тема ремонта трубы больше не поднималась — теперь власти говорят о необходимости организации вдоль бульвара «общественного пространства», сквера и, может быть, неназванного количества торговых точек, отвечающих «требованиям законодательства».

В ходе прямой линии 24 июня глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что «если смотреть с государственным подходом, то у нас совсем скоро заработает железнодорожное сообщение, пассажирские поезда, как только позволят вопросы безопасности, поедут, мы очень ждем, Донецк — Москва, Донецк — Санкт-Петербург. Это лицо города и то, с чем будут сталкиваться гости города помимо жителей. И, конечно, хотелось бы привести это к должному виду. Это чисто государственный подход».

Анна Школа ИА Регнум На «Аквилоне» есть достаточно места, чтобы перенести сюда менее благоустроенные рынки

При этом Пушилин подчеркнул, что «мнение жителей, безусловно, является самым важным», и предложил главе администрации города Донецка Алексею Кулемзину провести опрос населения и найти решение, устраивающее большинство.

Кулемзин пас принял и немедленно сообщил, что поквартирный опрос жителей района уже проведен, 70% высказались за создание общественного пространства вместо рынка. Сейчас, по словам мэра, идет обсуждение альтернативных мест для продолжения торговли, в частности, с предприятием «Рынки Донбасса».

«Также не будем забывать, что, согласно российскому законодательству, те строения, которые там находятся, не могут быть признаны торговыми рядами и рынком, они стоят с многочисленными нарушениями. Плюс там водовод большого диаметра»,— подчеркнул Кулемзин.

Эти его слова вызвали буквально взрыв возмущения, поскольку большинство тех, кто торгует на «Аквилоне», живет неподалеку и про опрос знает всё. Предприниматель Инна Мищенко, которая работает здесь почти все 30 лет, что существует рынок, говорит, что все местные против — и подписи «тех, кто тут скупляется», сейчас собирают по второму кругу.

А тех, кого снос рынка касается напрямую, при этом вообще никто не спрашивал — будто их нет.

Таким образом то, что озвучивается в эфирах, уверены торговцы, не соответствует действительности: свои подписные листы городская администрация никому не показывала. Женщина утверждает, что дирекция рынка запрашивала информацию и по трубе — схему её прокладки тоже не обнародуют, однако, по неофициальным данным, к ней можно подступиться со стороны проезжей части, не снося ряды контейнеров, за эти годы превращенных в полноценные магазинчики.

Обида людей стоит на вполне конкретных аргументах.

Во-первых, у них нет никаких долгов, несмотря на все обстоятельства. В самые тяжелые годы, особенно в 2014–15 гг., предприниматели продолжали платить налоги и аренду, хотя выторга не было и многие не работали. Просто чтобы сохранить свои рабочие места.

«Аквилон» был одним из самых опасных мест в городе, туда регулярно прилетало, и среди торговцев были жертвы — на территории рынка до сих пор есть участки с уничтоженными взрывами контейнерами. Сейчас тоже не все торгуют, однако продолжают платить за аренду, ожидая, что ситуация изменится.

И возобновление железнодорожного сообщения здесь рассматривают не так, как Пушилин: специфика рынка всегда была в том, что сюда ездили из области.

«Как только начнется нормальное движение, особенно пригородных поездов, рынок вообще воспрянет. Он и строился в расчете на пригородные движения, приезжали люди и очень много покупали здесь. Понимаете? А стоит рынок от вокзала очень далеко, и к нему никакого отношения не имеет»,— эмоционально поясняет профсоюзник Почтарев.

Мы сами лично знаем людей, у которых в старые добрые времена была традиция — каждую субботу ездить из родной Ясиноватой на «привокзальный» в Донецк за живой рыбой. Да и вообще, «скупляться» сюда ходил весь Киевский район Донецка как минимум.

Сейчас и на хозяйственном, и на вещевом, и на автомобильном рынках, составляющих единое пространство, тоже хватает покупателей, здесь, в частности, отовариваются необходимым военнослужащие. Им тоже предлагают подписаться за сохранение торговли.

Во-вторых, все эти годы благоустройством территории люди занимались за свои деньги. Клали асфальт, делали витрины, крышу над торговыми рядами. Когда было опасно ходить на работу из-за обстрелов, вскладчину обеспечивали охрану. Последствия попаданий ликвидировались тоже самостоятельно.

Почему раньше никто не предъявлял претензий по поводу «многочисленных нарушений», люди откровенно не понимают — как и того, почему с них теперь силой требуют выполнения общероссийских норм, невзирая на военное положение и особые обстоятельства.

Анна Школа ИА Регнум Место «прилета» в 2022 году на рынке «Аквилон»

Как, в-третьих, и предложений переехать на пустое место, где нет ничего.

То, что им предлагается взамен — это пустыри, где в лучшем случае стоят изуродованные осколками ржавые коробки и нет никакой готовой инфраструктуры, либо площадки, где вообще нет смысла организовывать какой-то бизнес. Поскольку туда покупатели не поедут.

Всё это, очевидно, расходится со словами главы республики, который в эфире подчеркнул, что в этой проблеме «важна прозрачность всех действий, чтобы было всё это понятно, и все осознавали, что в конечном счете это на благо наших жителей». »Выверенных решений» люди, которых фактически лишают рабочих мест, не видят.

«Аквилоновский» предприниматель Алла Дегтярева, которая тоже занимается торговлей три десятка лет, рассказывает ИА Регнум, что в начале июня побывала на приеме у министра экономики ДНР Александра Ефимова. Однако министр не смог или не захотел предоставить документ, регламентирующий запуск тех или иных работ: чтобы его можно было оспорить или приостановить через суд.

По словам Аллы, в разговоре речь вообще шла про «федеральный проект», а в качестве резюме представитель правительства сообщил, что ему эту проблему навязали и до 1 июля она должна быть решена.

«Нас как футбольный мяч кидают, как хотите — так и разруливайте. Кругом одна ложь. А у всех и так перенапряжение, в городе проблем куча — вода, маленькие зарплаты, вывоз мусора, а тут такое отношение к людям», — жалуется женщина.

Вероятно, в рамках «чисто государственного подхода» нужен и ремонт водопровода, и общественное пространство, и ведение предпринимательской деятельности в соответствии с российским законодательством.

Однако дончане, чья жизнь связана с рынком «Аквилон», твердо уверены, что это не отменяет нормального общения с ними: представители власти могли приехать на место, собрать людей, пообщаться, показать проекты реконструкции бульвара и трубы. Могли установить адекватные сроки для переноса торговой площадки — если согласие будет достигнуто.

Анна Школа ИА Регнум Площадка, куда власти предлагают переместить рынок, далека от совершенства

Могли объяснить, кто и как оплатит связанные с этим расходы. Подготовить нормальное место — если речь идет о Привокзальном рынке (а это один из предлагаемых вариантов), то сейчас это разбитое взрывами пространство, забитое сгоревшими и ржавыми конструкциями. Обеспечить подключение электричества и прочие необходимые вещи.

В общем, сделать всё спокойно, последовательно и с уважением к людям. Но ничего подобного сделано не было.

Постановка вопроса «вот вам месяц — потом ворота закроем» вызывает законный гнев и желание противодействовать тому, что предприниматели считают произволом.

«Я стараюсь людей удержать, стараюсь быть в правовом поле. А народ настроен так: мы придем и перекроем всё. Все равно мы на рынок зайдем. Я это не могу поддерживать как председатель профсоюзной организации, но как обычный предприниматель я в этом буду участвовать, если это будет», — говорит Почтарев.

А поскольку глава правительства ДНР Андрей Чертков в начале июня уверил всех читателей своего Telegram-канала в том, что «мнение людей, проживающих в этом районе, в приоритете», то решение, как поступить, уже готово. Осталось только принять его к сведению и действовать так, как нужно людям — тем более, что у них со сбором подписей всё в полном порядке.