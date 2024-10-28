В центре Донецка сложно не заметить ярко-красную вывеску, на которой большими белыми буквами написано «Концертный зал филармонии». По выходным здесь нередко можно встретить знакомые лица. Дончане собираются здесь, чтобы хоть на мгновение забыть о войне: в зале звучит величественная музыка органа; скрипка, фортепиано и другие инструменты трогают струны зрительской души.

ИА Регнум

На сцене — «Оркестр непокоренных», новый бренд Донецкого академического симфонического оркестра им. Сергея Прокофьева, история которого началась в далеком 1933 году. Под этим именем музыкантов теперь знает вся Россия. А в зале концерт внимательно слушает гендиректор и по совместительству художественный руководитель филармонии Александр Парецкий, чья жизнь вот уже почти 10 лет неразрывно связана с главным городским храмом музыки.

«Я уже даже не знаю, что называть первым домом. Могу сказать, что сейчас это дом номер один, потому что я здесь провожу основную часть своей жизни. Домой, по сути, отправляюсь, чтобы привести себя в порядок и поспать. А так вся жизнь проходит либо в стенах филармонии, либо в поездках с нашими творческими коллективами», — улыбаясь, говорит Александр Александрович.

Он родился в Макеевке, окончил Донецкое музучилище по отделению сольного пения, затем поступил в музыкальную академию им. С. С. Прокофьева на кафедру академического пения. Скромный, элегантный, очень сдержанный, но при этом очень рассудительный.

Культура для Парецкого — живая ткань общества, которая требует постоянного внимания и заботы. Его личный путь — каждодневное создание пространства для свободного самовыражения и обмена творческими идеями, независимо от социального положения или политических взглядов. И филармония здесь только одна из составляющих такого пространства, поскольку в свое время Александру Александровичу предложили возглавить Министерство культуры ДНР и выстраивать работу ведомства с нуля.

«Главной задачей было сохранить сеть учреждений культуры, сохранить кадры, создать нормативно-правовую базу для культуры ДНР. В 2015 году мы провели грандиозные мероприятия: 70-летие Великой Победы, первая годовщина Республики, масштабный концерт-реквием ко дню памяти и скорби с участием симфонического оркестра и пианистки Валентины Лисицы», — вспоминает он.

Время, проведенное на посту главы минкульта, стало для него значительным этапом как в личном, так и в профессиональном развитии. Все проекты, которые в далеком 2015-м удалось воплотить в жизнь, создавались в сложнейших условиях.

И одним из своих главных достижений Парецкий считает налаживание тесных связей с регионами России. Тогда в довольно сжатые сроки удалось организовать ряд успешных культурных мероприятий, среди которых фестивали, выставки и концерты, которые собрали большое количество участников и зрителей, сплотив общество вокруг культурных ценностей.

Очень большую поддержку на всех уровнях оказывал Иосиф Кобзон, с его благословения, с ностальгией вспоминает Сан Саныч, состоялись первые большие гастроли донецких театров по России. А сам Парецкий считает себя не лицом культурной жизни республики (поскольку это не титул, а вызов), а человеком, который может вдохновлять других на творчество. Поскольку это — самое важное в условиях войны.

Культурная жизнь Донецкой Народной Республики все же отличается, поскольку происходит в совсем в других декорациях, в условиях затянувшейся войны. За более чем 10 лет боевых действий коллективу филармонии удалось создать уникальное пространство, в котором культура стала важным инструментом сопротивления злу и сохранения идентичности.

«Сравнивая культурную жизнь Республики с другими регионами России, нужно отметить, что своей работой вопреки опасности, риску, страху, мы старались сами себе доказать, что жизнь продолжается, что в ней есть место прекрасному, создать некую иллюзию мира и благополучия. Наверно, именно в таких условиях культура обретает новые формы, раскрывая богатство внутреннего мира и стремление людей к самовыражению», — говорит директор филармонии, которая для него и его семьи уже давно стала чем-то большим, чем просто учреждение культуры. Здесь они все вместе проводят выходные, постепенно приучая сына, Сан Саныча-младшего, к искусству.

Фото из личного архива

Еще будучи студентом, Парецкий-старший с особым трепетом и волнением пересекал порог филармонии. Всегда переживал перед встречей с истинным искусством. Поэтому для него это — далеко не просто работа, это служение, общение с сотнями людей, которые так или иначе вкладываются в общую цель: сохранять музыкальное искусство, создавать отдушину, врачевать души.

Ведь попав в концертный зал, дончане на пару часов забывают обо всем, что происходит за стенами. Они попадают в другой мир, которым правят артисты филармонии. И те, осознавая свою ответственность, выкладываются полностью, тоже отбросив собственные бытовые проблемы.

«Это место в любом случае очень похоже на храм, где ты находишься наедине с музыкой, с этой невероятной аурой, когда каждый аккорд, каждое произведение, оно рождает в тебе разные ощущения и впечатления», — говорит директор.

Даже здание, в котором всегда находилась Донецкая филармония, тоже как будто появилось с предвидением будущего. Построенное ещё в 1930-х годах по проекту известного советского архитектора Людвига Котовского, как «здание госучреждения» на Седьмой линии (так в те годы называлась современная улица Постышева), после Великой Отечественной войны оно было восстановлено в рекордные сроки.

Для людей того времени музыка тоже была спасением, и все прекрасно понимали важность момента: искусство должно жить и поддерживать дух горожан. Так что в 50-е годы филармония значительно расширила свой репертуар, в регион начали активно привлекать известных музыкантов и дирижёров, повышать уровень исполнителей и популярности классической музыки.

ИА Регнум

«Музыка, как и любое другое проявление культуры, выполняла роль своеобразного спасительного острова в океане горя и утрат. Эта история повторяется и сегодня. Кстати, именно в здании, в котором сейчас располагается филармония, в годы немецко-фашистской оккупации партизаны-подпольщики печатали антифашистские листовки. Поэтому это здание можно считать местом силы и сопротивления, — с чувством гордости рассказывает Парецкий. — А с освобождением Донбасса филармония стала местом, где после военного лихолетья восстанавливались души людей, где через звуки симфоний и мелодий пробивались проблески надежды. Восстановление культуры означало не только возвращение к привычной жизни, но и возможность выразить чувства, которые накапливались в каждом сердце. Музыканты, покинувшие фронт, принесли с собой не только мастерство, но и опыт, который обогатил исполнительское искусство новыми красками».

Директор вспоминает 1959 год, когда, согласно историческим данным, в концертном зале появился легендарный орган. До этого инструмент два сезона трудился в Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии, а ещё до этого — более века стоял в Петрекирхе, в Санкт-Петербурге. Это был первый орган, изготовленный для России иностранным государством.

За 93 года существования Донецкой филармонии на её сцене выступали Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Дэниэл Поллак и Лев Власенко, Леонид Коган и Святослав Рихтер, Мишель Оклер и Рудольф Керер, а также Хосе Родригес Фауре и Михаил Воскресенский.

Здесь дарили свою музыку и прославляли великое русское слово Сергей Лемешев, Анатолий Соловьяненко, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, София Ротару и многие другие. И сегодня филармония принимает гостей. К примеру, на открытии 93-го симфонического сезона участие приняли московский дирижер Дмитрий Бородин и пианист Наиль Мавлюдов.

Фото из личного архива

«Работа с молодыми талантами, поддержка музыкантов, музыкальных коллективов и художественных инициатив — это те направления, которые я стремлюсь развивать. Моё предназначение заключается в том, чтобы донести до людей важность культуры как способа коммуникации, возможности строить мосты между Донецкой Народной Республикой и различными регионами России и создавать единое целое, в котором успокаивается сложная палитра человеческих эмоций и переживаний», — признается Александр.

За последние два года это учреждение культуры пережило немало испытаний. Боевые действия лишили коллектив возможности выступать на родной сцене, а некоторым из артистов пришлось сложить музыкальные инструменты, и взять в руки оружие. «Теперь в нашем коллективе несколько десятков мужчин — ветераны специальной военной операции. Конечно, они по-новому чувствуют ту музыку, которую исполняют. Они пережили с одной стороны героические, а с другой стороны страшные месяцы своей жизни. Для нас ужасно то, что не все наши ребята вернулись. Мы потеряли талантливых коллег. Эти потери было очень сложно пережить. Это — трагическая страница истории филармонии», — с непередаваемой грустью рассказывает гендиректор о моменте, когда и появилось название «Оркестр Непокоренных». В какой-то момент название концертной программы, которую в рамках гастрольного тура услышали тысячи жителей нашей необъятной страны, стало вторым именем симфонического оркестра из Донецка.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией и привлечению финансирования путем грантов.

«В Донецкой Народной Республике мы, благодаря Президентскому Фонду культурных инициатив и концерту с этим проектом посетили 20 регионов Российской Федерации и около 25 городов, мы получили невероятный эмоциональный отклик от соотечественников в разных регионах Российской Федерации. Нужно сказать, что этот проект действительно стал таким знаковым для коллектива. Оркестр стал узнаваем. Мы когда возвращаемся после очередного тура, то нас приглашают в другие регионы, в другие совершенно проекты, фестивали, мероприятия с другим репертуаром», — делится Сан Саныч.

Такое название в филармонии придумали не для красного словца. Это, в первую очередь, коллектив людей, которые за 10 лет стали единой семьей, которые, несмотря на все трудности, продолжают нести высокое искусство в массы и остаются оплотом настоящего классического искусства.

Фото из личного архива

Сегодня и коллектив, и его руководитель мечтают о новом акустическом зале, который соответствовал бы современным требованиям, обладал необходимыми характеристиками и параметрами, чтобы академическая музыка звучала во всем своем великолепии, чтобы была обеспечена доступная среда для маломобильных граждан.

В этом храме музыки каждый верит в то, что к столетию филармонии эта мечта исполнится.

«Новый зал мог бы стать символом новой победы нашего Отечества и собой увековечить это героическое время, тех героев, которые отдают своё здоровье и жизни во имя России, среди которых и музыканты, артисты Донецкой филармонии», — признается Парецкий. И, конечно, говорит о мире, о том беззаботном времени, когда звуки флейты и пианино вновь будут звучать в гармонии с тихими шёпотами природы.

Тогда зрители смогут насладиться каждой нотой, каждой мелодией, как дыханием нового времени.