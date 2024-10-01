Москва, 1 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Девять подростков готовили в России нападения на школьников и учителей, получая установки из Киева через мессенджер Discord, сообщила 1 октября ФСБ.

ФСБ России. Кадр из видео

Сотрудники ведомства вместе с представителями МВД и СК в ходе масштабной спецоперации задержали 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые, являясь сторонниками запрещённых в РФ украинских террористических организаций, подстрекали детей и подростков к нападениям на людей.

«В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооружённых нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — заявили в ФСБ.

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Всего силовики провели мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 являются несовершеннолетними. Операцию проводили в 78 регионах страны.

В гаджетах задержанных нашли переписки в соцсети Discord с кураторами, находящимися на Украине. Они передавали инструкции, как проводить диверсионно-террористическую деятельность, изготавливать и использовать средства террора, а также планы подготовки вооружённых нападений.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября ФСБ сообщила о предотвращении серии нападений и диверсией на энергообъектах в Ингушетии. Силовики задержали восьмерых местных жителей. Один из злоумышленников оказал вооружённое сопротивление и получил смертельные ранения.

Сотрудники ФСБ также в сентябре задержали в Севастополе 51-летнего жителя региона, готовившего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Следователи выяснили, что он выполнял задания сотрудника украинских спецслужб.