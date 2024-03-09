Материалы с тегом «КПРФ»
Политолог Асафов подвёл итоги предвыборных дебатов кандидатов в президенты
В рейтинге по итогам двух недель, в течении которых перед выборами президента России проходили дебаты кандидатов на пост главы государства и их доверенных лиц, кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов занял первое место. Рейтинг участия в дебатах опубликовал в Telegram-канале...
9 марта 2024
В России начнутся дебаты между кандидатами в президенты
Предвыборные дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются 26 февраля. Мероприятия планируется транслировать на пяти телеканалах и трёх радиостанциях РФ. В дебатах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Самовыдвиженец...
26 февраля 2024
Путин ответил шуткой на переезд врача-онколога из Орла в Тулу
В Туле в гостях у семьи врача-онколога Ярослава Швецова президент России Владимир Путин пошутил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла, напомнив, что сам Зюганов родом из Орловской области. В разговоре Путина и врача зашла речь о предыдущем месте...
2 февраля 2024
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для многодетных семей. Документ 24 января зарегистрировали в электронной базе законодательного органа. Авторами проекта закона в том числе являются лидер партии Геннадий Зюганов и депутат Николай Харитонов...
новость часа
24 января 2024
ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом в президенты России
Николая Харитонова от КПРФ зарегистрировали кандидатом на выборах президента России. Такое решение на заседании 9 января приняла Центральная избирательная комиссия. «ЦИК России зарегистрировал кандидатом на должность президента Российской Федерации Николая Харитонова (КПРФ)», ― говорится в...
9 января 2024
Харитонов подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты РФ
Кандидат на выборах президента России от КПРФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию, сообщает 3 января «Интерфакс». «Документы в рабочую группу ЦИК представил уполномоченный Харитонова», — сообщили в ЦИК. Всего намерение баллотироваться в президенты...
3 января 2024
В КПРФ рассказали, когда подадут в ЦИК документы для регистрации Харитонова
Документы для регистрации Николая Харитонова кандидатом в президенты России от КПРФ подадут в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 3 января, сообщил 1 января первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Все документы Николая Михайловича Харитонова готовы для сдачи на регистрацию и будут поданы 3...
1 января 2024
Кандидат от КПРФ предложил запретить бенгальские огни
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов с опаской отнёсся к бенгальским огням, сочтя их не просто опасным развлечением, но и излишеством в условиях проведения специальной военной операции. Журналисты поинтересовались у Харитонова мнением относительно инициативы другого депутата от...
28 декабря 2023
Кандидат от КПРФ Харитонов подал документы для участия в выборах президента
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал 27 декабря документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в 2024 году. Решение о выдвижении Харитонова приняли на съезде КПРФ 23 декабря. Депутат участвовал от партии в президентской кампании 20 лет...
27 декабря 2023
Кандидат от КПРФ пообещал не критиковать Путина
Выдвинутый от КПРФ кандидатом на выборы президента депутат Госдумы Николай Харитонов пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам 23 декабря по итогам съезда КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в...
23 декабря 2023
Уже 29 претендентов: как Россия готовится к выборам президента
Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек, сообщила 23 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова. Съезды, на которых выдвигают претендентов на выдвижение, продолжаются, отметила она. 20 декабря глава ЦИК сообщала, что в комиссию поступили 16 заявок от...
23 декабря 2023
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборах президента России
Съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом 23 декабря сообщил депутат Денис Парфёнов в своём Telegram-канале. «XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России — Николая Михайловича Харитонова», — написал Парфёнов...
23 декабря 2023
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от КПРФ и ЛДПР
Предвыборный процесс в России соответствует законодательству, партии выдвигают своих кандидатов. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 22 декабря журналистам. «Всё идет в соответствии с избирательным законодательством. Каждая партия может выдвигать своих кандидатов», — сказал...
22 декабря 2023
Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента РФ
Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии. Его возможная кандидатура будет обсуждаться ещё на пленуме. После президиума Харитонов сказал, что были и другие кандидаты. «Всё подтвердится 23 декабря на съезде. В пятницу будет...
20 декабря 2023
Зюганов сообщил об «обстоятельном разговоре» с Путиным
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 15 декабря встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Подробно обсудили все вопросы, вчера была обстоятельная встреча, время обязывает, требует», — рассказал Зюганов в интервью «РИА Новости». На переговорах Зюганов и Путин обсудили ряд важных...
новость часа
16 декабря 2023
В Госдуме возложили на КПРФ ответственность за рост цен на яйца
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция Коммунистической партии России (КПРФ) несёт ответственность за рост цен на яйца в стране, так как ключевым комитетом по аграрным вопросам руководит депутат от этой политической силы Владимир Кашин. Об этом Володин заявил на пленарном заседании в...
15 декабря 2023
КПРФ рекомендовала Зюганова и Левченко кандидатами на выборы президента
Московское отделение КПРФ порекомендовало выдвинуть действующего лидера партии Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета Сергея Левченко на выборы президента России, сообщил 15 декабря глава фракции КПРФ в Московской гордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале. «После...
15 декабря 2023
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Блоцкого
Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Владимира Блоцкого. Проект постановления принят на пленарном заседании нижней палаты парламента. «Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Блоцкого Владимира Николаевича», — говорится в проекте постановления...
5 декабря 2023
В Госдуму внесут законопроект с уточнением понятия «соотечественник»
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, уточняющий понятие «соотечественник», уже 4 декабря документ внесут на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента, написал в своём Telegram-канале член фракции КПРФ Михаил Матвеев. «Законопроект, уточняющий понятие «соотечественник» готов и завтра...
4 декабря 2023
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023