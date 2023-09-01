Возведенная с нуля и по последнему слову техники мариупольская средняя школа «Невская» в День знаний открыла свои двери для учащихся. Рассчитана она на 1100 человек. Это учебное заведение без сомнений можно назвать одним из самых передовых не только в ДНР, но и во всей России. Для детей создали комфортные условия для развития и творчества: лаборатории физики, биологии, химии, авиамоделирования, киберспорта, робототехники. Здесь есть кабинеты труда для мальчиков, а для девочек — кабинеты кулинарии и этикета, два больших спортзала, актовый зал на 550 человек.

Анна Школа

«Здесь надо учиться только на пятерки. Потому что это очень крутая школа», — поделилась с ИА Регнум впечатлениями ученица четвертого класса Полина. А её одноклассница Оля добавляет: «Это самая лучшая школа в России». Настоящая школа будущего. А потому и открытие её было соответствующим. Несмотря на сложную ситуацию на линии фронта, республика при поддержке руководства страны сделала все возможное для того, чтобы дети смогли получать образование в городе, где весной прошлого года отгремела канонада.

«Наша школа с гордым названием «Невская» особенная. Она как символ возрождения нашего родного города Мариуполя, символ уверенности в будущем. Построенная военными строителями в кратчайшие сроки, оборудованная в соответствии с современными мировыми стандартами, она открывает все возможности для воспитания настоящего гражданина России с широким кругозором и высокой внутренней культурой. Школьные годы — это чудесная и незабываемая пора в жизни каждого человека. Светлый школьный класс и заботливый классный руководитель ждут вас, ребята», — сказала на торжественной линейке директор мариупольской школы «Невская» Виктория Бондарева.

Анна Школа Директор мариупольской школы «Невская» Виктория Бондарева (слева)

Участники торжественной линейки перерезали символическую красную ленту, после чего школьники отправились на свой первый урок в новом общеобразовательном учреждении. Хотя символически его открыл и президент Владимир Путин, принявший участие в Дне знаний онлайн и обратившийся, в частности, к мариупольцам. «Этот учебный год школы Донбасса, Запорожья и Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась ещё в апреле 2022 года, когда были развёрнуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий. Здесь я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задачи по интеграции школ, колледжей, вузов новых территорий, новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», — подчеркнул глава государства.

В других учебных заведениях Донецкой Народной Республики обновляется материально-техническая база — от учебников и спортивного инвентаря до школьных автобусов. Переоборудуются пищеблоки, предметные кабинеты, компьютерные классы, спортивные залы, кабинеты оснащаются новой мебелью и мультимедийным оборудованием.

«Сегодня такое событие, такой праздник, детки идут в новую отстроенную школу. Всё у нас новое сегодня: школа, дети, коллектив. Теперь моя обязанность вести малышей за руку в счастливое будущее и создавать им хорошее настроение», — радостно рассказывает Юлия Нешко, классный руководитель 4-А класса средней школы № 10 Мариуполя, которая тоже в День знаний открыла свои двери для учеников. Её восстанавливали строители из Тульской области.

Как рассказал ИА Регнум первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев, туляки выполняют в городе довольно большой объём работ. Школа — это один из главных объектов, заниматься ею начали в декабре прошлого года и за это время привели в порядок исходя из того же принципа, который используется при восстановлении жилых домов: чтобы люди побыстрее смогли вернуться к нормальной мирной жизни.

Дети приняли результат с благодарностью.

Анна Школа

«Очень красиво. Особенно мне нравится, что на территории нашей школы теперь есть множество разных площадок. Я уже заходил вовнутрь, там всё новое. Мне очень нравится, как сейчас всё выглядит. Я здесь учился раньше, до начала СВО, но такую хорошую школу вижу впервые. Она визуально очень сильно изменилась», — говорит Максим, учащийся 9-го класса.

С начала 2022 года в ДНР восстановлено 115 школ и 80 детских садов. До конца текущего года планируют отремонтировать ещё 86 школ и 88 детских садов. Посильную помощь в этом оказывают регионы-шефы. К сожалению, не все города и районы Донецкой Народной Республики смогли в этом году начать очное обучение.

Некоторые населенные пункты, в том числе и столица ДНР, находятся в «красной зоне». Учителя готовы в любой момент начать образовательный процесс, главное, чтобы прекратились боевые действия. Пока принято решение, что в Горловке, Ясиноватой и некоторых районах Донецка дети будут учиться дистанционно. Для них первый звонок прозвенел в онлайн-режиме.

Школьники Донецкой Народной Республики мечтают о скорейшем наступлении мира. Для них важно снова переступить порог школы и прожить счастливые мгновения вместе со своими сверстниками. Они верят, что светлое будущее, о котором обычно говорят учителя на линейках, посвященных празднику первого звонка, обязательно наступит. И они к нему будут готовы.