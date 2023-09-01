В Мариуполе открыли школу будущего «Невская»
Возведенная с нуля и по последнему слову техники мариупольская средняя школа «Невская» в День знаний открыла свои двери для учащихся. Рассчитана она на 1100 человек. Это учебное заведение без сомнений можно назвать одним из самых передовых не только в ДНР, но и во всей России. Для детей создали комфортные условия для развития и творчества: лаборатории физики, биологии, химии, авиамоделирования, киберспорта, робототехники. Здесь есть кабинеты труда для мальчиков, а для девочек — кабинеты кулинарии и этикета, два больших спортзала, актовый зал на 550 человек.
«Здесь надо учиться только на пятерки. Потому что это очень крутая школа», — поделилась с ИА Регнум впечатлениями ученица четвертого класса Полина. А её одноклассница Оля добавляет: «Это самая лучшая школа в России». Настоящая школа будущего. А потому и открытие её было соответствующим. Несмотря на сложную ситуацию на линии фронта, республика при поддержке руководства страны сделала все возможное для того, чтобы дети смогли получать образование в городе, где весной прошлого года отгремела канонада.
«Наша школа с гордым названием «Невская» особенная. Она как символ возрождения нашего родного города Мариуполя, символ уверенности в будущем. Построенная военными строителями в кратчайшие сроки, оборудованная в соответствии с современными мировыми стандартами, она открывает все возможности для воспитания настоящего гражданина России с широким кругозором и высокой внутренней культурой. Школьные годы — это чудесная и незабываемая пора в жизни каждого человека. Светлый школьный класс и заботливый классный руководитель ждут вас, ребята», — сказала на торжественной линейке директор мариупольской школы «Невская» Виктория Бондарева.
Участники торжественной линейки перерезали символическую красную ленту, после чего школьники отправились на свой первый урок в новом общеобразовательном учреждении. Хотя символически его открыл и президент Владимир Путин, принявший участие в Дне знаний онлайн и обратившийся, в частности, к мариупольцам. «Этот учебный год школы Донбасса, Запорожья и Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась ещё в апреле 2022 года, когда были развёрнуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий. Здесь я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задачи по интеграции школ, колледжей, вузов новых территорий, новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», — подчеркнул глава государства.
В других учебных заведениях Донецкой Народной Республики обновляется материально-техническая база — от учебников и спортивного инвентаря до школьных автобусов. Переоборудуются пищеблоки, предметные кабинеты, компьютерные классы, спортивные залы, кабинеты оснащаются новой мебелью и мультимедийным оборудованием.
«Сегодня такое событие, такой праздник, детки идут в новую отстроенную школу. Всё у нас новое сегодня: школа, дети, коллектив. Теперь моя обязанность вести малышей за руку в счастливое будущее и создавать им хорошее настроение», — радостно рассказывает Юлия Нешко, классный руководитель 4-А класса средней школы № 10 Мариуполя, которая тоже в День знаний открыла свои двери для учеников. Её восстанавливали строители из Тульской области.
Как рассказал ИА Регнум первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев, туляки выполняют в городе довольно большой объём работ. Школа — это один из главных объектов, заниматься ею начали в декабре прошлого года и за это время привели в порядок исходя из того же принципа, который используется при восстановлении жилых домов: чтобы люди побыстрее смогли вернуться к нормальной мирной жизни.
Дети приняли результат с благодарностью.
«Очень красиво. Особенно мне нравится, что на территории нашей школы теперь есть множество разных площадок. Я уже заходил вовнутрь, там всё новое. Мне очень нравится, как сейчас всё выглядит. Я здесь учился раньше, до начала СВО, но такую хорошую школу вижу впервые. Она визуально очень сильно изменилась», — говорит Максим, учащийся 9-го класса.
С начала 2022 года в ДНР восстановлено 115 школ и 80 детских садов. До конца текущего года планируют отремонтировать ещё 86 школ и 88 детских садов. Посильную помощь в этом оказывают регионы-шефы. К сожалению, не все города и районы Донецкой Народной Республики смогли в этом году начать очное обучение.
Некоторые населенные пункты, в том числе и столица ДНР, находятся в «красной зоне». Учителя готовы в любой момент начать образовательный процесс, главное, чтобы прекратились боевые действия. Пока принято решение, что в Горловке, Ясиноватой и некоторых районах Донецка дети будут учиться дистанционно. Для них первый звонок прозвенел в онлайн-режиме.
Школьники Донецкой Народной Республики мечтают о скорейшем наступлении мира. Для них важно снова переступить порог школы и прожить счастливые мгновения вместе со своими сверстниками. Они верят, что светлое будущее, о котором обычно говорят учителя на линейках, посвященных празднику первого звонка, обязательно наступит. И они к нему будут готовы.