В Донецк приехал народный артист России Григорий Лепс, чтобы с небольшим концертом выступить перед ранеными и перед теми, кто ежедневно спасает человеческие жизни. Это далеко не первая поездка Григория в Донбасс. Сам он шутит: главное — чтобы не последняя. А в ДНР и не принято говорить «последний». Лучше — «крайний». Так надёжнее.

Республиканский травматологический центр. Сюда продолжают поступать раненые бойцы, мирные жители, пострадавшие от мин «Лепесток», дети с бытовыми и минно-взрывными травмами. Врачи с каждым днем всё быстрее и эффективнее ставят на ноги даже тех, которым изначально давали неутешительные прогнозы. Главное в выздоровлении не только профессиональный подход докторов, но и вера пациентов в завтрашний день и в то, что всё непременно будет хорошо.

Анны Школа Республиканский травматологический центр

В одной из палат травматологического центра лежит солдат, который лишился ноги, когда наступил на вражескую мину «Лепесток». Её сложно заметить не только в траве, но и на тротуаре. Мина, подобно хамелеону, умудряется вписываться в местность. Парень не захотел представляться. Сказал только, что обязательно станет на ноги.

— Чудеса здесь творят. И это не пустые слова. Протез поставят, и буду бегать, — улыбаясь, говорит боец. В этот момент становится заметно оживлённо в палате. Заходит Григорий Лепс и другие гости. Разговаривают о лечении, реабилитации, делятся настроением. У ребят появляется улыбка на лице. Идём в следующую палату.

— Был штурм на Водяном — это авдеевское направление. Прилетела 120-я мина. Получил осколочное ранение локтевого сустава, сейчас жду очередную операцию. Решается вопрос, что дальше будет с рукой: ампутация или спасут — пока не ясно. Но я верю в то, что всё будет хорошо, — говорит Сергей. Он тоже военнослужащий. Рядом с ним лежит Виктор. Он был на переднем крае, выполнял боевую задачу. Получил ранение в бедро. В больнице оказался 7 марта ночью. Утром позвонил жене.

— Позвонил и сказал, что в больнице. Жена сразу приехала, — рассказывает Виктор. В мирное время он был электрогазосварщиком. Первое время на войне было страшно, потом привык. Сейчас он мечтает быстрее встать на ноги, а дальше будет видно.

Сергей. Республиканский травматологический центр

Виктор. Республиканский травматологический центр

Раненые в первые секунды даже глазам своим не поверили, что Лепс приехал. А потом, как один, сказали: «Молодец! Не побоялся! Уважуха!»

Переходим в детское отделение. Здесь маленьких пациентов ежедневно спасает заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением РТЦ Евгений Жилицын.

«Детей лежит более сорока. Травмы абсолютно разные, мины «Лепесток» — это всего лишь часть минно-взрывной травмы. Сейчас в отделении на лечении находится два ребёнка, которые подорвались на мине. С минно-взрывными травмами у нас лежит около десяти детей. Всем оказывается квалифицированная помощь», — говорит Евгений Владимирович. Самое главное для него и его коллег — спасти ребёнка. Не отказывают здесь даже в самых сложных ситуациях.

Анны Школа Раненый ребенок. Республиканский травматологический центр

В этой РТЦ, как и во многих других больницах и госпиталях Донецкой Республики, не делят людей на «своих» и «чужих». Лечат всех, кому нужна помощь, и всегда рады встречать гостей.

В актовом зале центра собираются люди. На сцену выходит Григорий Лепс. Зал замирает в ожидании, а потом взрывается овациями. Искренние улыбки тех, кто ежедневно видит боль, — самый большой подарок для народного артиста России.

— Я вижу счастливые глаза, когда я пою. Меня это радует. Не зря топчу эту землю, не зря родился и не зря живу. Уже хорошо. Приятно, когда тебя ждут и встречают. Для людей это гораздо важнее, чем таблетка парацетамола.

Анны Школа Григорий Лепс

Горжусь тем, что я могу хоть чем-то помочь людям. Не обязательно это должна быть финансовая поддержка или гуманитарная помощь, хотя и это за нами не заржавеет. Безусловно, музыка лечит. Безусловно, добрые слова лечат людей. Я считаю, что мне повезло в жизни: я занимаюсь своим любимым делом, меня хорошо принимают, — говорит певец.

Анны Школа Республиканский травматологический центр

Доброе слово и музыка способны исцелять человеческие души, повидавшие горя сполна. В Донбассе очень многие сталкиваются с тем, что самые обычные разговоры, дружеские объятия и любимые песни помогают хоть на мгновение забыть о войне. Хоть и гремит за окном то система ПВО, то обстрел, с музыкой как-то не так грустно.

Анны Школа Республиканский травматологический центр

Мы провели в РТЦ около часа. И у нас вместе с пациентами и врачами получилось с головой окунуться в такую желанную мирную жизнь. Когда вышли на улицу, вновь гремело — работала система ПВО. Канонада со стороны Авдеевки напоминала о близости фронта.