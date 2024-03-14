Материалы с тегом «Госдума»
В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения в налоговой системе
При формировании системы прогрессивного налогообложения в России нижний порог для взимания повышенного налога на доход физических лиц, вероятно, останется прежним, заявил 14 марта «Донецкому агентству новостей» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В России доходы физических...
14 марта 2024
В Госдуме рассказали, к чему приведут Киев попытки атаковать Крым
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что попытки Киева нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинской армии и капитуляцию укронацистов. Депутат посоветовал США сбавить агрессию в отношении России, а лучше обратить внимание на внутренние проблемы своей страны и потерю...
14 марта 2024
В Госдуме сообщили о работе над системой прогрессивного налогообложения
Госдума и правительство уже начали работу над параметрами прогрессивной системы налогообложения. Об этом 13 марта сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Работа уже ведётся точно, на уровне Госдумы и правительства. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти...
13 марта 2024
Песков объяснил суть слов Путина о справедливом налогообложении
Президент России Владимир Путин, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, основные модальности...
13 марта 2024
Госдума запретила сдавать посуточно квартиры без счётчиков
Госдума на пленарном заседании 12 марта приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий сдавать квартиру посуточно, если в ней отсутствуют приборы учёта используемых ресурсов. В документе, в частности, говорится, что собственник жилого помещения вправе сдать его при условии соблюдения...
12 марта 2024
ГД приняла в I чтении проект о снятии уголовного наказания с контрактников
Государственная дума в первом чтении приняла проект о закреплении в законодательстве РФ механизма освобождения от уголовного наказания лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период спецоперации. Трансляция заседания Госдумы велась на сайте нижней палаты Федерального собрания...
12 марта 2024
Госдума приняла обращение к бундестагу после утечки переговоров военных ФРГ
Депутаты Госдумы России призвали парламент ФРГ провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в обращении к бундестагу, принятом на пленарном заседании 12 марта. Поводом для обращения к немецким парламентариям стала...
новость часа
12 марта 2024
От трёх регионов РФ потребовали пересадить депутатов на отечественные авто
В Ингушетии, Амурской и Калининградской областях депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, им будет направлено требование исправить ситуацию, сообщили 11 марта ТАСС в пресс-службе Госдумы. «Есть три региона — Республика Ингушетия, Амурская и Калининградская области...
11 марта 2024
В ГД внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма УССР
В Госдуму внесён законопроект о признании недействительным с момента принятия решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинскую ССР в 1954 году. В качестве авторов законопроекта указаны депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и сенатор...
11 марта 2024
В Госдуме назвали заявление Киева об операции в Крыму пиар-акцией
Анонсируемая главой военной разведки Украины Кириллом Будановым (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) «серьёзная операция» в Крыму обречена на провал, заявил 11 марта депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Буданов умалчивает...
11 марта 2024
В Госдуме заявили о возможной гибели военных США при уничтожении Patriot
Военные армии США могли погибнуть в результате удара по установкам американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в районе Покровска (ДНР), заявил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. «При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — сказал...
новость часа
11 марта 2024
В ГД назвали бредом сумасшедшего заявления США о планах России применить ЯО
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает сумасшествием то, что в США начали рассматривать ответ на якобы существующие планы России нанести удар ядерным оружием (ЯО) по Украине. Об этом он 10 марта заявил «Ленте. ру». Политик напомнил, что Россия, в отличие от США, не...
10 марта 2024
В Госдуме напомнили Лондону, что Британия не непотопляемый остров
Британским властям, поставляя средства нападения на Крым, нужно помнить, что Великобритания — вполне себе потопляемый остров, заявил 8 марта «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, англичане особенно поощряют атаки Киева на Крым...
8 марта 2024
В Госдуме оценили идею Киева создать крымскую военную администрацию
Идея создания украинскими властями военной администрации в Крыму не что иное, как проявление идиотизма. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. «Иначе, чем дурдом и идиотизм, их виртуальную инициативу и не назовёшь. Такое впечатление, что в украинской власти — одни...
новость часа
7 марта 2024
В Госдуме прокомментировали появление авиации НАТО в Чёрном море
Появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России, заявил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым (партия «Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал пролёт над черноморской акваторией самолёта...
новость часа
7 марта 2024
В ГД внесли проект об освобождении от уголовного наказания контрактников
В Государственную думу внесли 6 марта законопроект об освобождении от уголовного наказания лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел...
6 марта 2024
В Госдуме предложили повысить сумму маткапитала до миллиона рублей
Представители трёх фракций Государственной думы России подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребёнка. Об этом в среду, 6 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается...
6 марта 2024
В Госдуме рассказали, что можно сделать при нехватке стажа для пенсии
Россияне могут докупить недостающий трудовой стаж и пенсионные баллы для начисления страховой пенсии. Об этом 5 марта заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Газете.Ru». «Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа»...
5 марта 2024
Шанс для студентов-отцов перейти на бюджет сочли востребованной мерой
Интерес со стороны студентов вузов, ставших отцами, к возможности перейти на бюджетное обучение с платного гарантирован. Но насколько такая перспектива будет стимулировать создание новых семей, сейчас сказать сложно. Такое мнение выразила политолог Виктория Карпова из Экспертного института...
4 марта 2024
Ещё одно взрывное устройство нашли на железной дороге под Самарой
Взрывотехники нашли и обезвредили ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство на железной дороге в Самарской области. Об этом 4 марта в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было...
новость часа
4 марта 2024