Материалы с тегом «IT-компании»
ИТМО и VK открыли набор на программу для разработчиков веб-сервисов
В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы», сообщила 13 марта VK. Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу...
12 марта 2024
«Глобальный вызов». Эксперт ответил на призыв Путина к сфере IT
Россия уже многого достигла в плане замещения импортной информационной продукции. Ситуация в разных сегментах отличается. При этом задача повысить долю отечественных товаров и услуг в интернет-сфере, которую поставил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в...
29 февраля 2024
В России появился первый учебник «Цифровое право» для студентов
Презентация учебника «Цифровое право» для студентов состоялась в Москве 22 февраля, сообщило агентство РАПСИ. Это первый в России учебник по цифровому праву, который издан АНО «Белый Интернет» совместно с вузом МГИМО. В его создании принимали участие 24 автора, из них 10 докторов юридических наук...
22 февраля 2024
Совет директоров Yandex N. V. одобрил сделку по продаже активов в России
Сделка по продаже российских активов в 475 млрд рублей была одобрена советом директоров нидерландской компании Ynadex N. V. Об этом говорится в официальном отчёте финансовых результатов за IV квартал 2023 года и 2023 год, опубликованном на сайте компании. «Сделка была единогласно одобрена советом...
15 февраля 2024
ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом говорится на сайте ведомства. «Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — сообщили в ФАС. Как пояснили в...
14 февраля 2024
Суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* по делу о пропаганде терроризма
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о пропаганде терроризма. «Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде...
12 февраля 2024
Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Стоуна в список экстремистов
Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов Энди Стоуна, пресс-секретаря американской корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте ведомства. Энди Марк Стоун — гражданин США 1981 года рождения. В IT-компании, основанной в...
12 февраля 2024
День цифровой экономики состоялся в рамках выставки-форума «Россия»
День цифровой экономики состоялся 6 февраля в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная достижениям отечественной цифровой экономики, сообщили в пресс-службе выставки. В мероприятии...
6 февраля 2024
На выставке «Россия» подвели итоги цифрового развития страны в 2023 году
На международной выставке «Россия» представили достижения страны в области цифрового развития по итогам 2023 года в ходе форума «Цифровая экономика». Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, уже в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских...
6 февраля 2024
Депутат ГД рассказал, что сделка по «Яндексу» скажется на IT в России
Сделка по продаже нидерландской холдинговой компанией Yandex N. V. активов в России закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» позитивно скажется на дальнейшем развитии IT-отрасли в России, заявил 5 февраля газете «Взгляд» заместитель председателя комитета Госдумы по...
5 февраля 2024
В ЛНР заработал первый IT-коворкинг «Кластер»
В Луганской Народной Республике открылся первый коворкинг «Кластер», где оборудовано комфортное рабочее пространство для проведения конференций, мастер-классов, тренингов и семинаров, сообщила 19 января начальник информационного отдела Минцифры ЛНР Светлана Сеничкина. По её словам, коворкинг...
19 января 2024
На выставке «Россия» обсудили развитие ведущих IT-компаний страны
В России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» выручка ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, также вырастет ВВП за счёт технологий искусственного интеллекта, заявил 17 января заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии «ИТ, телеком, интернет: как...
17 января 2024
Microsoft добавит для ПК с Windows 11 клавишу искусственного интеллекта
Компания Microsoft добавит «клавишу искусственного интеллекта» Copilot в клавиатуру на своих персональных компьютерах на основе операционной системы Windows 11. Об этом сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди в блоге компании. «Сегодня мы рады сделать следующий...
4 января 2024
Путин призвал создать возможности для стажировки для студентов в IT
Необходимо создать возможности для стажировок студентов в малых, средних компаниях, в том числе в IT, в креативных индустриях и в туризме. Об этом государства заявил 27 декабря на заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. «В рамках «Профессионалитета»...
27 декабря 2023
Эксперт рассказал, с каких телефонов мошенники чаще выводят средства
Владельцы смартфонов с операционной системой Android чаще становятся жертвой мошенников, использующих вредоносное программное обеспечение, так как на такие телефоны можно устанавливать самые разные приложения с ненадёжных сайтов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 декабря заявил эксперт по...
9 декабря 2023
Кириенко оценил вклад российских медийщиков в отражении внешних угроз
Российские медиатехнологи создают вдохновляющие, добрые проекты, хоть и находятся на передовой информационной войны. От их профессионализма и сплочённости зависит успех в борьбе за умы молодого поколения россиян, заявил 8 декабря первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во...
8 декабря 2023
Роскомнадзор запретил поисковую выдачу 11 иностранным провайдерам хостинга
Роскомнадзор выдал запрет на поисковую выдачу 11 провайдерам хостинга, в том числе сайтам сервиса Amazon Web Services. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «В связи с тем, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении», Роскомнадзор...
27 октября 2023
Участники форума «Спектр» обсудили развитие информпространства в России
Первый день работы XXII специализированного форума «Спектр», посвящённого регулированию в сфере инфокоммуникационных технологий, завершился 24 октября в Сочи. Мероприятие прошло при поддержке Роскомнадзора, в нём также приняли участие представители Минцифры, операторов связи и крупнейших...
25 октября 2023
В России испытали первый прототип электросудна на водороде
IT-компания Sitronics group успешно испытала первый отечественный прототип электросудна на водороде в Ленинградской области. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе компании. У верфи Emperium в акватории Невы прошли испытания судна с электрохимическим генератором (ЭХГ), вырабатывающим энергию из...
новость часа
9 октября 2023
«Колбасить будет не по-детски». Что повлечёт за собой блокировка WhatsApp
В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp, которым (если судить по данным Mediascope, которые в начале года приводили «Ведомости») ежесуточно пользуются около 76 млн наших сограждан. О вероятности блокировки одним из первых сообщил зампред профильного комитета Госдумы по информационной...
14 сентября 2023