Спустя три месяца после после скандала с выселением донецких предпринимателей с рынка «Аквилон» власть ДНР отчиталась — всё под контролем, переживать не стоит.

Иван Шилов ИА Регнум

И это заставило людей, находящихся под угрозой потери своих рабочих мест, переживать вдвое сильнее. Поскольку, если собрать воедино все заявления, связанные с переносом крупного рынка, существующего 30 лет на одном и том же месте, получается, что никакого контроля нет.

На этот раз поводом вернуться к проблемам коммуникации властей и граждан стали слова советника главы ДНР Елены Никитиной в эфире республиканского телеканала «Оплот ТВ». В интервью она заявила, что с донецкими торговцами представители власти постоянно на связи.

«Денис Владимирович Пушилин поручил уполномоченному по правам предпринимателей Ярославу Бережко, и он с ними постоянно на связи. Он сюда (на рынок. — Прим. ред.) выезжает несколько раз в месяц, он там бывает, это точно. Значит, что на данный момент: очень просили предприниматели, чтобы вот этот сезон, когда перед школой, который очень активный с точки зрения продаж, их никто не трогал. Их никто не трогал. И они там вот всё это время торговали и сейчас еще торгуют», — уточнила Никитина, напомнив, что под рынком проходит водопровод, который необходимо заменить.

По ее словам, под рынок найдена другая площадка в том же районе, и «там сейчас проходят процедуры, на которые нужно время»: размежевание земли, подведение коммуникаций, «и те, кто торгуют, об этом знают».

Парадоксальность ситуации состояла в том, что в вопросе от предпринимателей, который процитировал ведущий, не содержалось какого-либо знания — только отчаянный вопрос «Что же нам делать?»

То есть либо этот человек не знает ничего того, о чем говорила советник главы ДНР, либо Елена Николаевна не владеет всей информацией.

Это можно было предположить, в частности, потому, что на письмо ИА Регнум, направленное в адрес главы администрации городского округа Донецк, врио главы Виктор Моисеенков ответил следующее: информацией про альтернативные площадки он не располагает, а «выделение денежных средств в условиях острой нехватки финансового ресурса для обеспечения первоочередных расходов, связанных с содержанием сети бюджетных учреждений, благоустройства и других расходов, не представляется возможным».

В свою очередь, и. о. директора ГУП ДНР «Рынки Донбасса» Николай Литвиненко, к которому отправил за информацией Моисеенко, сообщил, что арендаторам рынка «Аквилон» предоставляются «все имеющиеся свободные места на рынках», находящихся под рукой госпредприятия.

«Каждый предприниматель самостоятельно выбирает торговое место (из имеющихся свободных) для заключения договора аренды, исходя из площади торгового места, а также места его нахождения на рынке», — говорится в документе, и это явно расходится с информацией, озвученной в эфире.

От главы правительства ДНР Андрея Черткова получить информацию не удалось: по состоянию на 29 сентября письмо так и не доставлено адресату. Ну а опрошенные нами предприниматели в своей массе не знают фамилии уполномоченного по своим правам и не могут припомнить о каких-то встречах.

Один из продавцов «Аквилона» Игорь, много лет торгующий крепежом, рассказал ИА Регнум, что «доработать школьный сезон» власти республики никто не просил. Требование всего одно: чтобы людей оставили полноценно работать.

О новой площадке слышали, а вот о том, что её как-то готовят к переезду, — нет.

«Есть какая-то площадка на остановку раньше, но там ларьков на 10-15 максимум каких-то непонятных мест. И никаких работ не ведется, это какая-то заброшенка с давних пор ещё. А куда они переносить нас будут — вообще непонятно. Все ждут какого-то января, до которого нам договоры продлили, и заставили всех кассовые аппараты взять. Вот сейчас уже все при кассовых аппаратах — и непонятно что с этого января будет и что с этими аппаратами делать, если уйдем»,— рассуждает Игорь.

Его коллега Алла тоже говорит однозначно: единственный раз, когда она лично видела уполномоченного по делам предпринимателей, — это на встрече в минэкономразвития, и даже не поняла, какую должность он занимает.

Женщина рассказывает, что на рынок приезжал депутат от партии КПРФ, правда, ни имени, ни фамилии его никто не запомнил, но рассказывает, что он очень внимательно слушал людей.

Также был в гостях депутат от ЛДПР, имени которого тоже уже никто не помнит, зато помнят фразу, которую гость сказал, как отрезал: «Там, где рынков не должно быть, их и не будет».

Для того чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к самому уполномоченному. Ярослав Владимирович утверждает, что «информация до предпринимателей доносится регулярно» и последняя встреча была 5 сентября.

«Там мы обсуждали, что для них будет подготовлена новая площадка. Эта площадка находится между «Галактикой» и «КамАЗ-центром». Земля находится в стадии разграничения и регистрации»,— сообщил он ИА Регнум.

По нашей просьбе Алла тут же поехала осмотреть место, которое предполагается отдать под новые торговые точки. Никаких видимых подготовительных работ там не ведется, но имеется недостроенное помещение под некую оптовую товарную базу, принадлежащую частному лицу.

Из интересного: только два огромных ржавых робота — всё, что осталось от старых планов по обустройству развлекательного «Парка Трансформеров».

«Для меня лично, как для торговца вещами, там ничего не делается. Потому что для того, чтобы там был вещевой рынок, нужны соответствующие условия, например, контейнер 3 метра в высоту и 5-6 метров в ширину. Нужна открытая витрина для товаров. По поводу предоставления новой площадки нас даже никто не оповестил. Мы о ней узнали из социальных сетей»,— рассказывает еще одна коренная обитательница «Аквилона» Людмила и с обидой добавляет: все вроде бы ведут какой-то свой диалог, а наши проблемы остаются нашими проблемами.

Ситуация по-прежнему висит в воздухе, как и судьбы тысяч людей. Местные средства массовой информации на эту проблему тоже реагируют однобоко, ретранслируя официальные комментарии власти и публикуя данные социологического опроса, в котором за благоустройство сквера на месте рынка проголосовали 70% человек из опрошенных 684-х.

Бережко уверяет, что ситуация разрешится мирно.

Говорит, что с высокой долей вероятности до конца года рыночников никто не будет трогать. А в декабре договор на аренду не закончится, будет принят новый закон, который сейчас находится в стадии разработки. Имущество из управления «ГП Рынки Донбасса» будет передано городским и районным муниципалитетам.

Только это не дает ответа на главный вопрос: чего всё-таки ждать людям, которые всю свою жизнь работают на «Аквилоне»?