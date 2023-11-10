«Я всегда о нём говорю, как о живом. Потому что для меня он не погиб. Музыку его включаю, смеюсь, вспоминаю, много ведь было хорошего», — говорит Дмитрий (позывной Физик), друг и соратник легендарного донецкого барда Сергея Лысенко.

ИА Регнум Сергей Лысенко

Он и действительно живет в своих берущих за душу песнях. Сам Лысый рассказывал, что отправил своему тренеру по боксу, воспитавшему много достойных спортсменов, оказавшихся по разные стороны конфликта, свою самую знаменитую песню «Не стреляй».

«Пацаны плакали. Те пацаны, с других территорий. Я не знаю, что происходит в их сердцах и душах, но песня их пронимает. Я очень надеюсь на то, что их мнение о нас меняется, что они перестают нас воспринимать как зверей, как сепаратистов. Начинают понимать, что мы такие же люди, которые защищают свою землю, свои дома, своих близких. Я очень надеюсь на то, что конфликт можно будет разрешить словом, выбрав путь переговоров, а не войны и обоюдного уничтожения», — рассказывал донецкой поэтессе Анне Ревякиной в 2018 году Сергей, взявший в руки оружие еще в 2014 году, но всегда надеявшийся, что здравый смысл победит.

А 9 мая 2022 года погиб в бою в районе села Павловка под Угледаром.

На могильном памятнике он стоит с гитарой, улыбающийся, каким его помнят все. Поэт-воин навсегда остался с Донбассом, стал частью истории, которая немыслима без его песен, в которых сконцентрировано всё самое главное: и любовь, и ярость боя, и гнев, и надежда.

Гитара

Родители будущего барда Николай Алексеевич и Людмила Ивановна очень хорошо пели. Сергей слушал, подпевал, а в 14 лет впервые выступил в местном ДК с песней под гитару, которую ему подарил старший брат. И больше с ней не расставался, с удовольствием играя для друзей и семьи. В принципе, могла бы быть обычная история про хорошего парня, душу любой компании. Ведь и жизнь у Лысенко не предполагала приключений.

После окончания школы поступил учиться в Донецкий институт внутренних дел, выпустился лейтенантом, работал в милиции. Потом уволился, перепробовал разные профессии, крутил баранку в такси. По выходным — рыбалка, семья: с будущей женой жили в одном поселке, где все знают друг друга с детства. В 2004-м родилась дочь, еще через пять лет сын. Об этом сам Лысый рассказал скороговоркой в биографической песне «Музыка улиц».

ИА Регнум

«Сергей очень любил праздник Старый новый год. И именно в этот праздник в районе нашего дома прилетели снаряды РСЗО «Град». У нас пропал свет в доме, детей пришлось укрыть в безопасной комнате. Этот день стал переломным моментом для Сергея, своеобразным толчком», — вспоминает вдова Ольга. 15 февраля 2015 года Лысенко вступил в Народную милицию, служил на передовых блокпостах в Горловке, получил ранение в ногу.

Кстати, любопытно, что песня «Разные чувства», написанная еще в 2013 году, была подана на конкурс «Голос Украины» и прошла предварительный отбор. Автор уже был в ополчении, когда зазвонил мобильный телефон (тогда в ДНР еще работала связь украинских операторов), и ему сообщили, что приглашают принять участие в финале конкурса, который проходил в Киеве. Он поблагодарил и отказался.

Теперь все его песни были для другой аудитории.

В перерыве между боевыми задачами он возвращался в тыл и давал концерты для военнослужащих. Словно знал, что музыка лечит. Свои песни Лысый исполнял и в детском доме, которому неоднократно оказывал помощь вместе со своими сослуживцами. Бойцы привозили детям игрушки, карандаши и фломастеры, одежду, вместе пили чай.

ИА Регнум

Весной 2017 года на Всероссийском фестивале авторской военно-патриотической песни в Москве выступление Сергея сорвало шквал зрительских аплодисментов, автор увёз в Донецк сразу три награды: Гран-при, приз зрительских симпатий и отдельную премию от ветеранской организации «Офицеры России». А в октябре 2018 года Лысенко завоевал первое место в номинации «Бери шинель, пошли домой» на международном литературном фестивале «Чеховская осень» в Ялте — с той же песней «Не стреляй», для которой в клипе хором исполнили припев дети из того самого детдома:

«Не стреляй, не стреляй,

Не стреляй, их глаза молили,

Но безжалостно их косили

Минометы и снайпера».

На международном фестивале-конкурсе военно-патриотической песни в 2020 году в Санкт-Петербурге Сергей получил максимальный результат: 150 голосов жюри из 150. А в качестве главного специалиста Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при главе ДНР пел уже, так сказать, профессионально. Как инженер человеческих душ, помогающий где-то задуматься, где-то приободриться, принять правильное решение или не отступать от него.

И всё это время продолжал мечтать о мире: »…иногда хочется заснуть, проснуться, а ты таксист, ставишь детям батут в парке, как это было до войны. Проснуться и понять, что ничего и не было, что всё оказалось сном. И все живы. В моём телефоне больше двадцати мёртвых друзей и знакомых. Проснуться бы, а все живы! И дети смеются, и нет войны…».

Автомат

В январе 2022 г. Лысенко получил предложение вступить в Союз писателей России как представитель ДНР. Местный союз начал собирать документы, хотели подавать заявку в мае. Но как только началась спецоперация, Сергей не стал сидеть дома.

«23 февраля собрал рюкзак, а 24 февраля ушел в военкомат. В начале отправили в Новоазовск, назначили командиром роты — Сергей готовил ребят, учил их различным приемам и навыкам, решал вопросы по-отцовски, был внимателен к личному составу. Знал нужды каждого солдата, регулярно интересовался, у кого как дела», — вспоминает его супруга Ольга Александровна. Прихватил с собой и гитару, чтобы подбадривать подчиненных.

ИА Регнум

В телефоне Физика сохранилось видео, где Лысый на берегу Азовского моря исполняет веселую песенку с фантастическим сюжетом, в которой перечисляются его друзья. Припев цепляющий, сразу хочется подпевать и пританцовывать. Видно, что проходящие мимо бойцы приветливо кивают и подходят поближе. «Он когда обращался — всегда фразу начинал «братское сердце», от него первого я это выражение услышал. Всегда звучало горячо и с душой. Никогда ни с кем не конфликтовал, не ругался, находил общий язык. Притормаживал: давай подумаем. Это именно в жизни. Если по боевым моментам брать, там наоборот, надо было за хвост держать. Бежал — аж глаза зажмуривал, но бежал. Не было такого что прятался, переживал за что-то», — рассказывает Дима Физик.

Мы разговариваем на том самом берегу, у спокойного, ласкового моря. Только здесь уже никто не бьет задорно по струнам. О гибели друга Дима узнал от его супруги. Под Угледаром рота, которой командовал старший лейтенант Лысенко, попала под сильный артиллерийский огонь противника. Командир вывел личный состав из-под обстрела, прикрыв собой другого парня: «Не убежал, остался, хотя был один из старших, из командиров». Физик рассказывает, что боец остался живой, хоть и тяжело ранен. Жена его была на похоронах.

ИА Регнум

Поэт-воин отдавал себе отчет в том, что может погибнуть. Перед тем как отправиться на фронт, Сергей выложил в соцсетях запись, сделанную возле военкомата. Сообщил что идет защищать Родину, и пожелал дончанам скорейшей победы. 8 марта Лысый позвонил на местное телевидение с просьбой поставить в эфир свой видеоклип в качестве поздравления с праздником женщин ДНР. «Если это возможно, буду очень признателен, потому что когда я вернусь и вернусь ли, не знаю», — сказал тогда он. Последний раз с женой он виделся 3 мая, когда Ольга собрала в машину необходимые медикаменты, продукты питания, вещи и поехала в расположение части повидать мужа и передать всё необходимое для ребят.

На кладбище Донецкое море с бардом пришли попрощаться несколько сотен человек, что для города, находящегося под постоянными обстрелами, очень много. Но неудивительно: песни Сергея хорошо знали и любили не только в республике, но и за ее пределами. Друзья и семья Лысенко хотят добиться присвоения ему звания героя ДНР посмертно. А участники группы «Свои», вместе с которой он выступал, планируют подарить жизнь многим произведениям поэта, оставшимся незаписанными.

Песням, которые теперь будет слушать и петь его Родина — Россия.