Омск, 24 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. На авиабазе в Омской области загорелся вертолёт Ми-8. Оказалось, что к поджогу причастны двое подростков. Об этом 23 сентября ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

https://vk.com/omsk_vk Поджог вертолёта в Омске

Фотографии с места происшествия попали в Сеть.

Отмечается, что заказ 16-летние школьники получили в Интернете. В ночное время они проникли на охраняемую территорию. Злоумышленники бросили в воздушное судно коктейль Молотова и сбежали. Вертолёт получил серьёзные повреждения. Скрыться преступники не смогли. Подозреваемых задержали.

Заказчики пообещали за поджог деньги, но после выполнения задания пропали, переписку удалили. К работе с задержанными привлекли сотрудников ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Ульяновске пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. Подростка задержали. Спецслужбы Украины угрозами вынудили его пойти на диверсию. Куратор дал подростку задание поджечь оборудование, угрожая расправой над родными ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух подростков, которые 10 сентября 2024 года подожгли вертолёт Utair в аэропорту Ноябрьска. По заказу кураторов они облили машину бензином, а затем подожгли. За выполнение задания заказчики пообещали выплатить им вознаграждение в размере 5 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проверят подростков на причастность к другим подобным преступлениям.