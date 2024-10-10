Законодатели, вне зависимости от фракционной принадлежности, поддержали решение Роскомнадзора (РКН) заблокировать мессенджер Discord на территории России. Ведомство, напомним, применило эту меру 8 октября. Причиной блокировки стало нарушение администраторами Discord требований российского законодательства.

ИА Регнум

Это решение получило большой резонанс в обществе, что вполне понятно. По разным оценкам, аудитория в России уже составила от 2,62 до 4,83 млн российских пользователей ежедневно, о чём напомнил депутат от «Единой России» Евгений Ревенко.

«В эти дни работаю в регионе, и на встречах со студентами не раз прозвучал вопрос: почему заблокирован мессенджер Discord, который, как многие считают, является хорошей площадкой для общения подростков, увлечённых компьютерными играми?» — в свою очередь отмечает в своём Telegram-канале депутат от «Единой России» Василий Пискарёв, который возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Но, указывает Пискарёв, «к сожалению, как нам известно, эта площадка сегодня уже далеко не только место для общения геймеров».

Как пояснил Роскомнадзор в своём сообщении, ограничение доступа к онлайн-платформе «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях». В ведомстве напомнили: администрации мессенджера уже не раз направлялись требования удалить запрещённый контент, но эти обращения игнорировались.

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о причинах, которые побудили РКН в конечном итоге прибегнуть к блокировке «Дискорда». На эти же причины указывает и депутат Пискарёв.

«На самом деле она последовательно нарушает наши законы и стала удобным инструментом для торговцев наркотиками, которые ищут среди несовершеннолетних закладчиков своего смертоносного товара, а заодно и приобщают молодежь к употреблению», — отмечает парламентарий.

Кроме того, подчёркивает Пискарёв, анонимностью и фактическим отсутствием модерации пользуются и разного рода извращенцы, которые побуждают детей делать для них интимные фото, посвящают в тонкости запрещённой в России ЛГБТ*-идеологии, однополых браков. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства подчёркивает: через Discord вербуют не только наркокурьеров — но и исполнителей терактов. В том числе по заказам из Киева.

Подтверждением этого служит недавнее, от 1 октября, сообщение ФСБ. Речь идёт о задержании 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые склоняли детей и подростков к нападениям, в том числе на школьников и учителей. Украинские кураторы этой преступной группы использовали именно Discord.

Кроме того, совсем недавно двое школьников, подписанных на один из каналов в том же мессенджере, подожгли вертолет в Омской области, привёл данные правоохранительных органов депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Проблема в том, что сервис Discord особенно удобен (в том числе злоумышленникам) за счёт своей механики серверов, которые доступны только по приглашению, ранее пояснял депутат Госдумы от «Единой России», член профильного комитета ГД по информационной политике, IT и связи Антон Немкин. Он подчеркнул: «Это препятствует должной модерации контента и вводит элемент анонимности, неуместность которой в интернете уже давно очевидна».

При регистрации в Discord от человека не требуется никаких данных о себе, в то время как по нашему законодательству пользователь должен при регистрации указывать номер телефона, отмечает депутат Луговой. Но, подчёркивает представитель ЛДПР, на требования российских властей ужесточить правила регистрации администрация отвечала полным отказом. Что уж говорить о неоднократных запросах об удалении запрещённого у нас контента — никакой реакции на это не следовало.

В результате Discord превратился в аналог «даркнета», «теневого», закрытого сегмента Сети, где можно приобрести оружие, наркотики или запрещённые материалы, отмечает Луговой. Но в отличие от «даркнета» мессенджер для игроков находится «на свету», доступен для рядовых пользователей интернета и, что самое опасное, для детей и подростков.

«Если бы администрация сети своевременно выполняла требования российских регулирующих органов и удаляла подобный контент, не попустительствовала его распространению, таких крайних мер реагирования к «Дискорду» никто бы не применил», — указывает Василий Пискарёв.

Да, администраторы мессенджера по требованию Роскомнадзора удалили менее тысячи ссылок с запрещёнными материалами — но это было исключение из правил. В большинстве случаев обращения России оставались без ответа. При этом проблема оставалась системной. И в нежелании Discord её решать можно усмотреть политическую подоплёку.

Как напомнил Евгений Ревенко, владелец мессенджера — американская компания Discord Inc. Там же, в США, расположены и основные серверы «Дискорда». «К сведению наших пользователей: к вашим стримам в любой момент может подключиться кто угодно, в том числе и враг. Это небезопасно!» — подчёркивает парламентарий.

Ревенко напомнил о том, что недавно — с апреля этого года, некий сервис под названием Spy Pet начал массово собирать данные с серверов Discord, включая сообщения пользователей и их активность. Данные продаются за небольшую сумму всем желающим, включая криптовалютные транзакции. «Spy Pet отслеживает информацию более чем с 14 тысяч серверов и предоставляет доступ к миллиардам сообщений», — указывает Ревенко.

Депутаты отмечают: к крайним мерам Роскомнадзор перешёл далеко не сразу, была надежда на понимание со стороны администраторов американской платформы.

«Роскомнадзор уже направил более 1000 требований к администрации Discord Inc. об удалении противоправных материалов, включая детскую порнографию и призывы к экстремизму. Однако многие из этих материалов до сих пор остаются доступными», — отмечает депутат от КПРФ Александр Ющенко.

«Вряд ли найдется сейчас человек (в здравом уме), который скажет, что, мол, пускай — мне пофигу. Вот государству и не всё равно, ведь, вообще-то, оно и создано, чтобы защищать граждан», — в свою очередь отмечает парламентарий от «Единой России» Мария Бутина.

Заметим, что опасность такой «вольницы» очевидна не только российским властям и правоохранителям. Показательно, что на следующий день после решения Роскомнадзора к аналогичной блокировке прибегли и в Турции.

«Никакое независимое государство не может закрыть глаза на информационную безопасность собственного населения», — комментирует депутат от «Справедливой России — За правду» Марина Ким.

Само собой, «никто не хочет что-то просто блокировать и запрещать на ровном месте», указывает Ким. Но, учитывая деструктивную позицию администраторов Discord и то, что проблема «зависла», Роскомнадзор был вынужден пойти на крайние меры. И его решение было и ожидаемым, и оправданным, соглашаются представители различных думских фракций.

«Любая компания должна выполнять законы той страны, где она работает. В случае невыполнения Роскомнадзор оставляет за собой право на действия к принуждению выполнения закона», — подчёркивает Александр Ющенко.

Любая подобная соцсеть, которую используют против нашей страны, должна быть заблокирована, отмечает Андрей Луговой.

«Вопрос один — а чего так долго ждали?» — подчёркивает Мария Бутина.

Впрочем, справедливости ради, остаётся вопрос о том, чем законопослушный пользователь мог бы заменить Discord. Да, с одной стороны, платформа серьёзно уступает в посещаемости ВК, Telegram, Whatsapp и даже Viber, отмечает Марина Ким. Но, с другой стороны, аудитория у этого мессенджера весьма велика — вплоть до упомянутых 4 млн пользователей в день. И это не только геймеры.

Появлялись сообщения, что бойцы ВС России — операторы дронов используют Discord для коммуникации и передачи данных. Как бы то ни было, «что касается деятельности наших дроноводов, то уже сейчас существуют отечественные военные альтернативы — из тех приложений, что будут полезны нашим бойцам», — отмечает Ким.

«Мы слышим, насколько болезненно для некоторых из них переходить на что-то другое. Но это жизнь. И это наша безопасность. Главное, Discord — это оружие врага. И мы не можем себе позволить такую уязвимость и открытость», — подчёркивает она.

О том, что отечественной IT-индустрии не надо было затягивать с разработкой адекватного и безопасного аналога Discord, говорят и в других фракциях. «Нашим IT-специалистам на заметку: важно создавать технически нужные продукты вовремя. Иначе лезть к нам будет всякая сомнительная сволочь с попутным ЛГБТ*-продуктом», — отмечает Евгений Ревенко.

Но российские аналоги, без присущих Discord недостатков, уже есть, и нашим пользователям не следует расстраиваться — и переходить на отечественный продукт, призвал Андрей Луговой.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России.