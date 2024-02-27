Материалы с тегом «Хакеры»
Эксперт предупредил о взломе смартфонов через фейковые приложения банков
Мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан, сообщил журналистам директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству...
27 февраля 2024
Хакеры запустили российские лозунги на украинском телеканале
Хакеры взломали сервер украинского телеканала «Прямой» и запустили во время эфира в бегущей строке пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба канала. «В онлайн-трансляции «Прямого» на YouTube взломали бегущую информационную строку, в результате...
24 февраля 2024
Хакеры опубликовали личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих людей на улицах украинских городов для отправки на фронт, сообщила RaHDit. «Мы готовы показать тех, кто хватал людей, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых...
22 февраля 2024
Хакеры более 600 млн раз атаковали «Госуслуги» в 2023 году
Киберпреступники в 2023 году провели более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги». Как рассказал вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, они носили массовый характер, но их удалось отразить. «Это более 600 млн массовых DDoS-атак ёмкостью...
11 февраля 2024
ФСБ объявила в розыск украинского хакера Орленко
ФСБ объявила в розыск украинского хакера Романа Орленко за использование шпионских программ для сбора данных об инфраструктуре России. «Следственным органом объявлен в розыск федеральный, а затем международный, гражданин Украины Орленко Роман Олегович, обвиняемый заочно в совершении преступления...
новость часа
2 февраля 2024
Арестованный за DDOS-атаки хакер Хорошилов состоял в украинских чатах
Хакер Артём Хорошилов, арестованный в Москве по делу о DDOS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры, давно состоит в украинских чатах, администраторы которых финансируют ВСУ. Об этом сообщил 1 февраля источник ИА Регнум. Создатели этих чатов в Telegram открыто призывают...
новость часа
1 февраля 2024
Обвиняемый в DDOS-атаках хакер Хорошилов признал вину
Хакер Артём Хорошилов, арестованный в Москве по делу о DDOS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, признал вину. Об этом сообщили 1 февраля в правоохранительных органах. «В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении...
1 февраля 2024
ФСБ задержала в Москве хакера по делу о DDos-атаках на российские объекты
Следователи ФСБ России задержали в Москве математика Артёма Хорошилова в рамках расследования уголовного дела о компьютерных атаках (DDos-атаках) на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, сообщили 1 февраля ТАСС в правоохранительных органах. Как уточнил собеседник агентства...
новость часа
1 февраля 2024
Microsoft заявила о взломе учётных записей руководства хакерами из России
Американская корпорация Microsoft, не имея доказательств, выдвинула обвинения в адрес России о якобы поддержке киберпреступников. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании. Утверждается, что 12 января сотрудники безопасности Microsoft обнаружили атаку на свои корпоративные системы...
20 января 2024
Эксперт рассказал о новой тактике хакеров при атаках на российские банки
Хакеры стали иначе атаковать российские банки в 2024 году — нападать сразу на все ресурсы кредитных организаций. Об этом сообщил 19 января руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев. По его словам, это тактика...
19 января 2024
Хакеры опубликовали более пяти терабайт данных россиян
В период с начала 2024 года хакеры опубликовали свыше 116 миллионов записей с данными россиян общим объёмом более пяти терабайт. Об этом в среду, 10 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГК «Солар», занимающуюся кибербезопасностью. «С начала 2024 года в сеть утекло 116,5...
10 января 2024
В СБУ заявили об уничтожении сетей «Киевстара» в результате хакерской атаки
Кибератака на украинского оператора связи «Киевстар» вызвала «катастрофические» разрушения сетей. Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. «Атака уничтожила «почти всё», включая тысячи виртуальных серверов и ПК», — приводит агентство Reuters его слова. Он добавил, что...
4 января 2024
Хакеры атаковали сайт белорусского информагентства БелТА
Хакеры атаковали сайт белорусского государственного информационного агентства БелТА. Об этом 31 декабря сообщил корреспондент ТАСС. По данным агентства, на сайте БелТА около 13:50 разместили несколько антиправительственных сообщений. Кроме того, сообщали о поражении домен-контроллеров сайта и...
31 декабря 2023
ФБР заподозрило Китай в сборе данных граждан США с помощью ИИ
Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки подозревает Китай в сборе данных и слежке за американскими гражданами с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. «ФБР и другие службы полагают, что...
26 декабря 2023
Совбез РФ: ряд российских объектов подвергся кибератакам из-за рубежа
В течение года иностранные спецслужбы неоднократно пытались устроить кибератаки на российские ресурсы, сообщили 25 декабря в Совбезе России. Участники заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности 25 декабря рассматривали вопрос о состоянии этой сферы в 2023 году и о...
25 декабря 2023
Казахстан выдаст России хакера Кислицина, задержанного по запросу США
Сотрудник IT-компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин, обвиняемый в хакерстве и вымогательстве, будет экстрадирован из Казахстана в Россию. Об этом сообщает 21 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале. «По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан...
21 декабря 2023
Хакеры группы «Берегини» рассказали, кто стоит за прослушкой Залужного
Всё окружение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и он сам прослушиваются Службой безопасности страны (СБУ). Известны подробности как о работе, так и о личной жизни, рассказал представитель хакерской группировки «Берегини». В распоряжении хакеров оказались записи...
19 декабря 2023