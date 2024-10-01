Москва, 1 октября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Социальная сеть Discord особенно удобна для вовлечения подростков в незаконную деятельность благодаря отсутствию должной модерации. Об этом 1 октября заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, IT и связи Антон Немкин.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Ранее ФСБ проинформировала о задержании девяти подростков, которые по указке украинских кураторов в мессенджере готовились к нападениям в образовательных учреждениях и местах скопления людей.

«Discord особенно удобен за счёт своей механики серверов, которые доступны только по приглашению. Это препятствует должной модерации контента и вводит элемент анонимности, неуместность которой в интернете уже давно очевидна», — сказал Немкин.

Он отметил, что правила сети гласят: «Не организовывайте, не пропагандируйте и не поддерживайте экстремизм». При этом на практике видна невозможность контролировать распространение деструктивных идей. По словам депутата, переходить на отечественные платформы нужно в первую очередь для обеспечения безопасности детей.

По мнению автора и ведущего программы «Итоги с Малькевичем», заведующего кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александра Малькевича, проведённая силовиками операция лишний раз показала опасность Discord.

«Модерация платформы вообще бездействует. Не исполняет требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, позволяет украинским спецслужбам вовлекать в страшные преступления подростков. Это недопустимо», — сказал он.

Малькевич назвал социальную сеть средоточием преступников и запрещённого контента, отметив, что для безопасности детей её необходимо заблокировать.

Как сообщало ИА Регнум 1 октября, один из задержанных подготовил подробный план по нападению на одноклассников. В тетрадке он изобразил схему кабинета, возможное оружие, а также расписал последовательность действий.

Всего сотрудники ФСБ задержали 39 человек в 78 регионах России. В их средствах связи обнаружили переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами, содержавшие инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора.

Всего силовики провели мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 являются несовершеннолетними.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что администрации Discord были направлены требования удалить 947 противоправных материалов, среди которых детская порнография и призывы к экстремизму. Однако ряд страниц с запрещённым содержанием остались доступны пользователям. Мессенджер также был оштрафован на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).